Burzovne robe: Tržište je pogriješilo s euforijom i očekivanjem zaokreta u monetarnoj politici

piše: Robert Jurišić, S-GRAIN BI

Na razini tjedna pale cijene energije, plemenitih i industrijskih metala kao i većine agri roba

U agri svijetu možemo očekivati da će još narednih mjesec dana uzde držati geopolitika i financije, počevši od sporazuma o obnovi pomorskog izvoza iz Ukrajine koji ističe 18. svibnja

Cijene nafte su pritisnule i vijesti da će utovar nafte u lukama na zapadu Rusije u travnju vjerojatno dosegnuti najvišu razinu od 2019. godine

Nakon korekcije tržišta sredinom mjeseca, očekivano tržišta su prošlog tjedna nastavile svoj bearish trend. Tako su na razini tjedna pale cijene energije, plemenitih i industrijskih metala kao i većine agri roba. I dalje se sve vrti oko inflacije, kamatnih stopa i zatezanja monetarne politike, recesije i recesijskog narativa te Kine i generalno očekivane buduće potražnje. Uz sve navedeno, geopolitika je postala konstantan faktor zadnjih 18 mjeseci.

Na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta blago pala. Na početku novog tjedna dolarov indeks (DXY), koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, trenutno iznad 101 boda. Dolar je blago oslabio prema euru te se trenutačno odnos EUR/USD kreće oko razine 1,10. S&P 500 indeks iznad razine od 4.100 bodova, a indeks straha VIX ispod 18. Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) tjedan započinje u padu, blago iznad razine od 570 bodova, dok je Bloomberg Commodity Index (BCI) također u trendu pada i tjedan započinje na razini nešto iznad 105 bodova.

Čini se da je tržište pogriješilo s euforijom i očekivanjem zaokreta u monetarnoj politici. FED se i dalje drži svoga primarnog cilja (borbe protiv inflacije), što vjerojatno znači da neće biti od strane tržišta toliko željenog sniženja kamatne stope u ovoj godini. Čini se da razgovor o recesiji postaje sve normalniji, FED-ov cilj je dodatno usporiti inflaciju/inflaciju plaća dok ekonomski pokazatelji ukazuju na recesiju kao rezultat toga.

Na drugoj strani zemaljske kugle, kineski BDP u prvom tromjesečju je veći 2,2 posto u odnosu na prošli kvartal i 4,5 posto na godišnjoj razini nadmašivši procjene od četiri posto rasta, što je bullish signal na tržištu za globalnu potražnju. Kineski ministar obrane vratio se iz Moskve ovaj tjedan s novim sporazumom u ruci, čini se da su se dogovorili proširiti vojnu suradnju i međusobnu podršku kako bi se oduprli prijetnjama, poboljšali usluge, razmjenjivali obavještajne podatke i provodili razmjenu osoblja. Gradi li Kina saveznike ako/kada napadnu Tajvan? Još uvijek se ne spominje Kina koja pomaže u isporuci oružja Rusiji, ali čini se da smo blizu realizacije ove teme?

U ovom trenutku, 114 zemalja, koje predstavljaju više od 95 posto svjetskog BDP-a, istražuju CBDC. Od toga, 11 zemalja već je pokrenulo digitalnu valutu. Sva gospodarstva G7 su u fazi razvoja CBDC-a, a 18 zemalja G20 je u naprednoj fazi razvoja CBDC-a. Još nije sigurno u kojem obliku će se u budućnosti koristiti CBDC, jer opcije su brojne. Moguće je zakazati aktiviranje CBDC-a na određeni datum, zakazati da istekne na određeni datum, uvesti da vrijede samo za određene kupnje ili da budu dostupni samo građanima koji ispunjavaju određene preduvjete.

Središnje banke tako mogu utjecati i kontrolirati ponašanje primatelja ove centralizirane digitalne valute, kao i isključiti one koje žele kazniti iz sudjelovanja u financijskom sustavu. Svaki liječnički posjet, svaki obrok, svako putovanje, svaka kupnja i svaki euro u vlasništvu pratit će se, u stvarnom vremenu, doživotno. To je evolucija modela koji se već nekoliko godina primjenjuje u Kini.

Inflacija popušta, ali nedovoljno

Cijene su nafte, pak, i dalje pod pritiskom, nakon što su prošlog tjedna pale više od pet posto, nakon četiri tjedna rasta, jer se očekuje slabljenje potražnje, s obzirom da će središnje banke zbog visoke inflacije najvjerojatnije nastaviti podizati kamatne stope. Ulagači su oprezni i zbog toga što se očekuje daljnje povećanje kamata američke središnje banke na sjednici početkom svibnja.

