Burzovne robe: Cijena nafte pala na najniže razine od 2021., Rusija i Kina gomilaju zlato

U tjednu iza nas, kretanje terminske cijene nafte definitivno je glavna vijest. Pad cijene nafte, na najniže razine u zadnja 33 mjeseca, utječe na sve burzovne robe, a dodatno stavlja upitnike iznad glave svima zbog rastućih izgleda recesije i slabije globalne proizvodnje. Slabost energetskog tržišta povlači tržišta povezana sa sirovom naftom kao što su sjemenke kanole, ulje soje i palmino ulje tj. općenito kompleks ulja, šećer...

U tom kontekstu treba istaknuti kako je GSCI pao na najniže razine u zadnje tri godine, na razinu ispod 515 bodova. BCI indeks je na oko razine od 94 boda, Bitcoin 55k dolara, ViX se vrati oko 21 boda, DXY oko 101,5 boda, a EUR/USD oko razine 1,1045 na početku novog tjedna.

A što nam donosi tjedan pred nama? Jako puno vanjskih događaja koji će imati utjecaja na kretanje terminskih cijena roba. Već u utorak nas čeka debata Harris-Trump u SAD-u, vrući krumpir koji će puniti naslovnice sve do početka studenog, a vjerojatno još i danima poslije. U srijedu će se objaviti podaci o inflaciji u SAD-u, a u četvrtak će ECB odlučiti smanjuje li kamatne stope ili ne? Tu su još PPI podaci, WASDE izvještaj za agri robe... sve u svemu podosta toga što će trebati analizirati.

Najvažnije, što će nam ovotjedni podaci o inflaciji u SAD-u dati više naznaka o politici FED-a i smjeru američkog dolara, a izvješće WASDE-a u četvrtak je prvo izvješće u kojem službenici USDA-e uzimaju objektivne uzorke s polja kako bi procijenili prinose kukuruza i soje. Ovo izvješće često određuje smjernice za ostatak žetve. Agri trgovci pratit će još suho južnoameričko vrijeme, ponašanje fondova na burzama, rane rezultate berbe kukuruza i soje u SAD-u, riječnu logistiku SAD-a i smjer američkog dolara.

Hoće li cijene zlata pasti s rekordno visokih razina? Povijest kaže DA. Povijesno gledano, počevši od 2. rujna, terminske cijene zlata stalno su padale tijekom sljedeća četiri tjedna, padajući u 11 od proteklih 11 godina. Povijesno gledano, prodaja zlata u rujnu bila je vrlo isplativa. I cijene plina rasle su u devet od proteklih 10 godina u dva tjedna sredine rujna. U međuvremenu, Rusija je ovaj mjesec povećala svoju dnevnu kupnju zlata za 600 posto. Zlatne rezerve Rusije dosegnule su najveću vrijednost svih vremena od 188,8 milijardi dolara te po prvi put u gotovo 25 godina, zlato predstavlja više od 30 posto međunarodnih rezervi zemlje. Rusi kao i Kinezi gomilaju zlato. A Zapad?

Sudbonosna odluka

Vrlo pesimističan tjedan u svijetu nafte. Terminske cijene nafte Brent prošlog su tjedna potonule gotovo 10 posto, zaronivši na najniže razine od kraja 2021. te je na početku ovog tjedna cijena na razini 72 $/bbl. Glavni razlog? Trgovci se plaše da će zbog sporog rasta svjetskog gospodarstva oslabiti potražnja za crnim zlatom. Nakon što su cijene nafte pale u kolovozu, na početku rujna nastavljen je njihov negativni trend. Svi posljednji podaci pokazuju da se usporava rast američkog gospodarstva, a ni kinesko ne raste toliko brzo koliko su analitičari očekivali početkom godine.

