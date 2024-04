Burzovne robe: Cijena kakaovca obara rekorde, 2,6 puta je veća no lani

Cijena nafte po indexu Brent trenutno je na 6-o mjesečnom maksimumu oko 91 dolar po barelu. Rast cijene potaknula je vijest o oštroj kopnenoj ofenzivi na Rafah, koju je najavio premijer Izraela Netanyahu. U isto vrijeme, Saudijska Arabija najavila je povećanje službene prodajne cijene sirove nafte za svibanj, što bi moglo potaknuti daljnji rast cijena. Ponuda nafte na tržištu se smanjuje, a utjecaj na to ima i Meksiko. U Meksiku je tako požar zahvatio naftnu platformu, što će smanjiti tamošnji izvoz sirove nafte u mjesecima pred nama. Smanjenje izvoza posebno utječe na tešku i kiselu naftu Maya, koju uglavnom potražuju američke rafinerije. Prema Bloombergu, Meksiko lani je u SAD izvozio 420 tisuća barela nafte Maya po danu. Vrijedi spomenuti kako sredinom travnja istječe ‘olabavljena’ SAD-ova sankcija prema Venezueli, što će dodatno smanjiti ponudu. Pobjednik ove priče mogla bi biti Kanada, koja proizvodi naftu Maya, te bi mogla supstituirati manjak ponude. Cijena Brent nafte do kraja godine mogla bi iznositi USD 90 po barelu, da bi u 2025. godini rasla do USD 95 po barelu.

Kakaovac na rekordima

Cijena kakaovca i dalje ruši rekorde, te je sada na 10,600 dolara po toni, što je za 43 posto više na mjesečnoj razini, te za 260 posto na godišnjoj razini. Uspoređujući s trogodišnjim prosjekom, cijena kakaovca sada je veća 3,8 puta. Ovaj rast cijena povezan je s kontinuiranim padom ponude kakaovca u posljednje tri do četiri sezone. Kako izvještava Bloomberg, dodatni ‘požar’ na tržištu dogodio se krajem prošlog tjedna kada je regulator u Obali Bjelokosti zatražio od kupaca zrna kakaovca da pričekaju novi usjev prije isporuke sirovine.

Glavna žetva kakaovca u ožujku, niti je ispunila očekivanja, niti je zadovoljila unaprijed prodane i dogovorene količine. Isto tako, neki dodatni manji usjev kakaovca nije dovoljan za pokriće nabavki za sezonu 2023./2024. Sve dok se ne procijeni opseg trenutnog nedostatka usjeva u zapadnoj Africi, cijena kakaovca će vjerojatno ostati izrazito visoka. A upravo vijesti iz zapadne Afrike najviše očekuje EU kao najovisnija o uvozu kakaovca iz tog područja. Čak 50 posto izvoza Obale Bjelokosti i Gane završi u EU, dok gotovo sav izvoz Kameruna i Nigerije ide prema EU. Dugoročno, analitičari očekuju kako će se cijena kakaovca spustiti na 9.300 dolara po toni poečtkom 2025. godine.