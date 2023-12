Zubak Grupa drugi najbolji hrvatski poslodavac za 2023. godinu

Tvrtka Zubak Grupa proglašena je najboljim poslodavcem u Hrvatskoj za 2023. godinu u kategoriji Trgovina, te drugim najboljim poslodavcem u kategoriji Velike tvrtke (više od 250 zaposlenika).

Na svečanosti održanoj u Hotelu Zonar u Zagrebu, MojPosao, vodeći portal za oglašavanje radnih mjesta u Hrvatskoj, proglasio je Najbolje poslodavce u Hrvatskoj, temeljem rezultata Pulser - Istraživanja zadovoljstva zaposlenika. Više od 7 tisuća zaposlenika reklo je svoje.

Zubak Grupa je u najprestižnijoj kategoriji, onoj Velikih tvrtki, ostvarila drugo mjesto odmah iza tvrtke Infinum. Treće mjesto pripalo je tvrtki Rimac Technology.

- Iznimno smo ponosni na ovo priznanje koje nam dokazuje da aktivnosti koje provodimo i smjer koji smo zacrtali daju adekvatne rezultate. Kombinacija je to financijske i nefinancijske motivacije, investicija u školovanja te razvoj karijera, ali i zanimljivih projekata koje kontinuiramo pokrećemo. Ne radimo to zbog ovakvih priznanja, ali svakako je lijepo kada taj trud prepoznaju upravo oni zbog kojih sve to radimo - izjavio je Ivan Zubak, predsjednik Uprave Zubak Grupe.

Zubak Grupa je od 2019. konstantno u samom vrhu TOP 5 najboljih poslodavaca, te je prethodno u dva navrata osvojila treće mjesto, dva puta četvrto, a ovogodišnje drugo mjesto najbolji je rezultat tvrtke otkada se provodi istraživanje.