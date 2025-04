Anušić: Poslodavac ročniku ne smije i ne može zahvaliti na suradnji

Zaposlenom ročniku prava iz radnog odnosa​ mirovat će dok je na TVO-u, što će biti u skladu sa Zakonom o radu, kaže ministar

Nije lako ovih dana bilo ‘uloviti‘ se s ministrom obrane Ivanom Anušićem. Geopolitička situacija komplicira se iz dana u dan, što za njega znači da je ili na putu na kojem održava kontakte i sastanke sa saveznicima i s kolegama iz drugih zemalja EU-a ili pak obilazi Hrvatsku sa stranačkim kolegama zbog još jedne runde izbora. U Ministarstvo obrane (MORH) stigao je tik uoči našeg razgovora i dočekao nas u svom kabinetu koji je u neku ruku i izložbeni salon za višenamjensku hrvatsku strojnicu (VHS) i koja će tek biti predstavljene široj javnosti, a prema svemu sudeći, njome će baratati i budući hrvatski ročnici.

Kad počinje temeljno vojno osposobljavanje (TVO), je li sve spremno za prve ročnike?

– Oružane snage i mi u MORH-u pripremili smo sve za početak provedbe osposobljavanja. I, da, sve je spremno za početak obuke. Nedavno smo medijima odnosno javnosti pokazali kako izgleda vojarna u Kninu u kojoj će se provoditi TVO; pokazali smo učionice, spavaonice, blagovaonicu... Uskoro ćemo imati takav obilazak i vojarne u Slunju, a zatim u Požegi. Na te tri lokacije provodit će se temeljna vojna obuka. Prve ročnike očekujemo najesen, u listopadu, nadam se.

Tko je sve dobio posao opreme hrvatskog ročnika? Neki su natječaji već provedeni, neki se tek očekuju.

– Kao što je hrvatski vojnik opremljen proizvodima hrvatske obrambene industrije, od odore, čizama do lakog naoružanja, tako će se i ​ročnici opremati u suradnji s domaćim tvrtkama iz obrambene industrije. Velik dio toga već je spreman i čeka u skladištima.

Koliko će sve to stajati?

– Osposobljavanje bi, što se tiče MORH-a, trebalo stajati dvadesetak milijuna eura na godinu.

Velike su rasprave na Redditu o odlasku na osposobljavanje. Bojite li se da će biti otpora?

– Sve je jasno predstavljeno. Kad osposobljavanje počne, nulta su kategorija 19-godišnjaci, oni se prvi pozivaju na obuku koja traje dva mjeseca i plaća se 1100 eura na mjesec. Za one koji ne budu spremni i koji se pozovu na priziv savjesti, imamo dvije opcije: prva je tromjesečna obuka koju će provoditi Civilna zaštita, a druga je za one koji ne budu spremni ni na to. Ta opcija uključuje četiri mjeseca služenja u općinama, gradovima, županijama koji će ih angažirati na raznim poslovima; među ostalim, na javnim radovima. Sve u vezi s civilnim služenjem vode MUP i Ravnateljstvo civilne zaštite.

Zaposleni se pitaju mogu li im se poslodavci zahvaliti na suradnji ako se odazovu na osposobljavanje. Je li njihov strah opravdan?

– Zaposlenom ročniku prava iz radnog odnosa​ mirovat će dok je na TVO-u, što će biti u skladu sa Zakonom o radu. To smo propisali izmjenama Zakona o službi u Oružanim snagama. Izmjene toga zakona, kao i Zakona o obrani, bile su nužne kako bismo ponovno uveli obveznu vojnu obuku. Oba zakona uskoro će biti upućena u zakonsku proceduru. Dakle, to znači da se zaposlenomu ročniku poslodavac ne može i ne smije zahvaliti na suradnji. Nakon što završe TVO, ročnici će imati prednost pri zapošljavanju u državnim i tijelima jedinicama lokalne samouprave. To je glavna korist koju smo predvidjeli kako bismo motivirali odlazak na TVO.

