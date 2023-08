Dolar jača već peti tjedan, visoke kamatne stope zasad ne štete robusnom američkom gospodarstvu

Na globalnim deviznim tržištima tečaj dolara prošli je tjedan porastao prema najvažnijim svjetskim valutama već peti tjedan zaredom, što je najdulje je razdoblje njegova uspona u zadnjih 15 mjeseci.

Dolarov indeks, koji prati kretanje američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, na kraju tjedna iznosio 103,43 boda, ojačavši 0,56 posto u odnosu na tjedan ranije.

Pritom je tečaj dolara prema europskoj valuti ojačao 0,72 posto, pa je cijena eura u petak bila 1,0865 dolara. Dolar je poskupio i prema japanskom jenu, za 0,3 posto, na 145,37 jena.

Rast tečaja dolara peti tjedan zaredom najdulje je razdoblje njegova uspona u zadnjih 15 mjeseci, a poduprto je robusnim rastom američkog gospodarstva unatoč visokim Fedovim kamatnim stopama, kao i posustalim kineskim oporavkom, što je ojačalo potražnju za sigurnom američkom valutom.

U četvrtak je zapisnik s posljednje zasjedanja Feda pokazao da većina guvernera i dalje vidi "značajne rastuće rizike vezane uz inflaciju", što sugerira da su skloni nastavku ciklusa podizanja kamatnih stopa.

To je, pak, podignulo prinose po američkih 10-godišnjim državnim obveznicama na najvišu razinu od listopada lani, na 4,328 posto. Snažni ekonomski pokazatelji, pogotovo promet u maloprodaji, ojačali su očekivanja da će kamatne stope možda ponovno rasti.

- Tržište želi da Fed stane s dizanjem kamatnih stopa, no podaci to jednostavno ne podržavaju. Averzija prema riziku, viši prinosi po obveznicama, podaci koji ukazuju na otpornost gospodarstva na recesiju... Sve je to perfektno pomoglo dolaru - ocjenio je Tony Sycamore, analitičar IG-a.

Prema jenu, tečaj dolara protekli je tjedan dosegnuo u jednom trenutku najvišu razinu u zadnjih devet mjeseci od 146,4 jena. No, tada su ulagači postali vrlo oprezni, jer je prošle jeseni pad tečaja jena prema dolaru na 145 jena izazvao intervenciju monetarnih vlasti, odnosno njihove velike kupnje japanske valute u nastojanju da ojačaju njezin tečaj.

Tečaj dolara dosegnuo je i najvišu razinu u zadnjih devet mjeseci prema kineskoj valuti. Naime, prošloga tjedna je jedan od najvećih kineskih nekretninskih developera, Evergrande zatražio je pred američkim sudom zaštitu od vjerovnika zbog restrukturiranja, uslijed problema s likvidnošću. To je zabrinulo tržišta zbog produljene krize u kineskom nekretninskom sektoru, zaslužnom za četvrtinu gospodarskih aktivnosti u drugom najvećem svjetskom gospodarstvu. I ne samo nekretninskom, nego i bankarskom, koji je uvelike izložen građevinskim kompanijama.

U takvim uvjetima tečaj juana u četvrtak je pao na najnižu razinu prema dolaru u zadnjih 9 mjeseci od 7,3098 juana za dolar. Tomu je doprinijelo i snižavanje kamatnih stopa od strane kineske središnje banke početkom prošloga tjedna, čime se produbio jaz između prinosa koji nose kineska i američka ulaganja.