A1 Hrvatska: Uprava je spremna potpisati kolektivni ugovor i poziva HST da potpiše izjavu o povjerljivosti osjetljivih podataka

Povodom štajka u kojem su danas sudjelovali djelatnici A1 Hrvatska i oni iz drugih telekoma, a koji se održao u organizaciji Hrvatskog sindikata telekomunikacija (HST), reagirali su i iz A1 Hrvatska.

- Kao što je Hrvatski sindikat telekomunikacija izjavio, ovo je prosvjed sindikalnog članstva svih telekoma i IT kompanija. A1 Hrvatska kontinuirano ulaže u primanja svih zaposlenih. Minimalna primanja za poslove najmanje složenosti i zahtjevnosti u A1 Hrvatska trenutno iznose 768 eura neto, što je 34 posto više od državnog minimuma. Svim zaposlenicima ove su godine povećana primanja za najmanje 133 eura mjesečno, a od iduće će godine to biti 160 eura. Uz to zaposlenici dobivaju božićnicu, regres, dodatak za dobre poslovne rezultate i dodatne bonuse.

Samo u posljednje dvije godine A1 Hrvatska uložila je dodatnih 7 milijuna eura u primanja, što je najviše po zaposleniku u sektoru telekomunikacija.

Uprava A1 Hrvatska odavno je spremna potpisati kolektivni ugovor i poziva HST da potpiše izjavu o povjerljivosti osjetljivih podataka koji će im biti dostupni u pregovorima i da se vrate pregovorima u dobroj vjeri i na korist svih zaposlenika A1 Hrvatska - poručili su iz A1 Hrvatska putem službene izjave.

Podsjetimo, zahtjevi današnjih prosvjednika odnosili su se na veće plaće i kolektivni ugovor u telekomu A1 Hrvatska, ali ujedno i bolje uvjeti za sve potplaćene radnike u telekomunikacijskoj i IT djelatnosti.

Današnji prosvjed podržao je je i Sindikat znanosti, a ovo je prvi puta da su radnici A1 prosvjedovali otkako postoji ta tvrtka, a pridružili su im se prosvjednici iz Hrvatskog telekoma, Telemacha Hrvatska, Combisa i drugih tvrtki, s kojima će se do kraja godine, po riječima predsjednice Hrvatskog sindikata telekomunikacija (HST-a) Vesne Mamić, također početi kolektivni pregovori, navodi Hina.