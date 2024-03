Burzovne robe volatilne, zlato ruši cjenovne rekorde, a ulagače obradovala odluka švicarske središnje banke

U četvrtak se očekuje tromjesečni izvještaj USDA o zalihama i namjerama sjetve američkih ratara koji usmjerava trgovinu u narednim tjednima i mjesecima

Špekulira se da bi cijene zlata mogle porasti na 2.300 $/t.oz

Cijena bakra pala nakon što je zabrinutost oko snage kineskog gospodarstva i njegovog dugom opterećenog sektora nekretnina ponovno zauzela fokus ulagača

Pred nama je vrlo volatilan tjedan za burzovne robe i tržišta, pogotovo za agri robe. Ovog četvrtka vidjet ćemo kritična tromjesečna izvješća USDA o zalihama i namjerama sjetve američkih ratara za novu sezonu. Ovo je svake godine vrlo važan izvještaj koji na neki način usmjerava trgovinu u narednim tjednima i mjesecima i daje tržištu prvi konkretan uvid u namjere proizvođača za novu sezonu. Već nekoliko dana fondovi, ali i svi ostali koji participiraju na tržištu prilagođavaju svoje pozicije pred ovaj izvještaj, jer ne mali broj puta je izvještaj znao biti iznenađujuć.

Američka tržišta dionica pogurala su se na nove vrhunce nakon akcija FED-a. FED se drži svog jastrebovog stava, mnogo manje neopreznog nego u prošlosti, ali još uvijek se drže svoja tri smanjenja stopa 2024. unatoč izborima u SAD-u. Unatoč nadi tržišta da će doći do smanjenja kamatnih stopa, ljepljiva inflacija trenutno ostaje i nema znakova popuštanja. Međutim, ako malo bolje pogledamo podatke, svi oni od CPI, PPI, podaci o stanovanju, zapošljavanju i dalje sugeriraju da je gospodarstvo SAD-a i dalje otporno na dosadašnja povećanja kamatnih stopa, toliko da pojedini sada vjeruju da nećemo vidjeti smanjenje stope ove godine, već da prva razmatranja neće biti prije početka 2025.

Na valutnim je tržištima vrijednost dolara prošlog tjedna porasla, dolarov indeks (DXY) ponovno je iznad 104 boda. Američka je valuta ojačala u odnosu na europsku, a na početku novog tjedna cijena eura je na razini 1,083 dolara. Prošlog je tjedna ulagače ugodno iznenadila švicarska središnja banka, koja je neočekivano smanjila kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, na 1,5 posto. To je prva velika središnja banka koja je smanjila kamate, nakon dužeg ciklusa zaoštravanja monetarne politike, što se na tržištu smatra prvim signalom da je borba protiv inflacije u zapadnim zemljama gotovo dobivena. Zbog toga će ovoga tjedna u fokusu ulagača biti novi podaci o inflaciji u SAD-u, regiji i europskim zemljama, koji bi mogli nagovijestiti kada će središnje banke početi smanjivati kamatne stope.

Pekingu prioritet proizvodnja zlata

Cijene zlata su prošlog tjedna dosegle novu najvišu razinu u povijesti i još uvijek ima prostora za rast jer je nekoliko zemalja zaokupljeno velikom kupnjom. Špekulira se da bi cijene zlata mogle porasti na 2.300 $/t.oz. Središnje banke, koje su kupile povijesne razine zlata u posljednje dvije godine, nastavit će biti snažni kupci u 2024. Kina, najveći svjetski proizvođač i potrošač zlata, prioritet daje povećanju proizvodnje. Peking stječe imovinu diljem svijeta kako bi postigao ovaj cilj. U isto vrijeme, smanjuje izloženost dolaru, glavnoj fiat valuti na planetu. Zamjenjiva roba za razmjenu i rezerve vrijednosti, u odnosu na fiat valute.

