[500 najboljih] Kostas Nebis (HT): S najvećim ulaganjima u telekom industriji stvaramo platformu za rast

Iza hrvatskih poduzetnika najbolja je godina u povijesti, no u ovoj su se sudarili s novim izazovima poput stagnacije u eurozoni, ulaska Njemačke u recesiju… Čelnici najvećih kompanija tvrde da to ne utječe na prihod i da nije odgodilo ulaganje u nove tehnologije, posebice u umjetnu inteligenciju, kao i u zaštitu okoliša. O planovima Hrvatskog Telekoma govori predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma Kostas Nebis.

- Stvaranje vrijednosti za društvo, gospodarstvo, poslovni sektor i građane je u srži naše strategije, a uspjeh ne mjerimo samo poslovnim i financijskim rezultatima, već stvaranjem novih prilika za sve. Pritom je digitalizacija ono što danas otvara najviše vrata, s ulaganjima kao univerzalnim ključem. Osobito u izazovnim makroekonomskim vremenima kao što su današnja. Znajući da su naša ulaganja ključna za digitalizaciju Hrvatske, s 233,1 milijuna eura samo u prvih šest mjeseci uložili dvostruko više u odnosu na isto razdoblje lani, pružamo ključnu podršku napretku zemlje.

Time smo ujedno u prvoj polovici godine već uložili više nego što naši konkurenti planiraju za cijelu godinu. Uz vodeća ulaganja nastavili smo sa dobrim poslovnim rezultatima u rezidencijalnom i poslovnom segmentu, te smo nastavili s rastom prihoda i EBITDA-e, neutralizirajući inflatorne pritiske na operativne troškove. To nam je omogućilo da ojačamo temelje za održivi rast u budućnosti, te učvrstimo vodeću poziciju u fiksnoj i mobilnoj mreži. Osvajanjem najvećeg udjela spektra, stjecanjem čak i više nego što smo imali prije ovogodišnje dražbe, u kombinaciji s najvećim udjelom 5G spektra osvojenog prije dvije godine, ispunili smo preduvjete da naši korisnici uživaju u najboljem iskustvu u godinama koje dolaze. Daljnje povećanje kvalitete naše mobilne mreže i gigabitne 5G pokrivenosti rezultirali su i nagradama industrijskih standarda za najbolju i najbržu mobilnu mrežu petu godinu za redom.

Također, kontinuiranim razvojem najveće optičke mreže u gradovima i ruralnim područjima, kućanstva i poduzeća diljem Hrvatske uvodimo u gigabitnu eru, s planom pokrivanja više od milijun kućanstava optikom. Digitalizacija ima istinsku transformativnu moć u omogućavanju gospodarskog rasta i društvenog razvoja, a s mrežama koje gradimo kao okosnicom digitalizacije stvaramo prilike za održivi napredak Hrvatske.

Održivost i ESG sastavnim djelom su strategija HT-a i ponosni smo što ključna ICT infrastruktura koju gradimo, pametna rješenja koja stvaramo i digitalna uključenost koju omogućujemo pomažu građanima živjeti i poslovati održivije. Zaključivanjem prvog korporativnog vPPA u Hrvatskoj kojim ćemo pokriti značajan udio naše potrebe za električnom energijom iz obnovljivih izvora ostvarili smo i prekretnicu u našoj energetskoj tranziciji. Nastavljamo ispunjavati ambiciozne ciljeve ka klimatskoj neutralnosti, a odgovornim korištenjem svih resursa, nastavljamo graditi na statusu jednog od europskih klimatskih lidera.