Doduše, inflacijski pritisci u SAD-u postupno popuštaju, no nedovoljno, pa bi FED mogao nastaviti sa zaoštravanjem monetarne politike. Trenutačno su procjene da postoji više od 80 posto izgleda da će FED povećati kamate za daljnjih 25 baznih bodova, u raspon od 5 do 5.25 posto. Za očekivati je i da početkom svibnja kamate najvjerojatnije dodatno poveća i ECB, pitanje je samo hoće li to biti za 25 ili 50 baznih bodova, što znači da se očekuje i usporavanje rasta gospodarstva eurozone, a time između ostalog i potražnje za naftom.

Terminske cijene sirove nafte Brent pale su na razinu nešto iznad 81 $/bbl. Cijene su prošloga tjedna pritisnule i vijesti da će utovar nafte u lukama na zapadu Rusije u travnju vjerojatno dosegnuti najvišu razinu od 2019. godine, što ukazuje na pojačanu ponudu. S druge strane, podršku cijenama pruža najava OPEC+ da će od svibnja do kraja godine dodatno smanjiti ponudu kako bi uravnotežili tržište, s obzirom na moguće slabljenje potražnje ovog ljeta, no istodobno zemlje poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Indije i Kine kupuju ruske naftne proizvode uz velike popuste.

Na tržišta također utječe i oporavak gospodarstva i potražnje u Kini, nakon ukidanja strogih mjera suzbijanja covida. Gledajući od početka ove godine, cijene nafte su u minusu. Na londonskom je tržištu cijena barela u odnosu na početak godine pala oko pet posto, a na američkom oko tri posto.

Terminske cijene prirodnog plina u Europi održale su se na razini od oko 40 €/MWh, ostajući blizu niskih razina iz lipnja 2021. i produžujući pad od 16 posto do sada u mjesecu zbog prigušene potražnje i obilne ponude. Skladištenje nastavlja rasti zahvaljujući rekordnim isporukama LNG-a iz SAD-a. Popunjenost je 58 posto u EU, 65 posto u Njemačkoj i 87 posto u Španjolskoj, gdje se nalazi većina LNG terminala u Europi. Povjerenik EU za energetiku Kadri Simson nedavno je rekao da su Europa i njezina energetska infrastruktura "u dobroj poziciji da s povjerenjem uđu u ovu zimu".

U isto vrijeme, potražnja za plinom ostala je prigušena zbog nastojanja industrije i kućanstava da je smanje. U ožujku je potražnja za prirodnim plinom u Njemačkoj pala za 15 posto u usporedbi s prosjekom u period između 2019. i 2021., pri čemu je industrijska potražnja pala za 21 posto. Iako je najgora energetska kriza za sada gotova, postoje rizici za sljedeću zimu, odnosno vruće ljeto koje bi moglo smanjiti proizvodnju struje u hidroelektranama, hladna zima i oporavak azijske potražnje za LNG-om.

Market mover zadnje tri godine bila je geopolitika i financijska/dužnička kriza sustava. Lockdownovi, ratovi i propasti banaka nemaju mnogo veze s fundamentima. U agri svijetu možemo očekivati da će još narednih mjesec dana uzde držati geopolitika i financije, počevši od sporazuma o obnovi pomorskog izvoza iz Ukrajine koji ističe 18. svibnja, pa nadalje.

Međutim, od lipnja će biti vrlo važni fundamenti, jer će se raditi o žetvi sjeverne hemisfere, što je najveći dio ukupno agri proizvodnje. Pod uvjetom da se ne dogodi neki novi crni labud. Do tada, agri burzovne robe su pod pritiskom na početku novog tjedna. Većina glavnih vijesti prošlog tjedna je bila bearish: pala je cijena ulja, američki izvoz kukuruza na razini tjedna u padu, očekivanje povoljnijeg vremena u SAD-u, izvoz roba iz Ukrajine morem i kopnom, pad premija na brazilsku soju na najnižu razinu u zadnjih 19 godina zbog očekivane rekordne žetve i skromnije kineske potražnje.

