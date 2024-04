Dobavni lanci: Ove sezone ne očekuju se problemi s nabavom

Unatoč globalnim problemima s nabavom zbog poremećenih trgovačkih putova hrvatski ugostitelji i hotelijeri ne očekuju probleme jer opremu, namirnice i pića prije svega nabavljaju na domaćem tržištu, a onda i europskome

Kada su hutisti u listopadu prošle godine izveli svoj prvi u nizu napada na transportne brodove u Sueskom kanalu, kroz koji prolazi 11 posto svjetske trgovine, opskrbni su se lanci poremetili, što je prouzročilo velik rast troškova prijevoza. U to vrijeme promet kanalom je prepolovljen u odnosu na godinu prije, a preusmjeravanje brodova oko Rta dobre nade značilo je i produženje trgovinske rute, pa su se premije osiguranja za prijevoz Sueskim kanalom udeseterostručile.

Sredinom siječnja Freightos Global Container indeks preskočio granicu od tri tisuće dolara, dosegnuvši najvišu razinu od studenoga 2022. godine. No već u ožujku ove godine, kako nas obavještava danski prijevoznik Maersk, globalno se tržište kontejnerskog prijevoza suočava s prekomjernim kapacitetom u nadolazećim godinama, a vozarine su već pale na neodrživo nisku razinu. Iako su u prosincu i početkom siječnja naglo porasle budući da su kompanije zbog napada u Crvenome moru preusmjerile brodove oko Rta dobre nade, vozarine su već sada znatno pale s obzirom na to da raspoloživi kapaciteti još premašuju potražnju.

Domaće je domaće

A kako sve to utječe na domaće turističke kompanije i jesu li one osjetile probleme zbog navedene situacije, posebno vezano uz nabavu, ispričao nam je predsjednik Nacionalne udruge obiteljskih i malih hotela Šime Klarić, koji ističe da ove godine ne primjećuje probleme s nabavom, ali da je problem, i to posljednjih nekoliko godina, evidentan kontinuirani rast cijena.

– Kada govorimo o ugostiteljskoj opremi, s nabavom nemamo problema s obzirom na to da je uglavnom nabavljamo iz Hrvatske ili europskih zemalja. U skladu sa strategijom naše udruge, prednost dajemo domaćim proizvođačima i tvrtkama iz Hrvatske, a tek kada ne možemo zadovoljiti potražnju na lokalnom tržištu, uvozimo uglavnom iz europskih zemalja – ističe Klarić.

Da bi odgovorila na rast cijena opreme i svega ostalog koji pogađa i male poduzetnike u turizmu, Nacionalna udruga intenzivirala je pregovore s proizvođačima i tvrtkama te širi partnersku mrežu onima koji mogu odgovoriti na zahtjeve obiteljskih i malih hotela pristupačnijim cijenama. Klarić ističe da za nove investicije vlasnici obiteljskih hotela trebaju snažne i kvalitetne partnere koji mogu odgovoriti na sve njihove zahtjeve, a takvih ima i na domaćem terenu.

– Zasad smo potpisali sporazume o suradnji s Pevexom, koji ima široku mrežu trgovina po čitavoj Hrvatskoj, bogatu ponudu proizvoda i brojne pogodnosti. Tako naši članovi na jednom mjestu imaju sve potrebno za gradnju, uređenje i opremanje objekata – objašnjava Klarić te ističe da Udruga ima sporazume o suradnji i s Hagleitnerom, koji ima profesionalna higijenska rješenja, te Hrvatskim Telekomom, a u pregovorima je s još nekoliko ozbiljnih tvrtki.

Pouzdani partneri

Spomenute tri tvrtke partneri su Udruge na projektima zelene i digitalne tranzicije – ‘Eco zeleni hotel‘, ‘Gourmet Authentic‘ i ‘Dekarbonizacija obiteljskih i malih hotela‘. Ti projekti dugoročno za članove donose brojne uštede, a za goste dodanu vrijednost. Osim što malim obiteljskim hotelima treba mnogo proizvoda za uređenje i opremanje objekata, veliki se fokus stavlja i na gastronomsku ponudu, gdje je cilj uključiti lokalne OPG-ove.

– Osim na kontinuiranom ulaganju u kvalitetu, poslovanje obiteljskih i malih hotela temelji se na vrhunskoj gurmanskoj ponudi i održavanju objekata, a upravo u tim segmentima gotovo svi naši članovi angažiraju domaće tvrtke te lokalne OPG-ove kada su namirnice u pitanju u želji da gostu ponudimo autentičan doživljaj destinacije u kojoj boravi – poručuje Klarić.

Malo drukčiju priču priča Ivica Petrušić, direktor prodaje u Gastroprojektu, poduzeću specijaliziranom za opremanje ugostiteljskih objekata.

– S obzirom na to da su naše stranke iz javnoga i sektora HoReCa, naviknute su kupovati robu europskih proizvođača, što se nije promijenilo unatrag godinu dana otkad se događaju globalni nemiri – ističe Petrušić i dodaje da navika kupovanja robe iz Europe proizlazi iz potrebe za servisom, odnosno lakšom i bržom dostavom rezervnih dijelova o kojima su stranke ovisne.

Ususret uspješnoj sezoni

Za ovu sezonu većina hotelijera na temelju rasta rezervacija očekuje uspješne i predsezonu i glavnu sezonu, s više noćenja nego lani, bez obzira na moguće probleme s nabavom, koje gosti zasigurno neće osjetiti. Veći je problem, kako navode, nedostatak radnika te dodaju da će ih biti potrebno oko deset tisuća novih kako bi se popunila sva radna mjesta na obali.

– U 2023. od ukupno izdanih dozvola za 170 tisuća stranih radnika, oko 46 tisuća bilo je za turizam, a ove će nam ih godine trebati do oko deset tisuća više, odnosno vjerujemo da će ukupni broj porasti na njih 50 – 55 tisuća – rekao je direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić i zaključio da ovu godinu napokon možemo smatrati prvom normalnom poslovnom godinom nakon pandemije COVID-a.