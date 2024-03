Burzovne robe: U porastu cijene energije, agri roba predvođenih kakaovcem i pojedinih metala na čelu bakrom

Trgovci procjenjuju prvo smanjenje kamatne stope u lipnju od strane FED-a na 70 posto, dok je vjerojatnost da će do toga doći već u svibnju samo 14 posto

Generalno, iza nas je tjedan u kojem imamo rast cijena burzovnih roba, što se vidi i po rastu burzovnih indeksa. Primjerice Goldman Sacks Commodity Index (GSCI) je porastao više od tri posto na razini tjedna, dok je Bloomberg Commodity Index (BCI) porastao nešto više od jedan posto. Sektor energije porastao je na razini tjedna predvođen rastom cijena nafte i plina, cijene agri i soft roba uglavnom su bile u porastu, predvođene čajem i kakaovcem, dok za plemenite i industrijske metale možemo reći da je protekli tjedan bio mješoviti, jer su s jedne strane rasle cijene bakra, srebra i litija, a pale cijene željezne rude, platine i čelika.

U SAD-u su prošlog tjedna izašli podaci o CPI inflaciji: 3,2 posto u odnosu na očekivanih 3,1 posto. Proizvođačke cijene su pak porasle za 1,6 posto u veljači, znatno iznad očekivanja analitičara od 1,1 posto. Na mjesečnoj razini, povećanje je iznosilo 0,6 posto, dvostruko više od 0,3 posto koje je očekivalo tržište. Inflacija u SAD-u u veljači bila je jača od očekivane drugi mjesec zaredom, što sugerira da bi FED mogao zadržati restriktivan pristup dulje od očekivanog. Trgovci sada procjenjuju prvo smanjenje kamatne stope u lipnju od strane FED-a na 70 posto, dok je vjerojatnost da će do toga doći već u svibnju samo 14 posto.

Generalno, pred nama je veliki tjedan za odluke mnogih središnjih banaka diljem svijeta, a svakako da je u središtu pozornosti objava politike FED-a u srijedu. Iako se očekuje da će FED sniziti stope tek u lipnju ili možda srpnju, ulagači će pozorno slušati komentare Powellove konferencije za medije osluškujući da možda između redaka mogu dokučiti buduće korake FED-a. Odluke o politici Banke Japana i Banke Engleske također vrijedi pogledati jer japanski jen i britanska funta čine 14 posto, odnosno 12 posto indeksa američkog dolara. Ovotjedne odluke središnjih banaka utjecat će na povjerenje ulagača, pokrenuti globalna devizna tržišta i utjecati na tokove trgovine robom.

Naišao sam na zanimljiv podatak, koji ovdje dijelim s vama. Godine 1980. trgovina je činila samo 37 posto svjetskog BDP-a. Danas je taj postotak 74 posto, a gospodarstva su postala međusobno povezana. Gospodarsko natjecanje i tehnologija su postali glavno bojno polje globalne politike, politika koja je sada, puno više nego tada, u službi velikih privatnih sila. Ovo je pokazatelj koliko je globalizacija zadnjih nekoliko desetljeća utjecala na globalno gospodarstvo.

U Kini industrijska proizvodnja bilježi rast od sedam posto u odnosu na pet posto što su bila očekivanja tržišta. Najviše je to u gotovo dvije godine. Maloprodaja je porasla 5,5 posto, u odnosu na očekivanja od 5,2 posto. Naznaka da se Kina budi?

Povećane procjene o potražnji nafte

Na svjetskim su tržištima cijene nafte prošlog tjedna porasle oko četiri posto, nadoknadivši gubitke od prethodnoga tjedna, ponajviše zbog procjena da bi potražnja mogla porasti u periodu pred nama. Tako je cijena nafte Brent porasla četiri posto i sada se njome trguje na razini iznad 85 $/bbl po prvi puta još od studenog, dok je cijena nafte WTI porasla 3,9 posto i cijena je probila granicu od 80 $/bbl, pa čak i onu od 81 $/bbl.

Rast cijena je uslijedio nakon procjena IEA-e da će globalna potražnja za naftom u prvom kvartalu porasti za 1,7 milijuna barela dnevno. Povećanje procjena o potražnji zahvaljuje se poboljšanim gospodarskim izgledima u SAD-u i pojačanoj potražnji za gorivom pod utjecajem plovljenja brodova duljom rutom oko Rta dobre nade. IEA je podigla i procjenu rasta potražnje u cijeloj godini, za 110.000 barela dnevno, na 1,3 milijuna barela dnevno.

No, to znači da će rast biti znatno sporiji nego u 2023. zbog posustajanja svjetskog gospodarstva. Podršku cijenama pružilo je i izvješće o o neočekivanom padu zaliha u SAD-u u prethodnom tjednu jer su rafinerije završile redovne radove na održavanju. Istovremeno, veći rast cijena sprječava teza o daljnjem usporavanju rasta gospodarstva SAD-a jer bi FED mogao ostaviti kamatne stope povišene dulje nego što se očekivalo.

