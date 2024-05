Burzovne robe: Ispuhuju se cijene kave i kakaovca dok se tržište metala oporavlja

Makro raspoloženje je optimistično nakon prošlotjednih podataka o inflaciji

Europska unija zaplijenila je 190 milijardi eura imovine ruske središnje banke

Inflacija popušta u SAD-u, na jesen se očekuje smanjnje kamatinh stopa

Terminske cijene bakra dotaknule su rekordnu razinu

Iza nas je jedan vrlo volatilan tjedan, generalno bullish. Premda zadnja dva tjedna nafta nije u prvom planu, neke druge robe preuzele su fokus tržišta od početka mjeseca. To se posebno odnosi na metale, gdje imamo snažan zamah kupnje metala, što se naravno odražava na cijenu koja raste. I agri robe imaju sličan trend, zbog zabrinutosti oko proizvodnje te pokrivanje pozicija od strane fondova. Dok terminske cijene žitarica rastu, ispuhuje se cijena kave i kakaovca.

Pred nama je jedan mirniji tjedan što se tiče nekih značajnijih podataka ili objava koje tržište iščekuje, ali to ne znači da će burze mirovati. Generalno gledajući, makro raspoloženje je optimistično nakon prošlotjednih podataka o inflaciji koji su bili u skladu s očekivanjima tržišta. Dolar je u padu, tržište metala se oporavlja, a američke dionice su na novim najvišim razinama svih vremena.

Američke carine

Čini se da Ujedinjeno Kraljevstvo i EU bježe od misli o recesiji, a trenutno se to vidi kroz nešto snažniji euro. Prošli tjedan Europska unija zaplijenila je 190 milijardi eura imovine ruske središnje banke pohranjene u belgijskoj banci, za financiranje rata u Ukrajini. SAD je uvela carina na niz kineskih uvoza, uključujući baterije za električna vozila, računalne čipove i medicinske proizvode, riskirajući pogoršanje odnosa s Pekingom u izbornoj godini. Paralelno, kinesko gospodarstvo se izgleda ipak muči. Većina ekonomskih pokazatelja, kao što su ulaganja u osnovna sredstva i nove zgrade, ili pak podaci o maloprodaji su i dalje ispod očekivanja i trenutno pokazuju da je kinesko gospodarstvo slabo (slabije).

Tu treba spomenuti i BDI (Baltic Dry Index) koji je pao zadnjih dana skoro 20 posto, a razlog zašto vozarine padaju je povećana ponuda brodova u Atlantiku i sve manja potražnja iz Kine. No to ne sprječava da se lider Kine sastane s Putinom i da osude SAD za agresivno ponašanje u svijetu. Xi je javno izrazio svoju podršku Putinu, pa pretpostavljam da svrha sastanka nije dogovaranje mira već pokušaj da se uspostavi globalna moć? Xi je još izrazio da Kina u potpunosti podržava Rusiju po pitanju Ukrajine, te da je SAD izvor svih problema. Čini se da su SAD i Kina doista još više podijeljene, a to uvijek treba imati na radaru, jer bilo kakve iskre među njima mogu imati ogromne implikacije na cijene burzovnih roba.

Cijene nafte porasle

Terminske cijene nafte prošlog tjedna blago su porasle između 1 i 2 posto. Cijena barela nafte Brent novi tjedan započinje na razini iznad 83 $/bbl, dok cijena barela nafte WTI novi tjedan započinje na razini iznad 79 $/bbl. Blagi rast cijena zahvaljuje se novim podacima koji su potaknuli nadu da bi se rast najvećih svjetskih gospodarstava mogao ubrzati, što bi potaknulo i rast potražnje za naftom. Pad zaliha nafte i derivata u najvećim svjetskim gospodarstvima također podržava optimizam u vezi potražnje.

Uz to, zahvaljujući blagom popuštanju inflacije u SAD-u, trgovci se nadaju da bi na jesen američki FED mogao početi smanjivati kamatne stope, što bi trebalo pozitivno utjecati na rast gospodarstva. Osim toga, smanjenje kamata FED-a moglo bi oslabiti dolar, zbog čega bi nafta bila pristupačnija za korisnike drugih valuta. Premda se situacija na Bliskom istoku nije sasvim smirila, analitičari procjenjuju da je smanjen rizik od eskalacije sukoba, pa tamošnji događaji trenutno ne utječu previše na cijene nafte. Na kraju, očekuje se da će OPEC+ članice na predstojećem sastanku zadržati politiku smanjenja proizvodnje i u drugoj polovini godine, nakon 1. srpnja, ako potražnja ne ojača.

