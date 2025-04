Američki LNG ima dobar imunitet na svjetsku licitaciju carinama

Nafta i plin nisu ušli u novi carinski režim, a izgleda da ni neće jer LNG ima stratešku važnost u odnosima Europe i Amerike.

Multilateralna licitacija carinama, utvrđivanje novih pravila trgovinske razmjene i neizvjesnost na burzama i ekonomiji uopće, zasad su ipak ograničenih posljedica, a dio razloga za to leži i u činjenici da su nafta i plin u značajnoj mjeri izuzeti iz novih SAD-ovih carina koje je propisao predsjednik Donald Trump, ali i protumjera koje su kao odgovor na to uvele neke od upletenih strana. To je za Hrvatsku i Europu povoljno jer je EU zbog ruske agresije na Ukrajinu znatno smanjila ovisnost o ruskom plinu, kojeg je u dobroj mjeri zamijenila američkim LNG-om. Uzevši u obzir činjenicu da bi poskupljenje fosilnih goriva dodatnim carinama poskupjelo energiju u Europi i smanjilo obim prodanog američkog plina, jasno je zašto ovi energenti imaju dobar imunitet u aktualnom trgovinskom ratu i zašto nema naznaka da će i postati jedno od oružja u njemu.

Već u prvim danima novog carinskog režima Bijela i službeno je priopćila da su nafta, plin i rafinirani proizvodi izuzeti od novih carina. Za Hrvatsku je povoljno što je LNG, odnosno ukapljeni naftni plin (UPP), izuzet iz trgovinskih ratova, jer na Terminalu u Omišlju kojim upravlja LNG Hrvatska dvije trećine svog plina dolazi iz SAD-a.

- Pratimo razvijanje ove situacije oko carina, ali ne možemo ih komentirati niti možemo za njih lobirati niti ikako utjecati na cijenu jer u području trgovanja UPP-om i prirodnim plinom nismo dovoljno stručni i naše mišljenje u ovom slučaju nije nikako mjerodavno. Trenutno udio UPP-a iz Sjedinjenih Američkih Država na LNG terminalu iznosi 66 posto, a očekuje se da će ta brojka rasti nakon projekta povećanja kapaciteta Terminala za UPP – naveli su iz LNG Hrvatska Lideru.

U MET Grupi koja posluje u Hrvatskoj i još nekim europskim državama, bili su nešto jasniji te su upozorili što bi donijelo ostvarenje bojazni da će LNG potpasti pod nove carine. Zbog povećanja cijena energije, naime, konkurentnost europske industrije bila bi narušena.

Krčki terminal jako važan

- U ovoj fazi nema službenih naznaka da se LNG razmatra kao dio potencijalnog odgovora Europske unije na nove američke carine. Valja napomenuti kako je uvoz LNG-a iz SAD-a i drugih zemalja ključan za europsku industriju koja, pod utjecajem visokih cijena energije, postaje manje konkurentna od SAD-a ili Azije. Carine na američki LNG povećale bi uvozne cijene, što bi, posljedično, naštetilo konkurentnosti europske industrije – naveli su iz MET Grupe.

Kao i drugi akteri koji koriste terminal u Omišlju i hrvatske plinovode za trgovinu LNG-om, MET Grupa je ocijenila da je krčki terminal jako važan za sigurnost i diversifikaciju opskrbe cijele regije, jer bez njih nije moguće uvoziti američki LNG. Politička volja postoji, vidljiva je i u činjenici da je Hrvatska odlučila proširiti kapacitet svojeg LNG terminala u Omišlju sa sadašnjih 2,9 na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje, te će u to uložiti ukupno 180 milijuna eura, od čega će 25 milijuna biti uloženo u proširenje kapaciteta LNG-a, a 155 milijuna eura u proširenje plinovodne mreže. Iz ove investicije proizlazi i komercijalni interes, a zasad ga, koliko vidimo, ima i na relaciji SAD – EU, jer je LNG izuzet od carina.

Prošle godine američki LNG činio je oko 18 posto cijelog europskog uvoza plina, a u strukturi uvoza LNG-a, na američke izvore otpadalo je 40 do 45 posto. Udio ruskog plina u ukupnom uvozu Europe iznosio je oko 18 posto. Norveška je najveći dobavljač plina u EU, s udjelom oko 31 posto.

Prema prognozama ministarstva energetike SAD-a, njihov ukupni izvoz LNG-a trebao bi nastaviti rasti, čime bi zacementirali poziciju najvećeg svjetskog izvoznika LNG-a. Konzultanti procjenjuju da LNG ima stratešku važnost u budućim trgovinskim i političkim odnosima EU i SAD-a.