Terminske cijene europskog prirodnog plina TTF skočile su oko osam posto i približile se razini od 29 €/MWh, najvišu razinu od početka veljače zbog rastućih zabrinutosti u opskrbi. Prekidi u opskrbi električnom energijom i održavanjem u Norveškoj te popravci na LNG terminalu Freeport u Teksasu doveli su do smanjenih protoka, a očekuje se da će se radovi na potonjem nastaviti do travnja.

U isto vrijeme, ukrajinski napadi na ruske rafinerije, očekivana ispodprosječna snaga vjetra u sjeverozapadnoj Europi i rastuća potražnja u Aziji dodatno su pridonijeli zabrinutosti tržišta. Međutim, s krajem sezone grijanja u Europi, stabilnom proizvodnjom iz Norveške, sve većom ulogom solarne energije i europskim zalihama koje ostaju na približno 59 posto popunjenosti kapaciteta, postoje neki čimbenici koji ublažavaju skok cijena plina.

Kakaovac na neslućenim razinama

Europski parlament planira da meka pšenica, ječam, zob i kukuruz također budu uključeni u popis osjetljivih proizvoda za koje se očekuje aktiviranje "kočnice za slučaj opasnosti" na uvoz koji stiže iz Ukrajine. "Kočnica", odnosno vraćanje uobičajenih carina, trebala bi se aktivirati kada se premaši prosjek uvoza u razdoblju 2021./23.. Uz odobrenje predstavljenih amandmana, skupština Europskog parlamenta izmijenila je stav Odbora za međunarodnu trgovinu, o predloženoj uredbi za produljenje, do lipnja 2025., suspenzije carina i kvota na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine.

Na MATIF-u cijena pšenice ugovor May se kreće iznad razine od 195 €/t, dok je cijena za novi rod ugovor September u rasponu od 205 do 210 €/t. Cijena kukuruza, ugovor June, je porastao na razinu iznad 180 €/t. Ako pak pogledamo preko Atlantika, cijena pšenice CBOT ugovor May se kreće oko razine od 53 $bu, kukuruza, ugovor May oko 4,3 $/bu, a soje ugovor May oko razine od 12 $/bu.

Trenutno, europske žitarice, predvođene kukuruzom, profitiraju od manje ponude iz Ukrajine i solidnog dolara. Mjere Bruxellesa, usmjerene na ponovno uvođenje carina na ukrajinske proizvode također su se osjetile. Zbog svega toga proizvođači su postali defanzivni što smanjuje ponudu na tržištu, što se pomalo reflektira na cijene fizičke robe na tržištu.

Ukrajina procjenjuje žetvu poljoprivrednih proizvoda u 2024. na 76,1 milijuna tona, u usporedbi s 82,6 milijuna tona u 2023. godini. U Francuskoj pak, stanje usjeva pšenice je najlošije u zadnje četiri godine. Trenutno je samo 66 posto usjeva ocijenjeno s dobro/odlično, što je 29 postotnih poena manje nego prije 12 mjeseci.

Zanimljivo je pogledati što se događa na tržištu kakaovca, gdje cijena raste u neslućene razine iz tjedna u tjedan. Već sada smo na razini od gotovo 8.000 $/t. Mnogima bi čokolada mogla postati gorka u bližoj budućnosti, jer glavne afričke tvornice kakaovca u Obali Bjelokosti i Gani zaustavile su ili smanjile preradu jer si ne mogu priuštiti kupnju zrna. To znači da će cijene čokolade, diljem svijeta, vjerojatno vrtoglavo porasti. Proizvođači čokolade već su povećali cijene potrošačima, nakon tri godine slabe žetve kakaovca, od čega je četvrtina očekivana, u dvije zemlje koje proizvode gotovo 60 posto svjetske proizvodnje kakaovca.

Terminske cijene bakra porasle su iznad razine od 4,1 $/lbs, dosegnuvši najvišu razinu od travnja 2023., budući da su živahni kineski gospodarski podaci potaknuli nade u oporavak potražnje od strane najvećeg svjetskog potrošača vrhunskih metala. Kineska industrijska proizvodnja porasla je za sedam posto godišnje tijekom siječnja i veljače, premašivši očekivanja, dok je maloprodaja porasla za 5,5 posto. Cijene bakra već su počele rasti prošli tjedan nakon što su se vrhunski kineski talionici bakra složili smanjiti proizvodnju u pogonima koji su bili neprofitabilni zbog nedostatka sirovina.

Ova strateška odluka donesena je kao odgovor na značajan pad cijena koncentrata bakra na najnižu razinu u desetljeću, što je negativno utjecalo na profitabilnost talionica. Unatoč ovim pozitivnim signalima, i dalje postoji zabrinutost za sektor nekretnina. Ulaganja u nekretnine pala su za devet posto tijekom istog razdoblja, što, iako je poboljšanje u odnosu na pad od 24 posto zabilježen u prosincu, ukazuje na stalne izazove u ovom sektoru