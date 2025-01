David Vlajčić DP-ov kandidat za ministra poljoprivrede

Koncem tjedna, ako sve bude u redu, mogli bismo imati imenovanje novog ministra, odnosno prijedlog Vlade i izglasavanje u Saboru u petak, kazao je Ivan Penava, čelnik DP-a

Kandidat Domovinskog pokreta za novog ministra poljoprivrede bit će David Vlajčić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, najavio je u nedjelju navečer predsjednik DP-a Ivana Penava za RTL Danas.

Penava je kazao da je Vlajčić izuzetno kvalitetan, dobar i stručan čovjek koji se pokazao na nekoliko razina dužnosti koje je obnašao, od županijske, do ove koju trenutačno obnaša na nacionalnoj razini.

- On je predsjednik skupine koja radi na izradi novog Zakona o grobljima koji je pušten u proceduru. To je čovjek koji se zbog svog dokazanog rada, hrabrosti i odlučnosti može nositi s dobrim stvarima koje je počeo Josip Dabro, s velikim izazovima u resoru poljoprivrede kojeg imamo. A ako hoćete još jedan mali, osoban trenutak, kad bi David Vlajčić postao ministar, u što ne sumnjam, bio bi to prvi ministar iz Vukovara u slobodnoj Hrvatskoj - istaknuo je Penava.

Bivši ministar poljoprivrede i bivši potpredsjednik Vlade Josip Dabro podnio je ostavku nakon što je u javnost dospjela snimka na kojoj puca iz pištolja kroz prozor automobila u vožnji, vraća se u saborske klupe u utorak kada mu prestaje mirovati zastupnički mandat. Ubrzo su se pojavile i informacije i o snimci na kojoj puca iz automatskog oružja, a potom ga daje i maloljetnoj djeci, što istražuje DORH.

Dabri je mandat bio u mirovanju od 17. svibnja kada ga je Sabor potvrdio za potpredsjednika Vlade i ministra. Do imenovanja novog ministra poljoprivrede, Ministarstvo vodi državni tajnik Tugomir Majdak.

Penava je rekao i da su kod izbora novog ministra poljoprivrede razgovarali s mnogim kandidatima.

- Drago mi je da imamo mladih stručan kadar koji ima hrabrosti i petlje, znanja prihvatiti se izazova i odlučnosti. Zahvaljujem i ministru Dabri koji je doista napravio ogromne iskorake u kratkom vremenu - rekao je Penava.

Na novinarski upit rekao je da su kao stranka obavijestili partnere u HDZ-u o prijedlogu svoga kandidata.

- Očekujemo da ćemo o tome razgovarati vjerojatno u utorak kada imamo sastanak koalicije i da ćemo onda više o detaljima. Koncem tjedna, ako sve bude u redu, mogli bismo imati imenovanje novog ministra, odnosno prijedlog Vlade i izglasavanje u Saboru u petak - kazao je čelnik DP-a.

Rekao je i da nije razgovarao s premijerom, no da je on obaviješten službenim kanalima o imenu i prezimenu, ‘kako je i red‘.

Upitan o novim snimkama Josipa Dabre s oružjem, odgovorio je da o tome ne može govoriti i da se nada da ne postoje. ‘Nisam znao i kako me iznenadila prva snimka, tako bi me iznenadila i svaka potencijalno druga da izađe‘, kaže Penava i dodaje: ‘Politički apsolutno ne opravdavam, na kraju sam ga molio i tražio da podnese ostavku što je u konačnici Dabro i učinio‘.

Vezano uz Hrvatske šume rekao je da treba otkloniti svaku sumnju da se tu radi o nekakvom sukobu HDZ-a i Domovinskog pokreta, ili Josipa Dabre osobno ili Nediljka Dujića.

- Tu se radi o logici koja zahtjeva da, ako imate koalicijske partnere kojima ste povjerili resor, nemoguće je ne imati minimum povjerenja da ti ljudi odgovaraju po vertikali i da znaju što se događa u najvećoj firmi u tom resoru - kazao je Penava.