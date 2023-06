Damir Golenko (Bitahonov direktor): Umjetnu inteligenciju želimo učiniti dostupnom na tržištu po fer uvjetima

Direktor i suvlasnik Bitahona Damir Golenko, politolog po struci, bavi se područjem privatne zaštite već 25 godina, od kojih je 20 na rukovodećim pozicijama. Edukaciju iz područja sigurnosti polazio je u Izraelu i Americi te je shvatio da bi i u Hrvatskoj trebalo pružiti sveobuhvatan model zaštite. Prije četiri godine osnovao je tvrtku koja pruža cjelovitu uslugu tehničke i tjelesne zaštite, pozitivno posluje i, prema Golenkovim riječima, nema konkurencije na domaćem tržištu.

Kako poslovnim partnerima predstavljate Bitahon?

– Bitahon je nova zaštitarska tvrtka na hrvatskom tržištu čije su djelatnosti usmjerene na razvoj i implementaciju cjelovitih sigurnosnih rješenja, dizajniranih prema potrebi korisnika. Jedna od glavnih Bitahonovih brendovskih odrednica izraelski je know-how i nenadmašno iskustvo u sigurnosti. Naime menadžeri i članovi projektnog tima unutar Bitahona izgradili su temelje tvrtke koje odražava više od dvadeset godina rada u sigurnosnoj industriji te su svoje odnose i specifična znanja i vještine stekli u renomiranim ustanovama u Izraelu i SAD-u, na edukacijama iz područja VIP sigurnosti te posebnim edukacijama na Wingate Institutu, a naši su programeri prolazili različite edukacije na Microsoftovim akademijama. Upravo s Microsoftom surađujemo na jednom projektu u području AI-ja.

Što posebno ističete, po čemu je tvrtka u prednosti u odnosu na ostale hrvatske tvrtke koje se bave istom djelatnošću?

– Naši sustavi spoj su izraelske tehnologije i naših softverskih rješenja, odnosno izraelske tehnologije i hrvatske pameti. U Bitahonu se koristimo vlastitim aplikativnim rješenjima koja unapređuju našu uslugu, čine je transparentnom za korisnika uz ciljane, softverom obrađene informacije u realnom vremenu. Kreiramo više sigurnosnih izvještaja prema potrebama korisnika kako bi menadžment tvrtke mogao donositi data driven odluke. Tu vidimo i nastojimo činiti razliku u kadrovskoj ekipiranosti u smislu programera i developera koje zapošljavamo te pokrivanja svih područja koja smatramo važnima za cjelovitu uslugu. Većina zaštitarskih tvrtki usmjerena je ili na tjelesnu ili tehničku zaštitu, a postoje i tvrtke koje se bave informacijskom sigurnosti. Bitahon je usmjeren na integraciju sustava sigurnosti – to znači da vjerujemo da tjelesna, tehnička i informacijska sigurnost moraju djelovati kao cjelina da bismo pružili maksimalnu sigurnost svojim klijentima. Naš je cilj tu cjelovitost i umjetnu inteligenciju učiniti dostupnima na tržištu po fer uvjetima.

Što je Bitahonova dodana vrijednost?

– Upravo cjelovita usluga, koju jedini pružamo na tržištu. Pokušavamo biti produktivni i smanjiti radnu intenzivnost, što je jako važno, pogotovo u današnje vrijeme gdje se uočava veliki nedostatak zaposlenika.

Bitahon je među prvim tvrtkama za sigurnost u EU-u certificiran za upravljanje bespilotnim letjelicama. Kolika je potražnja za bespilotnim letjelicama i zbog čega ih klijenti traže?

– Autonomni dronovi, kakvima se koristimo u Bitahonu, tehnologija su koja nije još toliko zastupljena na tržištu, stoga je naša usluga jedinstvena samim time što smo i među prvim tvrtkama za sigurnost u EU-u koje su certificirane za upravljanje bespilotnim letjelicama. Dronovi obavljaju zaštitarske i sigurnosne zadaće, a let je automatiziran, odnosno dron obavlja let iniciran nekim predalarmnim ili alarmnim stanjem uz obradu informacija putem našeg softvera. Tu bih istaknuo da naše softversko rješenje većinu opreme koju klijent već posjeduje na terenu, odnosno na lokaciji, čini pametnom, a dron je svakako kvalitetan alat kao first responder. Bespilotne letjelice također mogu obavljati preventivne zadaće obilaska sa snimanjem stanja, alarmiranjem i slično ili mogu obavljati neku vremensku programiranu zadaću, a rezultat je intervencija u stvarnom vremenu. Dron na sebi može imati mikrofon, alarm, svjetiljku, posebne kamere za različite vrste inspekcija različitih djelatnosti (ispuštanje cjevovoda, solarne elektrane, gradilišta i sl.). Cilj je da se u stvarnom vremenu dobiju konkretne informacije kako bi se uštedjelo vrijeme i poboljšala zaštita. Zato je interes za dronove među našim klijentima velik, njihova se korisnost i prednosti u odnosu na klasične zaštitarske metode brzo uvide.

Koje još nove tehnologije upotrebljavate u sustavu tehničke zaštite?

– Jedinstveni softver Mogen, koji smo osmislili u Bitahonu, pomaže u prikupljanju i obradi informacija iz različitih izvora. Primjerice, može povezati sustave kontrole pristupa, videonadzora, prepoznavanja registarskih pločica, prepoznavanja lica, mjerenja temperature i slično u jednu jedinstvenu cjelinu, čime se na vrijeme uočava postoji li prava opasnost za naše klijente. Softver se koristi svim postojećim hardverom, odnosno elementima sustava tehničke zaštite koji postoje na lokaciji, koji Mogenom dobivaju potpuno drugačije funkcionalnosti te koje softver obrađuje i ciljane informacije šalje u CDS ili na pametni telefon korisniku. Na taj način želimo umjetnu inteligenciju u segmentu tehničke zaštite učiniti načelno dostupnom svima bez obzira na to koju opremu upotrebljavaju ili planiraju nabaviti.

Možete li na konkretnim primjerima pokazati kako je korištenje AI-ja unaprijedilo vaše poslovanje?

– Umjetnu inteligenciju među prvima smo prepoznali kao budućnost zaštitarske industrije i rabimo je da detaljno proučimo sve anomalije i sumnjive aktivnosti koje se onda dojavljuju tvrtkinim zaposlenicima, i to prije nego što se incident dogodi. Naš sustav načelno se sastoji od radara, elemenata sustava tehničke zaštite, softvera Mogen, bespilotne letjelice na lokaciji te tjelesne zaštite i CDS-a. S tom cjelovitošću upravljamo predalarmnim stanjima, alarmima, ciljanom informacijom za operatera u CDS-u te intervencijom u realnom vremenu. Pokušavamo smanjiti ovisnost o radnoj intenzivnosti te sebi i klijentima pružiti analitiku i izvješća s povijesnim slijedom, na osnovi kojih se mogu donositi odluke.