Gospodarstvo eurozone također raste sporo. Zbog toga ni najave smanjenja kamatnih stopa američke i europske središnje banke u rujnu nisu ohrabrile trgovce. Doduše, niža cijena novca trebala bi potaknuti rast gospodarstava, a time i potražnje za naftom, no do tog trenda neće doći tako skoro, a u međuvremenu se situacija može i pogoršati. U takvom gospodarskom okruženju OPEC i njezini partneri odlučili su odgoditi povećanje proizvodnje, koje su prije ljeta najavili za zadnji kvartal ove godine.

Za dva mjeseca OPEC će morati donijeti još jednu sudbonosnu odluku. Ako želi više cijene nafte 2025., morat će učiniti puno više od odgađanja dodatne proizvodnje od gotovo dva milijuna barela dnevno koju su odredili do kraja sljedeće godine. Morat će potpuno smanjiti proizvodnju. Bez obuzdavanja proizvodnje prijete daljnji padovi cijena. Taktički gledano, OPEC također šalje najgoru moguću poruku tržištu.

Prvo, dogovor govori o gimnastici koju skupina provodi kako bi očuvala jedinstvo. Iza vrata špekulira se da s Rijad, Abu Dhabi, Bagdad, Kuvajt, Moskva i Astana ne slažu – koliko god to poricali u javnosti. Drugo, to je zakašnjelo priznanje da tržište ne treba naftu koju je skupina očekivala. Saudijci su na glasu da imaju superiorne informacije o tržištu - ovaj put nisu uspjeli. I treće, ne bavi se suficitom u prvoj polovici 2025., koji bi nastavio poticati medvjeđe oklade. Zbog svega toga analitičari Bank of America snizili su procjenu cijene barela na londonskom tržištu u drugoj polovini godine s gotovo 90 na 75 $bbl.

Strah od recesije

Fondovi su drugi tjedan za redom kupovali agri futurese, smanjujući tako svoju short poziciju. Povod za to su izvještaji u pogoršanju vremenskih uvjeta u SAD-u (manje padalina od prosjeka), boljoj potražnji i nižim ocjenama stanja usjeva. Ipak, kako se krajem prošlog tjedna makro raspoloženje i općenito projekcije za budućnost počelo mijenjati na gore, fondovi su opet počeli prodavati dio svojih pozicija (povećavajući short pozicije opet) u očekivanju ponovnog pada cijene?

Gotovo svi proizvodi, nakon što su početkom prošlog tjedna dosegli svoje najniže razine u posljednjih nekoliko mjeseci, sve do četvrtka prošlog tjedna nanizali su niz pozitivnih sesija, ali neizvjesnost oko međunarodne stabilnosti, poštenja dugova i stabilnosti glavnih FIAT valuta, pozvala je operatere da smanje akumulirani "short". Očito da ćemo teško vidjeti rast na burzama kao što je to bio slučaj na proljeće, jer su danas short pozicije fondova manje, a i u jeku smo žetve i trenutno na tržištu roba ne manjka.

U Brazilu suša usporava sjetvu soje. Tempo sjetve je najlošiji u zadnjih 18 godina. U Ukrajini je dogovoreno gornje ograničenje na izvoz pšenice, maksimalno 16,2 milijuna tona (u usporedbi s 18,3 milijuna tona u sezoni 2023./24.).

Terminske cijene bakra pale su prema četiri $/lbs, izgubivši više od tri posto u prvom trgovinskom tjednu u mjesecu jer je raspoloženje doživjelo udarac nakon što su slabi podaci o američkoj proizvodnji i tržištu rada ponovno potaknuli strahove od recesije. Izgledi recesije u SAD-u smanjuju izglede potražnje za materijalima poput bakra.

Ne pomaže nin pad potražnje za robom u Kini. Australski rudarski div BHP Group nedavno je snizio svoju prognozu potražnje za bakrom u Kini zbog zabrinutosti oko gospodarskog oporavka zemlje. Štoviše, službeni podaci pokazali su da se proizvodna aktivnost u Kini dodatno smanjila u kolovozu.