Uvoz jeftine robe iz Ukrajine

Kao rezultat svega cijena pšenice trenutno na razini od oko 6,7 $/bu, kukuruza 6,1 $/bu, dok je soja nešto ispod 15 $/bu. Na MATIF-u cijena pšenice i kukuruza oko 240 €/t. Treba spomenuti da kod pšenice, osim koridora, potencijalni bullish faktor, u slučaju bullish vijesti, može biti činjenica da su trenutačno investitori short na pšenici preko 10 milijuna tona, što je petogodišnji maksimum i opasna razina.

Poljska, Mađarska i Slovačka zabranjuju uvoz žitarica i uljarica iz Ukrajine kako bi zaštitili domaće proizvođače. Doista, masivan priljev roba iz Ukrajine po cijenama nižim od lokalnih, možda čak i po cijenama nižim od troška proizvodnje, ostavlja traga na agri sektor. Uvoz roba iz Ukrajine u navedene tri zemlje trenutno je 7,8 milijuna tona (vs 1,2 milijuna tona prošle godine).

Bruxelles se naravno ne slaže s takvim jednostranim potezima članica i nudi dodatnih sto milijuna eura pomoći zemljama u susjedstvu Ukrajine kako bi se ublažio njihov pritisak. Sve u svemu ostaje za vidjeti kako će se riješiti ova situacija te kakav će daljnji utjecaj imati uvozna roba iz Ukrajine na tržište EU. No isto tako, moramo razumjeti da je i u EU, kao i u SAD-u, glavni fokus politike na smanjenju inflacije, što je postavljeno kao primarni cilj. Uvoz jeftine robe iz Ukrajine samo ubrzava ostvarenje tog cilja, pa je teško za očekivati neku promjenu po pitanju uvoza ukrajinske robe u tjednima pred nama.

Generalno gledajući, vrijeme je povoljno u Europi. USDA procjenjuje žetvu žitarica u EU u 2023. na 285 milijuna tm, što je povećanje od 6,7 posto u odnosu na zadnju žetvu. U SAD-u situacija nije tako dobra. Stanje ozime pšenice je vrlo loše, indeks stanja usjeva je na najnižoj razini još od 1996, sa samo 27 posto usjeva označeno kao dobro/odlično, što bi trebalo biti bullish za cijene na CBOT-u. Očekivana kiša za ovaj tjedan svakako će biti blagotvorna za usjeve pšenice. U SAD-u je započela sjetva kukuruza i soje, za sada tempom jačim od petogodišnjeg prosjeka, ali ispod očekivanja tržišta. Pored toga, još uvijek snažna prerada soje koja je najviša u zadnjih 15 mjeseci, te loše stanje uroda u Argentini zajedno sa već tradicionalnim štrajkovima lučkih radnika u ovo vrijeme, daju dodatan pritisak na cijene soje.

Terminske cijene bakra pale su ispod granice od 4 $/lbs, nakon što su ulagači odvagnuli zabrinutost oko kratkoročne potražnje u odnosu na dokaze o ograničenoj ponudi. Stabilnost američkih banaka dodala je prostor FED-u za daljnje povećanje stopa i uništavanje potražnje, dok je industrijska proizvodnja u Kini niža od očekivane pojačala sumnje u gospodarski oporavak najvećeg svjetskog potrošača bakra.

Ipak, podaci s Londonske burze metala pokazuju da su zalihe pale na 56 tisuća tona, najmanju količinu od 2005. Da dodamo, čileanski državni rudnik Codelco rekao je da se procjenjuje da će proizvodnja u 2023. potonuti za čak sedam posto nakon pada od 10,6 posto u 2022. Futuresi za čeličnu armaturu trgovali su se ispod 3.750 CNY/t u travnju, najniže od kraja studenog 2022., zbog stalne zabrinutosti zbog slabe potražnje u Kini. Oporavak građevinarstva i infrastrukture u Kini još se nije materijalizirao jer vlada pokušava preusmjeriti gospodarstvo s teške industrije, a dugovi pogađaju sektor nekretnina. Ova kretanja naglašena su godišnjim padom započetih građevinskih radova u zemlji od 19,2 posto tijekom prvog kvartala.

U međuvremenu, novo istraživanje pokazalo je da su zalihe željezne rude u kineskim lukama porasle za 1 posto u tjednu koji je završio 21. travnja, ukazujući na ograničenu potražnju proizvođača čelika. Osim toga, državni planer zemlje obećao je povećati potražnju za željeznom rudačom i suzbiti spekulativne cijene, ublažavajući ulaznu inflaciju. Terminskim ugovorima za aluminij trgovalo se na razini oko 2.400 $/t.