U Bruxellesu se raspravlja o delikatnom dosjeu o sredstvima za Ukrajinu koja bi se mogla dobiti iz proračuna Unije. Pitanje izdvajanja za obranu duboko dijeli zemlje EU-a. Dok je nizozemski premijer Rutte protiv toga, njemački kancelar Scholz je za dodjelu zamrznute ruske imovine Kijevu, mogućnost koju podržava i Belgija, što bi odmah izazvalo odmazdu Moskve. Procjenjuje se da bi zamrznuta ruska imovina mogla donositi tri milijarde godišnje. Međutim, ova akcija bi najvjerojatnije dovela do povlačenja cjelokupnog "nezapadnog" kapitala trenutno deponiranog u eurozoni. To bi vjerojatno bio kraj eura?

Evo još jednog načina kako geopolitika može utjecati na trgovinu i burzovne robe. Naime, već duže vremena je dogovorena gradnja alternativnog kanala Sueskom kanalu, tzv. Ben Gurion kanal. Zašto? Naprosto zato što Sueski kanal daje Egiptu preveliku moć. Egipat bi zatvaranjem Sueskog kanala mogao baciti svjetsku trgovinu na koljena i diktirati uvjete cijelom Zapadu te Iranu, Indiji i Kini. Alternativni kanal bi povezivao izraelski grad Eilat u Arapskom zaljevu i Sredozemno more u sjevernoj Gazi. Gradnja alternativnog kanala već je godinama dogovorena između Londona, Washingtona i Jeruzalema, a sam kanal bi ovoj trijadi dao kontrolu nad glavnim tranzitnim putem za svjetsku trgovinu. Izgradnja kanala suočava se s dvije neposredne prepreke: Gazom i Egiptom, ali svakako da niti Kina i Rusija neće ostati tu po strani.

Stabilna cijena nafte

Na svjetskim tržištima konačno jedan miran tjedan kada je nafta u pitanju. Cijena se nije puno mijenjala na tjednoj razini te su trgovci manje više vagali između procjene kretanja ponude i potražnje u tjednima i mjesecima pred nama. Cijena barela nafte Brent i dalje je u rasponu između 85 i 86 $/bbl, dok se cijena barela nafte WTI vrti oko razine od 81 $/bbl. Polovicom prošloga tjedna cijene su pale jer je tržište razočarala procjena da bi zbog povišene inflacije američki FED mogao sniziti kamatne stope tek u drugoj polovici godine, dok se do tada očekivalo da će to učiniti u lipnju. To pak znači da bi se rast najvećeg svjetskog gospodarstva mogao dodatno usporiti prije nego što ga FED počne podržavati, što bi moglo izazvati slabljenje potražnje za naftom.

U četvrtak su se, pak, cijene stabilizirale jer je objavljeno da su zalihe u SAD-u prethodnoga tjedna pale, što je ublažilo bojazni od slabosti potražnje. Čini se da i dalje dominira mantra onih koji špekuliraju rastom cijena, s obzirom na novi neočekivani pad zaliha sirove nafte u SAD-u prošlome tjednu. Tržište istodobno u cijene uključuje rizik od novih poremećaja u opskrbi. Ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije potencijalno bi mogli ograničiti opskrbu. Prema pojedinim procjenama, do sada su blokirali sedam posto ruskih rafinerijskih kapaciteta ili oko 370 tisuća barela dnevno. Potraju li ovi napadi, ruski proizvođači mogli bi biti prisiljeni smanjiti opskrbu zbog problema s izvozom i ograničenim skladišnim kapacitetima.

Terminske cijene europskog prirodnog plina TTF trenutno su nešto ispod razine od 29 €/MWh, što je najviša razina još od početka veljače, nakon što je napad na koncertnu dvoranu u blizini Moskve pojačao regionalne napetosti i zabrinutost za opskrbu. Nedavni napadi na energetske objekte u Rusiji i Ukrajini također su podigli cijene. U isto vrijeme, Freeport LNG je rekao da se njegova jedinica za ukapljivanje Laine 3 vratila u proizvodnju, ali je Laine 2 zatvoren, a Laine 1 će uskoro biti ugašen zbog inspekcija i popravaka za koje se očekuje da će završiti do svibnja.

