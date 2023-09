[500 najboljih] Adrian Ježina (Telemach Hrvatska): Uz snažnu investiciju, uspjeli smo održati stabilnost i rast poslovanja

Iza hrvatskih poduzetnika najbolja je godina u povijesti, no u ovoj su se sudarili s novim izazovima poput stagnacije u eurozoni, ulaska Njemačke u recesiju… Čelnici najvećih kompanija tvrde da to ne utječe na prihod i da nije odgodilo ulaganje u nove tehnologije, posebice u umjetnu inteligenciju, kao i u zaštitu okoliša. Kako plove kroz izazove, ispričao je i Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha Hrvatska.

– U Telemachu smo prošle godine realizirali dvije velike akvizicije što nam je omogućilo da postanemo cjeloviti konvergentni izazivač na hrvatskom telekom tržištu koji pokriva široki spektar usluga. Stoga, unatoč izazovima koje donosi stagnacija u EU, posebno u eurozoni, kao i recesija u Njemačkoj, kakvoj smo već svjedočili i prije 15 godina uz ovu snažnu investiciju, uspjeli smo održati stabilnost i rast našeg poslovanja i u ovim zahtjevnim uvjetima.

Ulaganjem u fiksnu mrežu, našim korisnicima, ali i društvu u cjelini pomažemo ubrzati digitalnu transformaciju omogućavajući bolju iskoristivost ekonomskih i socijalnih prednosti koje ona donosi. Prošlu godinu smo uz snažan zaokret u poslovanju, obilježili kroz kontinuirana investicijska ulaganja od gotovo pola milijarde eura u naprednu mrežnu infrastrukturu, realiziranom zakupu frekvencija na nacionalnoj razini za narednih 15 godina te ulaganjima u mreže nove generacije zahvaljujući čemu ćemo i dalje osiguravati dostupnost visokokvalitetnih usluga našim korisnicima.

Kao agilna kompanija brzo se prilagođavamo promjenama stvarajući preduvjete za razvoj novih proizvoda i usluga te prilika za inovacije i bolje korisničko iskustvo. Umjetna inteligencija je game changer i kao revolucionarna tehnologija teško je predvidjeti koji će utjecati imati. Zahvaljujući sposobnosti analize ogromnih količina podataka i autonomnog donošenja odluka duboko će transformirati način na koji radimo, komuniciramo i rješavamo probleme. Kao kompanija koja omogućava ubrzanu digitalnu transformaciju društva predvodnici smo integracije novih tehnologija, sposobni se brzo prilagoditi naprednim tehnološkim potencijalima.

Svjesni smo kako će se u budućnosti prikupljati mnogo više podataka nego danas, puno će se više koristiti umjetna inteligencija za njihovu obradu, a sve to će omogućiti da se i same usluge još bolje prilagode korisničkim potrebama i navikama. Kako bismo u budućnosti imali sve ovo nabrojano potreban nam je temelj, a upravo je modernizacija mobilne mreže važan preduvjet za sve to.

Važna i obvezujuća tema kojoj svjedočimo je kontinuirana posvećenost održivosti i ekološkoj odgovornosti. Brojne inicijative usmjerene na smanjenje ugljičnog otiska i povećanje energetske učinkovitosti već smo implementirali. Primjerice, uključeni smo u inicijativu ‘Ciljevi temeljeni na znanosti‘ čime smo u društvu svjetskih tvrtki koje su se obvezale raditi na smanjenje svoje ukupne emisije stakleničkih plinova. Naime, dugoročni cilj United Grupe je sve njezine kompanije učiniti karbonski neutralnim pri čemu smo se obvezali smanjiti emisije CO2 za približno 60 posto do 2030. godine, u odnosu na razine 2020. te na nula emisija ugljika do 2040. godine. Uz brojne druge programe i projekte koji su sastavni dio naše ESG strategije nastojat ćemo smanjiti negativan utjecaj na okoliš i poticati održive prakse kako unutar naše kompanije, tako i među našim korisnicima, dobavljačima i svim dionicima kako bi realizirali pozitivan utjecaj na društvo u cjelini.