Distributeri plina: Tarife nisu revidirane, ugrožena je sigurnost opskrbe

Tarife su posljednji put određene 2021. na temelju troškovnih parametara iz 2020. i više ne odražvaju pravo stanje u uvijete

Tarife za distribuciju plina nisu revidirane već četiri godine, a operativni su troškovi značajno porasli, čime je narušena održivost distribucijskog sustava, upozorili su iz Udruženja opskrbljivača i distributera plinom Hrvatske gospodarske komore (HGK).

U HKG je početkom tjedna održan sastanak Udruženja opskrbljivača i distributera plinom na kojem su razmatrani ključni izazovi u poslovanju članica Udruženja, objavila je Komora na svojim internetskim stranicama. Predsjednik Udruženja i direktor Gradske plinare Bjelovar Srećko Ezgeta je istaknuo kako su operatori distribucijskih sustava već tri godine prisiljeni poslovati s gubicima zbog činjenice da tarife za distribuciju plina nisu revidirane.

Tarife, koje su posljednji put određene 2021. na temelju troškovnih parametara iz 2020., više ne odražavaju aktualne ekonomske uvjete poslovanja, kazao je, napominjući kako su u međuvremenu operativni troškovi značajno porasli, uključujući cijene materijala, usluga i troškova rada, dok je dodatni financijski pritisak proizvela inflacija, čime je narušena održivost distribucijskog sustava.

- Zbog ograničenih prihoda, distributeri već tri godine nisu mogli ulagati u obnovu dotrajale plinske mreže, što izravno utječe na sigurnost opskrbe. Plinska infrastruktura nalazi se pretežno u gusto naseljenim urbanim sredinama, zbog čega je njeno održavanje ključno za prevenciju kvarova i potencijalnih havarija - upozorio je Ezgeta.

Podaci pokazuju, kako je naveo, da distribucija plina čini svega 6 do 8 posto ukupne cijene plina, što znači da bi korekcija tarifa od 20 do 30 posto imala minimalan utjecaj na krajnju cijenu za potrošače, povećavajući je za svega 2 do 3 posto. Na to već tri godine upozoravaju distributeri koji još uvijek čekaju na rješenje.

Ezgeta je podsjetio kako je odlukom Vlade do 1. travnja 2024. distributerima bilo onemogućeno podnošenje zahtjeva za reviziju tarifa. Nakon isteka tog roka, zahtjevi su upućeni HERA-i, no odluka o njihovoj prilagodbi još uvijek nije donesena.

- Distribucijska djelatnost, koja već tri godine posluje u uvjetima financijske neodrživosti, i dalje čeka konkretan odgovor regulatora - istaknuo je.

Nelogičnosti u metodologiji za određivanje tarifnih stavki

Zamjenik predsjednika Udruženja i direktor tvrtke E.ON Distribucija plina Dean Gnjidić je ukazao na nelogičnosti u metodologiji za određivanje tarifnih stavki. Po sadašnjim parametrima, kako je rekao, distributeri su u situaciji da na svakoj investiciji gube, jer su kamatne stope po kojima mogu osigurati financiranje više od onoga što regulator priznaje kroz tarife.

Takav sustav onemogućuje nova ulaganja i dodatno ugrožava održavanje plinske infrastrukture te je potrebno pronaći rješenja koja će omogućiti ravnotežu između regulatornih zahtjeva i stvarnih tržišnih uvjeta, istaknuo je.

Direktor Gradske plinare Zagreb Bruno Lacković izjavio je kako se pred distributere, uz sigurnosne izazove, postavljaju i sve stroži regulatorni i tehnički zahtjevi.

- Od nas se očekuje modernizacija sustava, implementacija pametnog mjerenja i tehnološki razvoj mreže, no distributeri su primorani baviti se egzistencijalnim problemima jer financijska održivost nije osigurana - rekao je.

Direktorica Termoplina Varaždin Nevenka Grbac navela je da su tvrtke za distribuciju plina trgovačka društva koja, uz ispunjavanje propisanih obveza i održavanje sustava, moraju osigurati financijsku održivost.

- U djelatnosti distribucije plina profita nema već godinama, a društva koja se bave opskrbom još uvijek uspijevaju pozitivno poslovati, ali samo zbog specifičnih tržišnih uvjeta u tom segmentu - istaknula je.

S njom se složio i direktor Međimurje plina Nenad Hranilović, naglašavajući da su sustavne prilagodbe nužne kako bi se osigurala dugoročna stabilnost sektora.

Sigurnost opskrbe mora imati prioritet

Svi sudionici skupa su istaknuli hitnu potrebu za prilagodbom tarifa, unatoč njihovoj nepopularnosti među potrošačima, naglašavajući da je takva mjera nužna za financijsku održivost distributera.

Naglasili su kako sigurnost opskrbe i stabilnost distribucijskog sustava moraju imati apsolutni prioritet, čak i kada to podrazumijeva određene troškovne prilagodbe za krajnje korisnike. U tom kontekstu su naveli važnost transparentne komunikacije prema javnosti o posljedicama višegodišnjeg izostanka ulaganja u distribucijsku mrežu, koji, kazali su, predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik.

Ustvrdili su i da bi prilagodba tarifa imala zanemariv financijski učinak na kućanstva - primjerice, tijekom ljetnih mjeseci iznosila bi svega 0,30 eura mjesečno, dok bi u zimskom razdoblju taj trošak bio između 2 i 3 eura mjesečno. Istaknuli su i da se pitanje distribucijskih tarifa ne može promatrati kroz prizmu aktualnih potrošačkih bojkota trgovačkih lanaca, s obzirom na to da se tarife za distribuciju plina nisu mijenjale već četiri godine.

Štoviše, početkom aktualnog regulatornog razdoblja 2022. godine, kod pojedinih distributera tarife su čak i smanjene u odnosu na prethodno razdoblje, dodatno produbljujući financijske izazove u sektoru, navodi se u priopćenju HGK.