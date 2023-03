Aco Momčilović: Svaki menadžer i poduzetnik trebao bi baratati osnovnim pojmovima AI-ja

Premda umjetna inteligencija postoji već godinama, a tehnologija na kojoj počiva ušla je u brojne sfere industrije, čini se da je dio javnosti shvatio kako taj pojam funkcionira tek s pojavom ChatGPT-ja, tehnologije koju je razvila tvrtka Open AI. Taj je chatbot, koji služi primarno za ćaskanje između korisnika, odnosno čovjeka s jedne strane i tehnologije za koju je zaslužna umjetna inteligencija s druge strane, u svega nekoliko tjedana izazvao oduševljenje milijuna ljudi diljem svijeta.

No, dok je dio tih ljudi oduševljen i smatra da dolazi revolucija kakvoj svijet još nije svjedočio, drugi ne dijele takvo mišljenje, jer po njima ta tehnologija još nije ono što bi tek mogla ili trebala biti. Razlika između jednih i drugih samo je u perspektivi, i jedni i drugi barem prate što se događa. U Hrvatskoj ipak prevladava treća skupina ljudi, oni koji su potpuno indiferentni prema pojavi chatbotova iz kojih progovara stroj i ne misle da se o tome ima što pričati, barem ne tako zaneseno. To mišljenje dijele i hrvatski zastupnici u Saboru, u kojem je nedavno na inicijativu zastupnice Mosta Marije Selak održan okrugli stol o umjetnoj inteligenciji.

Jednog od stručnih sudionika tog događaja, Acu Momčilovića, suosnivača Global AI Ethics Institutea, najviše je ondje začudilo da ni jedan jedini parlamentarni zastupnik nije došao iz prve ruke čuti, i to od stručnjaka iz gospodarstva i akademske zajednice, što je to umjetna inteligencija, kako to da se tako brzo razvija i kakve će posljedice biti za društvo u cjelini.

Jeste li se iznenadili što nitko nije došao?

– Jesam. Baš je bila neugodna spoznaja da ni jednoga jedinog zastupnika u Hrvatskom saboru ne zanima ta goruća tema, a okupilo se doista mnogo stručnih ljudi koji su govorili o važnosti AI-ja danas.

Za nas koji smo svjesni toga što se događa, kakve će posljedice imati razvoj AI-ja? Barem što se tiče biznisa...

– Umjetna inteligencija je nešto što smatramo tehnologijom opće primjene, tako da to neće promijeniti isključivo biznis. Imali smo u povijesti čovječanstva samo nekoliko takvih tehnologija – parni stroj, struju i internet. Neki i tiskarski stroj smatraju takvom tehnologijom, neki ne, ali to je u biti to. Riječ je o tehnologiji koja će promijeniti cijeli svijet i način na koji ljudi unutar njega funkcioniraju. Važno je naglasiti da je svakoj od tih prethodnih tehnologija bilo potrebno više desetljeća da doista i utječe na neke velike promjene, pogotovo na apsorpciju kroz kompletnu populaciju. Ako i AI promatramo kroz tu prizmu tehnologije opće primjene primjećujemo da se te promjene ovaj put iznimno brzo događaju. Ono što je još uvijek nepoznanica u cijeloj toj priči je smjer kojim će nas te promjene odvesti, hoće li one biti na dobrobit čovječanstva ili ne.

Naši su čitatelji mahom poduzetnici, ljudi koji su razvili vlastiti biznis. Koliko dugo oni smiju ‘ignorirati‘ razvoj umjetne inteligencije i praviti se da je to prolazni trend rezerviran samo za neke nove generacije? Kako će njima AI promijeniti život i posao?

