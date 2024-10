Burzovne robe: Pala cijena skoro svih roba na čelu s naftom, rasli zlato, srebro i bitcoin

Nakon dva tjedna rasta, na međunarodnim tržištima nafte cijene barela protekloga su tjedna pale za više od sedam posto

Bank of America objavila da je zlato trenutno jedina pohrana vrijednosti protiv ludog povećanja duga koji se događa u SAD-u

Američke dionice nastavljaju se kretati prema novim rekordnim visinama

Iza nas je jedan bearish tjedan u kojem su terminske cijene uglavnom svih roba, predvođeni naftom, pale. Jedino što možemo izdvojiti da je poraslo su zlato, srebro i bitcoin.

Kako se bližimo američkim predsjedničkim izborima tako se i utjecaj ili špekulacije oko istih počinje odražavati na kretanje burzovnih istih. S porastom izgleda da Trump osvoji izbore, trgovci sve više uzimaju u obzir mogućnost ponovnih trgovinskih napetosti između SAD-a i Kine, sličnih onima doživljenim tijekom 2018. i 2019. Osim toga, pred nama je još nekoliko izvještaja ili datuma na koje treba obratiti pozornost, jer tržište svakako hoće: 31. listopada: PCE podaci o inflaciji u SAD-u; 5. studenog: izbori u SAD-u; 7. studenog: Odluka o politici FED-a; 8. studenog: USDA WASDE izvješće; 10. studeni: podaci o CPI inflaciji. Iz današnje perspektive, vrlo interesantno, a kada je tako, prva riječ koja se nameće sama po sebi je volatilnost.

U petak je srebro poraslo 6,18 posto, bitcoin 2,2 posto, a zlato 1,12 posto. Bank of America je objavila da je zlato trenutno jedina pohrana vrijednosti protiv ludog povećanja duga koji se događa u SAD-u. Dodao bih uz to, srebro i bitcoin jer povećanje cijene od početka godine to potvrđuje: zlato +32 posto, srebro +42 posto i bitcoin +56 posto. U svemu tome euro je "glineni golub". Kombinacija političke paralize, vanjskih prijetnji i gospodarskih problema prijeti okončati ambicije EU da postane sama po sebi globalna sila i umjesto toga natjerati države članice da brane vlastite interese. Nakon desetljeća upozorenja i ispodprosječnog rasta, čelnici regije odjednom su suočeni s bujicom dokaza da je pad nezaustavljiv.

Kineski trgovci nastavljaju čekati bolje ideje za poticaje. Čini se da tamošnje vlasti nastavljaju navoditi neke poduzete korake, ali općenito tržišta govore i trebaju više poticaja u odnosu na ono što trenutno vide. Rizici deflacije u potpunosti ostaju. S druge strane, američke dionice nastavljaju se kretati prema novim rekordnim visinama; većina gospodarskih izvješća i dalje pokazuje da američko gospodarstvo ide vrlo dobro.

ECB je snizio stope kao što se i očekivalo po treći put ove godine, a kao posljedica euro je pao na skoro nove najniže razine u posljednja tri mjeseca. Napetosti na Bliskom istoku ostaju - ubojstvo čelnika Hamasa Yahya Sinwara moglo bi izazvati još jednu rundu eskalacije? Jasno je da je Izrael bio aktivan u ubijanju ključnih dužnosnika Hamasa i Hezbollaha u proteklih nekoliko tjedana. Ali još uvijek svi čekaju odgovor Izraela na napade Irana od 1. listopada.

Zanimljiv izvadak iz Putinova govora na BRICS Business Forumu: "1992. godine G7 grupa je predstavljala 45,5 posto svjetskog BDP-a, dok su zemlje BRICS-a pokrivale samo 16,7 posto. Danas, situacija se radikalno promijenila: naša je udruga dosegla 37,4 posto u usporedbi s 29,3 posto G7, a jaz će se i dalje povećavati, to je neizbježno."

Rekrodna američka proizvodnja nafte

Nakon dva tjedna rasta, na međunarodnim tržištima nafte cijene barela protekloga su tjedna pale za više od sedam posto, ponajviše pod utjecajem usporavanja rasta gospodarstva Kine, koja je najveća svjetska uvoznica nafte. Na početku novog tjedna, nafta Brent se “vrti” oko 74 $/bbl, a nafta WTI oko 70 $/bbl. U Kini, najvećem svjetskom uvozniku nafte, gospodarstvo je u trećem tromjesečju raslo najsporijim tempom od početka 2023., iako su rujanska potrošnja i industrijska proizvodnja svojim rastom premašili procjene. Pritom je rafinerijska proizvodnja u Kini pala šesti mjesec zaredom, jer su male rafinerijske marže i slaba potrošnja goriva ograničili preradu.