Također, očekuje se porast potražnje usred prognoza niskih temperatura prije ponovnog porasta u travnju. Unatoč tome, očekuje se da će cijene ponovno dobiti silazni zamah kako Europa bude izlazila iz sezone grijanja. Ova promjena, u kombinaciji sa stabilnom proizvodnjom u Norveškoj, rastućim utjecajem solarne energije i europskim zalihama plina koje ostaju stabilne na oko 59 posto popunjenosti skladišnog kapaciteta, trebala bi pridonijeti smanjenju cjenovnih pritisaka.

Europska komisija u petak je predložila povećanje carina na uvoz žitarica, uljarica i proizvoda od žitarica u EU iz Rusije i Bjelorusije. Ovisno o proizvodu, tarife će se povećati za 95 €/t ili carina od 50 posto. Nadalje, Rusija i Bjelorusija više neće imati pristup nijednoj kvoti WTO-a za žitarice za EU, koja je nudila bolji carinski tretman za neke proizvode. U 2022./23. uvoz meke pšenice i suncokretovog brašna u EU, iz te dvije zemlje dosegao je 2,7 milijuna tona. Još važnije i sa višestruko značajnijim utjecajem na cijene bile bi carine na ukrajinski kukuruz da se ratificira ono što je predloženo prošli tjedan. Carine bi uključivale uvozni višak u odnosu na prosjek zadnje tri kampanje. Prosjek koji iznosi 9,83 milijuna tona. U 2022./23. EU je uvezao 14,9 milijuna tona kukuruza iz Ukrajine.

Pala cijena bakra

Prošli tjedan na CBOT-u pšenica je porasla gotovo pet posto te se čini kako je kratkoročni cilj probiti razinu od 5,6 $/bu. Istovremeno, kukuruz se kreće oko razine 4,3 $/bu, međutim tu će za buduće kretanje cijena biti najvažnija geopolitika i vremenski uvjeti u SAD-u. Isto se može reći i za soju, čija se cijena kreće oko razine od 11,9 $/bu. Europskim tržištem pšenice u petak je dominirao nagli porast cijena. Ugovor za svibanj 2024. porastao je za 7,5 €/t na 207,25 €/t, što je najveći dnevni porast u ugovoru na MATIF-u još od srpnja 2023. i obustave ruskog sudjelovanja u ukrajinskom izvoznom koridoru uspostavljenom godinu dana ranije od strane UN-a i Turske.

Nepotvrđene glasine da je jedan od glavnih ruskih izvoznika žitarica blokiran izazvale su komešanje na tržištu. Trgovci su također zabrinuti zbog obnovljenih napetosti oko ukrajinske infrastrukture. Posljednje, ali ne i najmanje važno, fondovi koji su posebno kratki štite svoje pozicije na tržištu koje postaje sve nesigurnije. Kukuruz, ugovor za lipanj 2024 također je porastao na 193,50 €/t, uglavnom na valu rasta pšenice.

Terminske cijene bakra potonule su prema granici od 4 $/lbs nakon što su sredinom ožujka gotov dosegle najvišu vrijednost u zadnjih godinu dana. Cijene su pale nakon što je zabrinutost oko snage kineskog gospodarstva i njegovog dugom opterećenog sektora nekretnina ponovno zauzela fokus ulagača nakon rasta iznenađenja u makroekonomskim priopćenjima i odluka talionica da olakšaju proizvodnju.

Unatoč neočekivanom ubrzanju kineske industrijske proizvodnje u veljači, zabrinutost zbog krhkosti potražnje za industrijskom robom i novim domovima ublažila je očekivanja u vezi s kupnjom robe u zemlji. To se odrazilo porastom kineskih isporučivih zaliha bakra od 20 posto u tjednu koji je završio 15. ožujka, povećavajući sezonsko obnavljanje zaliha i u skladu s nedavnim padom premije za bakar u Yanghsanu. Ipak, terminske cijene bakra ostaju pet posto veće na razini mjeseca, poduprte odlukom talionica da smanje proizvodnju u postrojenjima koja su bila neprofitabilna zbog nedostatka sirovina.