– Za poduzetnike je strahovito važno da prate razvoj umjetne inteligencije pa ćemo zato s Udrugom Glas poduzetnika, u suradnji s Business Clubom 5, za njih uskoro organizirati predavanja kako bismo ih upoznali s pojmom AI-ja, kao i s mogućnostima i prijetnjama koje donosi. Moram naglasiti da neće svi sektori i sve djelatnosti na razvoj i uvođenje tehnologija koje počivaju na AI-ju reagirati jednako. Niti su svi ugroženi niti će ljudi ostajati tako brzo bez posla. Sigurno je da će AI nekim poduzetnicima i nekim sektorima pomoći da postanu konkurentniji, brži, agilniji, a druge će otjerati u propast. Podloga za to vezana je uz digitalnu transformaciju, neke su kompanije pokrenule tu transformaciju i na tom će valu nastaviti pratiti i usvajati promjene koje donosi AI, druge neće i to su one tvrtke koje će platiti cijenu ignoriranja nove tehnologije.

Je li hrvatski biznis spreman za usvajanje tih promjena?

– Nije. Naravno, vjerojatno ima pojedinaca koji to prate i usvajaju te tehnologije jer im je jasno da će im novi način rada biti isplativ, ali najveći dio hrvatskih poduzetnika, prema mojoj procjeni ne prati dovoljno nove tehnologije i njihovu primjenu u poslovanju, pogotovo ne one koje donosi umjetna inteligencija.

Tko je za to odgovoran, pojedinac ili netko drugi?

– Dio odgovornosti uvijek je na pojedincima, ali nije isključivo na njima, no svakako treba primijetiti da postojeća razina edukacije poduzetnika za promjene koje AI donosi nije dobra.

Kako im pomoći, kako ih pripremiti?

– Ovdje se trebamo vratiti na početak. Prije se smatralo da će umjetna inteligencija prvo pogoditi zanimanja za koja je potrebna srednja stručna sprema, rutinske poslove na trakama, u skladištima, a sada već vidimo da se cijela ta priča okreće i da će AI prvo utjecati i iz temelja promijeniti posao odvjetnika, sudaca, liječnika, profesora, pa i vas novinara. Na popisu struka koje će AI zadnje promijeniti sve donedavno bili su dizajneri, a sad vidimo da će i na njih utjecati i da se to već događa danas, a ne za 20-ak godina. Umjetna inteligencija generira takve promjene preko noći, tako da nema neke generalne pripreme, osim konstantne edukacije. Umjetna inteligencija neće zamijeniti ljude, to je sigurno, ali će ljudi koji se koriste tehnologijama umjetne inteligencije, pa tako i biznisi koji AI implementiraju, zamijeniti one koji se tim tehnologijama ne koriste. Mislim da je to najbolji odgovor na vaše pitanje.

Kad bi se to moglo dogoditi?

– Ovisi o područjima, kod nekih već za godinu, dvije, kod drugih u tri do pet godina.

Koji je recept za poduzetnike da im se to ne dogodi?

– Edukacija. Educirajte se o tome što je umjetna inteligencija i što sve ona može, kakve su joj mogućnosti u vašem biznisu. Naš obrazovni sustav to ne radi, imamo nekoliko fakulteta koji educiraju domenske stručnjake, ali opću populaciju nitko ne uči što je AI, a trebao bi. Svaki menadžer ili poduzetnik trebao bi baratati osnovnim pojmovima koji se tiču AI-ja u biznisu. Osnove umjetne inteligencije moraju biti poznate kako bi se znale prepoznati njezina primjena i mogućnosti koje pruža. Zato treba biti aktivan, tim više jer se promjene događaju na tjednoj osnovi. Sad je već i onome tko to prati nekad sve teško pojmiti, a kamoli onome tko to ignorira.

Zašto država još nije donijela strategiju za razvoj AI-ja, kako će se razvijati države koje potiču umjetnu inteligenciju, što je AI kolonijalizam te koje poslove ćemo raditi ako ne budemo radili za svoje AI tvrtke, pročitajte u ostatku intervjua s Acom Momčilovićem u tiskanom ili digitalnom izdanju tjednika Lider.