Terminske cijene europskog prirodnog plina TTF porasle su na više od 31 €/MWh, označavajući dvotjedni maksimum jer je potencijalna eskalacija geopolitičkih napetosti na Bliskom istoku potaknula strahove od prekida opskrbe. Iranski predsjednik Ebrahim Raisi i ministar vanjskih poslova Hossein Amirabdolahian poginuli su u helikopterskoj nesreći, dok je saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman odgodio put u Japan zbog zdravlja kralja Salmana. I dalje postoji zabrinutost u vezi s protokom ruskog plina kroz Ukrajinu budući da ključni petogodišnji sporazum koji regulira tranzit ruskog plina kroz susjedne zemlje istječe krajem 2024. S druge strane, toplije vrijeme dovelo je do smanjenja potražnje, što je omogućilo ubrizgavanje skladišta i dovođenje europskih skladišta plina do 66,8 posto popunjenosti kapaciteta.

Utjecaj vremena na agri robe

Što se tiče fondova i agri roba, jedan mirniji tjedan je iza nas. Nije ni čudo, s obzirom na to da su proteklih tjedana fondovi bili vrlo aktivni u značajnom zatvaranju svojih short pozicija što je i dovelo do rasta cijene na burzama. Nepovoljni vremenski uvjeti u ključnim proizvođačkim regijama (Rusija, Zapadna Europa, SAD) bili su glavni faktor koji je utjecao na cijene agri roba ovog mjeseca. ‍‍‍‍‍‍Farmeri diljem američkog kukuruznog pojasa imali su poteškoća sa sjetvom kukuruza i soje zbog obilnih kiša, a cijene usjeva u SAD-u porasle su odražavajući izglede za nižu proizvodnju. U Rusiji, vodećem svjetskom izvozniku pšenice, u jednom dijelu zemlje suša, u drugom mraz. Rastuće geopolitičke napetosti u regiji Crnog mora mogle bi samo dodatno utjecati na dinamiku trgovine. Ni Zapadna Europa ne stoji baš najbolje. Sve u svemu, terminske cijene kukuruza porasle su više od 1,5 posto u svibnju, a soje za više od 5 posto.

Gledajući unaprijed, trgovci agri robama vrlo pažljivo prate proširene prognoze kako bi vidjeli hoće li suše vrijeme u posljednjim danima svibnja omogućiti još jednu priliku za sjetvu. Pitanje za budućnost: hoće li se Rusija suočiti sa stvarnim problemima proizvodnje ili je ovo dobra prilika za prodaju skupih ugovora za pšenicu u odnosu na relativno jeftin kukuruz? Od sada do sredine lipnja, "pokretač" će biti ponašanje fondova – hoće li preokrenuti pozicije iz short u long i biti bullish ili će stati što će u najmanju ruku biti neutralan signal na tržištu. Nakon toga doći ćemo u novi “weather market” koji će se prvenstveno odraziti na urod, a onda i na cijene kukuruza i soje.

Rekordni bakar

Terminske cijene bakra dotaknule su rekordnu razinu od 5,15 $/lbs jer su očekivanja velike potražnje i ograničena ponuda pojačali zabrinutost oko potencijalnih nestašica. Kineska vlada najavila je da će otkupiti neprodani stambeni inventar kako bi se borila protiv prekomjerne ponude i ograničila neispunjenje obaveza za nekretninske kompanije u nevolji. Ovo dolazi povrh poticaja od jednog trilijuna juana kroz dugotrajno izdavanje obveznica ove godine, uglavnom usmjerenih na infrastrukturu. Ovo je povećalo oklade na rast potrošnje bakra zbog njegove ključne uloge u elektrifikaciji, od mrežnog skladištenja energije do infrastrukture podatkovnih centara. S druge strane, niska dostupnost bakra ometala je prognoze proizvodnje za talionice u Kini, odgovorne za više od polovice globalne ponude.