Zahvaljujući Vichy Laboratories otvoren Collagen Pop Up Cafe u Zagrebu

Vichy na otvaranju okupio stručnjake, razbio mit o kolagenu i predstavio revolucionarnu inovaciju

U ponedjeljak 10. ožujka zahvaljujući Vichy Laboratories u zagrebačkom Tulip Studiju otvoren je prvi Collagen Pop Up Cafe koji će do 12. ožujka posjetiteljima pružati integrativno iskustvo i pristup zdravlju kože objedinjujući njegu kože, prehranu i najnovija znanstvena otkrića.

Prvoga dana posjetitelji su imali priliku dobiti savjete vrhunskih stručnjaka iz područja dermokozmetike, dermatologije i nutricionizma kao i savjete o vježbama za lice. Svi koji posjete Collagen Pop Up Cafe do 12. ožujka mogu se informirati o velikoj inovaciji iz područja kolagena koju je Vichy predstavio. U sklopu otvorenja Collagen Pop Up Cafea održana je ‘Kava sa stručnjacima‘ na kojoj je više od 50 uvaženih uzvanika imalo priliku educirati se o kolagenu u koži, njegovoj ulozi i proizvodnji. Dermatologinja dr. sc. Željana Bolanča, farmaceutkinja univ.mag.klin.pharm Mirna Jelić Hrgić, nutricionistica mag.nutr. Ivana Barišić i instruktorica yoge za lice Jelena Orešković Atabeyki okupljenima su dale vrijedne savjete o integrativnom pristupu zdravlju kože. Uzvanici, među kojima su bile i talentirane i svestrane Ana Radišić, Domenica Žuvela i Korana Gvozdić, dobili su personalizirane savjete stručnjaka usput uživajući u zalogajima i napitcima koji potiču proizvodnju kolagena.

Najčešća zabluda o kolagenu

Kolagen je složena proteinska mreža koja pruža strukturu, čvrstoću i elastičnost mladolikoj koži. Najviše kolagena proizvodi se u mladosti, a vrhunac doseže između 25. i 34. godine života, nakon čega mreža prirodno gubi svoje veze i pojavljuju se znakovi starenja koji nadilaze bore i utječu na cijeli spektar značajki kože: teksturu, gustoću, otpornost, hidrataciju i podatnost.

Najintrigantniji dio druženja na otvaranju Collagen Pop Up Cafea svakako je nastupio kad je dermatologinja dr. sc. Željana Bolanča, spec. dermatologije i venerologije razbila mitove o kolagenu istaknuvši.

- Česta je zabluda da postoji samo jedan tip kolagena, iako zapravo postoji 16 različitih tipova kolagena koji zajedno djeluju u stvaranju vlastite jedinstvene kolagen mreže. Kako starite, važno je potaknuti proizvodnju svih kolagena - Bolanča.

Nutricionistica mag.nutr. Ivana Barišić je okupljenima pojasnila da hrana bogata vitaminom C i aminokiselinama poput citrusa, bobičastog voća, jaja, piletine i graha može pomoći u smanjivanju razgradnje kolagena, dok je instruktorica yoge za lice Jelena Orešković Atabeyki istakla da se pored redovitih vježbi za lice, za zdravu kožu preporučuju meditacija i tjelovježba jer smanjuju stres i razine kortizola.

Velika inovacija iz Vichy Laboratories: Co-Bonding tehnologija

Vichy Laboratoires već je 25 godina predvodnik u istraživanju kolagena, pri čemu je objavljeno više od 35 članaka u vezi s kolagenom. Rezultati istraživanja dokazali su postojanje čak 16, a ne samo jednog tipa kolagena u koži koji se dijele na različite skupine, od kojih svaka utječe na zdravlje i izgled kože. Dokazano je da se vidljivi znakovi starenja mogu učinkovito korigirati primjenom cjelovitog pristupa koji ciljano djeluje na sve skupine kolagena i pruža im potporu.

Konačno, zahvaljujući Vichy Laboratories sada je predstavljena velika inovacija s Co-Bonding tehnologijom u Vichy Liftactiv Collagen Specialist liniji.

Farmaceutkinja Mirna Jelić Hrgić, univ.mag.klin.pharm istakla kako se unutar nekih proizvoda nalaze molekule koje ne prolaze kroz kožnu barijeru. Ali, umjetno dobivene molekule prolaze.

- Dakle, bitno je provjeriti aktivne sastojke koji se nalaze unutar proizvoda. Zahvaljujući 25-godišnjem istraživanju kolagena osnaženim jedinstvenim prokolagen peptidima kod Vichy Liftactiv Collagen Specialist 16 bonding seruma klinički je dokazano prodiranje kroz kožnu barijeru - rekla je.

Snažan dokaz učinkovitosti i iznimno ugodna tekstura

Klinički testovi i ispitivanja provedena na potrošačima pokazala su impresivne rezultate: dokazali su povećanje proizvodnje kolagena (1) od 350 % i korigiranje 16 znakova starenja (2) nakon samo dva mjeseca korištenja (manje bora, manje tankih linija, poboljšana čvrstoća, punoća, manja ovješenost, zaglađenost, poboljšana tekstura kože, tonus, gustoća kože, osnažena kožna barijera, poboljšano obnavljanje kože, blistavost, mekoća, elastičnost, hidratacija, ujednačenost tena). Nadalje, 84 % žena primijetilo je smanjenje bora (2), a 88 % čvršću kožu (3), što je snažan dokaz učinkovitosti proizvoda.

Jutarnji i večernji protokol

Vichy Liftactiv Collagen Specialist 16 bonding serum, osim što je dokazano učinkovit, iznimno je ugodne, prozirne i neljepljive teksture koja se brzo upija u kožu, te je bez mirisa. Kako bi se maksimalno povećala njegova snaga, stručnjaci preporučuju da ga koristite kao prvi korak svojeg jutarnjeg i večernjeg protokola za njegu kože. Ujutro i navečer istisnite nekoliko kapi na dlanove. Nanesite na očišćenu i suhu kožu izbjegavajući područje oko očiju. Ujutro nastavite nanošenjem Liftactiv Collagen Specialist 16 dnevne kreme, zatim Liftactiv Collagen Specialist 16 kreme za područje oko očiju, te Capital Soleil UV-Age Daily fluida. U večernjem protokolu nakon Liftactiv Collagen Specialist 16 bonding seruma nanesite Liftactiv Collagen Specialist 16 kremu za područje oko očiju, te Liftactiv Collagen Specialist 16 noćnu kremu.

Vichy Liftactiv Collagen Specialist 16 bonding serum idealan je za sve koji žele djelovati na znakove starenja kože i brinuti o zdravom izgledu kože. Posjetitelji Collagen Pop Up Caffea su već prvoga dana pokazali veliki interes za ovu inovaciju, prvi dojmovi o teksturi novog proizvoda iznimno su pozitivni, te ga jedva ga čekaju uvrstiti u svoju rutinu njege kože.

Collagen Pop up Cafe u Tulip Studiju u Zagrebu, na adresi Prilaz Gjure Deželića 8, otvoren je za širu javnost do 12. ožujka od 10:00 do 18:00 sati i svatko ga može posjetiti, te se svi zainteresirani mogu upoznati s velikom inovacijom iz Vichy Laboratories i uživati u ovom jedinstvenom iskustvu.

Novi Vichy Liftactiv Collagen Specialist 16 bonding serum dostupan je u Vašim obližnjim ljekarnama. Zdravlje je bitno. Započnite sa svojom kožom.

___________________________