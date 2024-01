Antonija Glavaš (PPD): Superizborna 2024. godina može imati tektonske posljedice na plinsku i naftnu industriju

piše: Antonija Glavaš

Analitičari predviđaju da bi pobjeda republikanaca na američkim predsjedničkim izborima mogla značiti zaustavljanje američke izvozne politike. To bi bio energetski superšok za globalnu opskrbu

Kraj svake godine prirodno vuče za sobom refleksiju o učinjenom uz istodoban pogled u budućnost. Svijet energije i energetska tržišta posljednjih godina doživjeli su velike potrese, što je rezultiralo povijesnim oscilacijama cijena. U PPD-u smo, unatoč velikim izazovima i turbulencijama, uspjeli postići zadovoljavajuće rezultate zahvaljujući strateškom planiranju, ali još više brzoj prilagodbi novonastalim uvjetima.

A što nam donosi godina pred nama? Promjene kojima smo svjedočili daju nam za pravo govoriti o 2024. godini kao velikoj prekretnici za europski energetski sektor. Ulaskom u prvu pravu zimu bez ruskog plina suočavamo se s nizom izazova, ali i prilikama koje će oblikovati budućnost našega energetskog pejzaža. Četiri su stvari koje će oblikovati naše energetsko okružje, a time i PPD-ovu poslovnu strategiju u bližoj budućnosti: nastavak izražene volatilnosti cijena, promjena okolnosti koja zahtijeva bržu prilagodbu biznisa i regulative, fokus na inozemni rast te geopolitička situacija.

S kraja na početak lanca

Za opis trenutačne energetske situaciju u Europi u posljednje vrijeme često čujemo sintagmu ‘najgore je iza nas‘. Projekcije gospodarskog oporavka ipak su malo bolje od prvotnih očekivanja i ulazimo mirni u prvu pravu zimu bez ruskog plina. Ipak, izražena volatilnost cijena kojoj smo svjedočili u prethodnom razdoblju ostat će ključni rizik i okosnica energetskog pejzaža u Europi. Male promjene u tržišnoj ravnoteži imaju golem utjecaj na cijene zbog trenutačnih uvjeta neelastične ponude i potražnje. Jednostavnim jezikom, cijene više reagiraju na geopolitičke događaje nego na ponudu i potražnju. Volatilnosti smo izloženi već neko vrijeme. Svjedočili smo rekordno niskim cijenama zbog pandemije pa sve do rekordno visokih cijena zbog straha od gubitka ruske opskrbe plinom, koja je osiguravala 40 posto dobave Europe. Mnoge energetske kompanije nisu izdržale pritisak na likvidnost ili su pogrešno procijenile trendove na burzama, a tržište je nemilosrdno reagiralo. U 2023. godini cijene su pale, ali ne na razine koje su bile u godini prije, a i dalje su volatilne.

Pravi je trenutak za pokretanje domaće burze plina i interes Hrvatske treba biti da za svoje potrošače zajamči sigurnu opskrbu po najboljim mogućim tržišnim uvjetima

Kad se prvi put počelo razmišljati o LNG terminalu u Omišlju, rijetko je tko vjerovao da ćemo danas govoriti o pozicioniranju Hrvatske kao plinskog čvorišta. LNG terminal naša je poveznica sa svijetom koja nam omogućuje biranje izvora i jamči veliku sigurnost. Dosad smo bili zadnja karika u lancu opskrbe plinom cjevovodima, a sada smo se s pomoću LNG terminala pozicionirali na početak toga lanca, što je, naravno, uvijek cjenovno povoljnije. Sada Hrvatska uz LNG terminal i veću zainteresiranost zemalja u zaleđu za dobavu plina preko Hrvatske, ali i zbog najave Ministarstva da će se raditi na projektu IAP (Ionian Adriatic Pipeline), zaista postaje plinsko čvorište. Naša zemlja danas ravnopravnije sjedi za stolom s ostalim velikim igračima na energetskom tržištu. Što nas to uči? Da trebamo biti ambiciozniji, ali i prilagođavati se novim okolnostima mnogo brže nego dosad. Sada, uz LNG terminal, pravi je trenutak za pokretanje domaće burze plina i interes Hrvatske treba biti da za svoje potrošače zajamči sigurnu opskrbu po najboljim mogućim tržišnim uvjetima.

Fokus na inozemni rast

Hrvatska je malo tržište i prirodno je da smo u PPD-u usmjereni na inozemstvo kao polugu rasta i razvoja. Diverzifikacija portfelja na inozemna tržišta dala nam je sigurnost u poslovanju. Već sada 70 posto svojih prihoda ostvarujemo u inozemstvu i to planiramo povećavati. Unatoč regulativnim izazovima mađarsko nam je tržište važno – što zbog kupaca, što zbog velikih skladišnih kapaciteta. Italija je tržište 25 puta veće od Hrvatske i vjerujemo da imamo prostora za veći tržišni udio, a već smo danas zadovoljni svojom pozicijom s obzirom na to da smo operativni od kraja 2021. godine. Iduće godine isto nam je tako plan povećati prisutnost u jugoistočnoj Europi i zemljama koje su na ruti od Turske do Mađarske. Turska nam je iznimno važna jer se promaknula u plinsko čvorište s velikom ponudom zbog prisutnosti plina iz raznih dobavnih pravaca. Uz velike LNG projekte u Grčkoj, jugoistok Europe nudi velike količine plina. S druge strane, razvijamo LNG trgovinu, gdje želimo proširiti svoje poslovanje na druge terminale osim našega na Krku.

U zimu ulazimo mirni

Superizborna 2024. godina može imati tektonske posljedice na plinsku i naftnu industriju u cijeloj Europi, pa tako i na Hrvatsku. Analitičari predviđaju da bi pobjeda republikanaca na skorašnjim američkim predsjedničkim izborima mogla značiti zaustavljanje američke izvozne politike. To bi bio energetski superšok za globalnu opskrbu. Dodatno, tu su i izbori za Europski parlament, koji će nam pokazati koliko smo ozbiljni u ostvarenju ciljeva energetske tranzicije. Ti izbori i nastavak geopolitičkih nestabilnosti ozbiljno će utjecati na energetsku sliku 2024. godine, a potencijalno i mnogo dulje.

Energetska budućnost i dalje je izazovna. U PPD-u smo toga svjesni i aktivno se prilagođavamo novim okolnostima te pratimo razvoj geopolitičke situacije. U zimu ulazimo mirni – svojim partnerima jamčimo sigurnost opskrbe – ali svjesni smo nastavka izražene volatilnosti cijena i izazova koji su pred nama.