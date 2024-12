BlackRock kupio glavnog kreditora Fortenove za 12 milijardi dolara

Kupnjom HPS-a za 12 milijardi dolara BlackRock jača poziciju na vrućem tržištu privatnog kreditiranja

BlackRock, najveći svjetski upravitelj imovinom, zaključio je treću veliku akviziciju ove godine, preuzimanjem HPS Investment Partnersa za 12 milijardi dolara. Ovim potezom tvrtka postaje jedan od vodećih globalnih upravitelja kreditima, piše Fortune.

Privatno kreditiranje, koje se odnosi na nebankovne tvrtke koje nude zajmove poslovnim subjektima, jedno je od najbrže rastućih sektora na Wall Streetu. Upravo je za taj sektor BlackRock prognozirao rast te su predvidjeli da će tržište privatnog duga doseći 3,5 bilijuna dolara imovine pod upravljanjem do kraja 2028. godine, no sada očekuju da će tradicionalno privatno kreditiranje do 2030. premašiti 4,5 bilijuna dolara, stoji u prezentaciji za investitore povodom akvizicije.

HPS Investment Partners jedna je od vodećih investicijski tvrtki specijaliziranih za pružanje privatnog kreditiranja i alternativnih investicijskih rješenja s 148 milijardi dolara imovine. Tvrtka je ušla u fokus javnosti početkom godine kada se razmatrao izlazak na burzu putem IPO-a, no umjesto IPO-a odlučili su se za prodaju BlackRocku. Spajanjem s HPS-om, BlackRock očekuje formiranje privatne kreditne franšize s približno 220 milijardi dolara imovine klijenata a dovršetak akvizicije očekuje se sredinom 2025. godine.

Stri iz industrije su učnjacsložni o ovoj akviziciji te kažu kako je BlackRock već dugo sanjao ulazak na tržište kreditiranja te da je bolje da su preuzeli već etabliranu tvrtku i da se nisu odlučili graditi novu od nule.

BlackRockova strategija širenja

Ova akvizicija dio je BlackRockove strategije širenja platforme alternativnih ulaganja. Izvršni direktor Larry Fink nastoji ojačati poziciju BlackRocka na privatnim tržištima, koja obuhvaćaju privatni kapital, privatno kreditiranje i nekretnine, izvijestio je Wall Street Journal u studenom.

U listopadu, BlackRock je zaključio akviziciju Global Infrastructure Partnersa za 12,5 milijardi dolara, što je 20. najveće globalno preuzimanje ove godine, prema podacima Dealogica. Također, u procesu je kupnja Preqina, pružatelja podataka o privatnim tržištima, vrijedna 3,2 milijarde dolara.

Nakon što je početkom 2023. premašio 9 bilijuna dolara imovine pod upravljanjem, BlackRock je aktivno tražio ‘transformativne‘ prilike. Njihova najznačajnija akvizicija ostaje kupnja iSharesa za 13,5 milijardi dolara 2009. godine, koji je i dalje najveći pružatelj ETF-ova, s 4,2 bilijuna dolara imovine.

- BlackRock želi biti prisutan posvuda, a ima i tržišnu moć da to postigne - izjavio je jedan bankar za Fortune.

Inače, dionice BlackRocka su u prosincu 2023. pale na najnižu razinu u posljednjih godinu dana od 742,22 dolara, no od tada su se oporavile. U utorak su zatvorile na razini od 1.039 dolara, uz rast od gotovo 2 posto. Nakon završetka akvizicije osnivači HPS-a, Scott Kapnick, Scot French i Michael Patterson, pridružit će se globalnom izvršnom odboru BlackRocka, dok će Kapnick biti i promatrač u BlackRockovom upravnom odboru. Sva trojica su bivši rukovoditelji Goldman Sachsa.

HPS i Fortenova

HPS Investment Partners ima značajnu povezanost s hrvatskom kompanijom Fortenova, jer je ključni kreditor u nekoliko važnih financijskih aranžmana. Naime, HPS je sudjelovao u refinanciranju Fortenovine obveznice vrijedne 1,22 milijarde eura, kada su komercijalne banke odbile ponudu zbog nepovoljnih tržišnih uvjeta. Aranžman s HPS-om omogućio je Fortenovi smanjenje troškova financiranja te je produljen do kraja prvog kvartala 2026. godine, čime je stvoren prostor za eventualni prijelaz na financiranje od tradicionalnih institucija u budućnosti. Uz HPS, u refinanciranje su uključeni i drugi investitori, no HPS se pokazao kao najvažniji partner, čime je dodatno osnažio svoje poslovne veze s Fortenovom, osobito nakon restrukturiranja i isključivanja sankcioniranih dioničara iz vlasničke strukture

Iako Fortenova tvrdi da je situacija s dugom pod kontrolom, prošlogodišnje sankcije ruskim bankama u vlasničkoj strukturi prisilile su tvrtku na produljenje roka dospijeća po visokoj kamatnoj stopi od 18 posto. Ovaj aranžman bio je dodatno uvjetovan prodajom agrobiznisa, što je uspješno realizirano u srpnju. Glavni izvršni direktor Fortenove Fabris Peruško nedavno je izjavio da je vlasnička transformacija, uključujući isključivanje sankcioniranih dioničara, značajno smanjila troškove financiranja. Produžetak aranžmana s HPS-om omogućuje Fortenovi da 2025. dobije kreditni rejting, što bi trebalo olakšati buduće refinanciranje uz povoljnije uvjete kod tradicionalnih financijskih institucija.