U međuvremenu, kineska središnja banka pokrenula je dvije sheme financiranja putem kojih će inicijalno uliti 800 milijardi juana (112.38 milijardi dolara) na dionička tržišta kroz novostvorene alate monetarne politike kako bi potaknula brži ekonomski rast. S druge strane, oko Bliskog istoka vode se pregovori o smirivanju tenzija. Američki predsjednik Joe Biden rekao je u petak da postoji mogućnost da se postupi s Izraelom i Iranom na način kojim bi se potencijalno na neko vrijeme okončao njihov sukob na Bliskom istoku. Na pad cijena utjecala je i rekordna američka proizvodnja sirove nafte, koja je u tjednu ranije, po najnovijim podacima porasla za 100 tisuća barela dnevno, na ukupno 13.5 milijuna barela po danu.

Terminske cijene europskog prirodnog plina TTF pale su ispod 40 €/MWh uslijed povećane opskrbe i blagih vremenskih uvjeta. Uvoz LNG-a u sjeverozapadnu Europu dosegnuo je najvišu razinu od travnja, s nekoliko brodova koji su preusmjerili iz Azije zbog nedavnih visokih cijena plina u Europi. Također se očekuje da će blago vrijeme kratkoročno smanjiti potražnju za grijanjem, ali prognoze ukazuju na hladniji početak studenog. Europsko skladište plina popunjeno je 95 posto, više od prosjeka, ali ispod prošlogodišnjih razina. Unatoč velikom skladištu, Europa će započeti zimu sa 6 milijardi kubičnih metara manje zaliha nego 2023., uglavnom zbog manjeg skladišta LNG-a.

Potrošnja električne energije ubrzava se brže nego što obnovljivi izvori mogu osigurati. I tako se svijet ili, bolje rečeno, Kina i Indija okreće ugljenu. Rezultat je dvostruk. Prvo, godina u kojoj se očekuje vrhunac potražnje za ugljenom pomiče se dalje. Drugo, ono što slijedi nakon vrhunca sada više sliči uzdignutoj visoravni koja iz godine u godinu postaje sve viša i viša. A ako je povijest ikakav vodič, trebali bismo očekivati daljnje revizije.

Prodaja agri futuresa

Optimizam fondova pomalo blijedi na burzama. Hedge fondovi upravo su preokrenuli kurs, prodajući agri futurese po prvi put od kolovoza. Što pokreće rasprodaju? Jači američki dolar, sjajno vrijeme za žetvu u SAD-u, prodaja poljoprivrednika, slaba izvozna prodaja i manje prijeteće prognoze za Brazil i Crno more. Kao posljedica svega, na CBOT-u je prošli tjedan terminska cijene pšenice pala 4,4 posto, kukuruza 2,7 posto, a soje 3,5 posto.

Kako su Trumpovi izgledi porasli, pale su cijene soje. Kritična zabrinutost s obzirom na 45 posto udjela Kine u izvozu soje iz SAD-a. Ova politička neizvjesnost, u kombinaciji s rekordno brzom žetvom u SAD-u i boljom vremenskom prognozom u Brazilu, stvara značajan pritisak na pad cijena soje.

Najnovije procjene Conaba za predstojeću brazilsku žetvu i izvoz 2024/25 su: kukuruz na 120 milijuna tona (3,5 posto više nego za sezonu 2023./24.), s izvozom na 34 milijuna tona (2 milijuna tona manje nego prošle sezone) i soja na 166 milijuna tona (12,7 posto više u odnosu na prošlu sezonu), s izvozom od 106 milijuna tona (14 milijuna tona više nego prošle sezone). Što se tiče EU, treba spomenuti da je u Francuskoj žetva pšenice procijenjena na 25,4 milijuna tona, pad od 28 posto u odnosu na 2023. i najniži od 1986.

Terminske cijene bakra porasle su na oko 4,4 $/lbs nakon što je kineska središnja banka smanjila referentne kamatne stope na rekordno niske razine, jačajući ekonomske izglede u najvećem svjetskom potrošaču bakra. Narodna banka Kine snizila je jednogodišnje i petogodišnje kamatne stope za 25 baznih bodova na 3,1 posto odnosno 3,6 posto. U petak je PBOC također dao podršku kineskom tržištu dionica i najavio da bi mogao ponovno smanjiti obvezne rezerve banaka prije kraja godine. Štoviše, niz kineskih gospodarskih podataka prošli je tjedan bio bolji od očekivanog. Drugdje, očekivanja velike potražnje za bakrom potaknuta prelaskom na čišću energiju izazvala su zabrinutost zbog manjka jer se rudari bore za povećanje ponude.