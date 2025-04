Ako propadnu pregovori EU će oporezivati velike tehnološke tvrtke

EU je spremna uvesti najmoćnije protumjere, uključujući poreze na digitalne usluge američkih tehnoloških divova poput Mete i Googlea

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u razgovoru za Financial Times poručila je kako Unija traži ‘potpuno uravnotežen‘ sporazum s Washingtonom, tijekom 90-dnevnog moratorija koji je Trump najavio na nove carine. No, upozorila je i da je spremna značajno proširiti trgovinski sukob, osobito na sektor usluga, ako pregovori ne donesu konkretne rezultate.

- Razvijamo paket protumjera. Raspon mogućih mjera je širok. Ako pregovori ne budu zadovoljavajući, odgovor će biti proporcionalan - poručila je Von der Leyen, pojasnivši da bi one mogle uključivati i prvu primjenu EU instrumenta protiv ekonomskih ucjena, koji omogućuje carine na izvoz usluga.

Kao jednu od mogućih mjera navela je uvođenje nameta na prihode od digitalnog oglašavanja, čime bi bile pogođene američke digitalne kompanije koje ostvaruju značajan prihod u EU tržištu, poput Facebooka, Googlea i Mete. Ta bi se mjera primjenjivala na razini cijelog jedinstvenog tržišta, za razliku od postojećih poreza na digitalnu prodaju koje donose pojedine članice.

Von der Leyen istaknula je kako je Trumpova politika označila ‘prijelomnu točku u globalnoj trgovini“ te dodala da se više neće vraćati na staro.

- Ovdje nema pobjednika, samo gubitnika. Kaos i neizvjesnost imaju visoku cijenu - komentirala je Von der Layen štetu koju trenutačna situacija stvara na burzama i tržištima obveznica.

Sok i jahte

Europska komisija je zbog otvaranja pregovora privremeno obustavila ranije planirane protumjere na američke carine na čelik i aluminij, koje je SAD uveo prošlog mjeseca. Te bi mjere zahvatile uvoz iz SAD-a vrijedan oko 21 milijardu eura, uključujući proizvode poput piletine, soka od naranče i jahti.

Von der Leyen je podsjetila da je Bruxelles već pokušao pregovarati s Washingtonom, no da je odgovor bio čekanje do 2. travnja, kada je Trump objavio uvođenje 20-postotne carine na robu iz EU kao ‘recipročne mjere‘. Šefica EK javno je predložila dogovor o međusobnom ukidanju carina na industrijske proizvode, no prijedlog nije naišao na pozitivnu reakciju u SAD-u, gdje se često ističe kritika na račun ‘netarifnih barijera‘ u EU – poput PDV-a i tehničkih standarda.

- Otvorena sam za razgovore o usklađivanju normi i standarda, gdje god je to moguće i korisno. No ne treba imati prevelika očekivanja. Razlike postoje jer su i načini života različiti - rekla je von der Leyen.

Naglasila je i da EU ne namjerava pregovarati o svojim ‘nedodirljivim‘ pravilima koja reguliraju digitalni sadržaj i tržišnu moć što američka administracija smatra oblikom diskriminacije njihovih tehnoloških kompanija. Porezni sustav, uključujući PDV, također nije tema pregovora jer je to, poručila je, ‘suverena odluka država članica‘.

Ako pregovori propadnu: aktivacija carina i nove protumjere

Ako pregovori ne uspiju, EU će automatski reaktivirati već pripremljene protumjere kao odgovor na američke carine na čelik i aluminij. Dodatno, Bruxelles razmatra i nove ciljeve, uključujući iznimno snažan sektor američkih usluga u Europi – SAD, naime, ostvaruje ogroman suficit u razmjeni usluga s EU, no Trump u trgovinskim bilancama broji isključivo robu.

- Američke kompanije iz sektora usluga posluju odlično na našem tržištu. Oko 80 posto usluga uvezenih u EU dolazi iz SAD-a. Želimo pregovore koji će donijeti rješenja dobra za obje strane - naglasila je predsjednica EK. EU također razmatra dodatne mjere poput uvođenja carina na izvoz otpadnog metala prema SAD-u, gdje je europski otpad visoko tražen od strane američkih čeličana.

Kina pod povećalom

Von der Leyen je upozorila i na rizik preusmjeravanja kineske robe pogođene američkim carinama prema europskom tržištu. Ako dođe do porasta uvoza iz Kine, Bruxelles će aktivirati mehanizme nadzora i zaštitne mjere. Taj je stav, kaže, prenijela i kineskom premijeru Liju Qiangu, koji je odgovorio da će Kina ‘stimularati domaću potrošnju‘, pa takav rizik, prema njegovim riječima ne postoji.

Trumpova politika dovela je i do jačanja globalne inicijative za reformu Svjetske trgovinske organizacije. I SAD i EU se slažu da postojeća pravila WTO-a nisu dovoljna za borbu protiv kineskog subvencioniranja industrije i narušavanja tržišnog natjecanja.

- Moramo modernizirati WTO, ne samo održavati postojeće stanje. Ova kriza je prilika koju ne smijemo propustiti - zaključila je von der Leyen.