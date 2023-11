Dvije tvrtke iz Hrvatske u Top 10 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe

Na ovogodišnjem Deloitteovom natječaju 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe plasiralo se ukupno 9 hrvatskih tvrtki. Pet tvrtki ostvarilo je plasman u glavnoj kategoriji ‘Technology Fast 50‘ i jedna u kategoriji ‘Companies to Watch‘, dok su još tri tvrtke posebno predstavljene u kategoriji ‘Zvijezde pozitivnog utjecaja‘

Gotovo 400 tvrtki iz 16 zemalja Srednje Europe, uključujući 24 iz Hrvatske, prijavilo se na ovogodišnji natječaj 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki, koji već 24. godinu zaredom provodi Deloitte na nivou Srednje Europe. Kao i uvijek, samo 50 prijavljenih tvrtki uspjelo je ostvariti plasman na rang listu glavne kategorije u 2023. godini. Te tvrtke dolaze iz sedam zemalja i šest različitih sektora industrije, pri čemu su kao i u prethodnim natječajima dominirale softverske tvrtke.

S pet plasiranih tvrtki, Hrvatska je treća najuspješnija država na tom popisu – iza Poljske i Češke

Domaći predstavnici

Iz Hrvatske se ove godine na natječaju plasiralo ukupno devet tvrtki, od kojih pet u glavnoj kategoriji 50 najbrže rastućih i jedna u kategoriji‘„Companies to Watch‘. U posebnoj dodatnoj kategoriji ‘Zvijezde pozitivnog utjecaja‘ i ove godine predstavljene su i istaknute tri tvrtke.

U kategoriji 50 najbrže rastućih od hrvatskih tvrtki plasirali su se: Devōt na izvrsnom 4. mjestu s rastom od 3.232 posto, slijedi Aircash na 7. mjestu s rastom od 2.819 posto, HiveTech na 29. s rastom od 925 posto, Luminum ICT na 31. (898%) i Orqa na 41. (721%)

U kategoriji ‘Companies to Watch‘ tvrtka je Lumen Spei zauzela je 7. mjesto s rastom od 611 posto.

U posebnoj kategoriji ‘Zvijezde pozitivnog utjecaja‘, koja je pokrenuta prije tri godine predstavljene su tri hrvatske tvrtke: SeekandHit, Notch i Cinnamon.

Devōt i Aircash, su i na prošlogodišnjem rangiranju također ostvarili visok plasman. Naime, Aircash je prošle godine zauzeo četvrtko mjesto u kategoriji 50 najbrže rastućih dok je Devōt prošle godine završio na 19. mjestu liste.

Treća hrvatska tvrtka na listi HiveTech, ostvarila je plasman u glavnoj kategoriji nakon dvije godine uspješnosti u kategoriji Companies to Watch, dok su Luminum ICT i Orqa ostvarili svoj prvi plasman ove godine.

Predani Devōt

Devōt je osnovan 2016. i primarno se bavi uslugama razvoja softvera te automatizacije procesa. Snažno je usmjeren kvaliteti rada i isporuke, od kuda i ime tvrtke – od eng. riječi devotion. (predanost), Kroz godine, tvrtka je djelovala u različitim industrijama, od HealthTecha i travel industrije do FinTecha. Uslijed pandemije, stavili su fokus na razvoj softvera za HealthTech sustave, s posebnim naglaskom na digitalizaciju zdravstvenog sustava i telemedicinu, što uključuje izgradnju složenih informatičkih sustava koji digitaliziraju proces upravljanja zdravstvenom ustanovom, kao i osiguravanje kvalitetne zdravstvene skrbi bez fizičkog odlaska liječniku.

- Zahvalni smo što smo i ove godine osvojili Deloitteovu nagradu! Tijekom proteklih godina, naš tim neumorno je radio kako bismo postigli ono što danas imamo. 2021. godina bila je značajna, ali je 2022. nadmašila sva očekivanja, što nas je dovelo do ove nagrade. Naš fokus nije bio samo na rastu, već na osiguravanju stabilnosti, što se pokazalo izrazito važnim suočavajući se s izazovima s kojima se IT sektor susreo ove godine. Od našeg službenog početka 2016. godine, naglasak je bio na visokoj kvaliteti rada i pouzdanosti isporuke. Ta posvećenost rezultirala je dugoročnim i stabilnim partnerstvima s mnogim klijentima na međunarodnom tržištu. Kao što nam je potvrdila kriza u IT sektoru ove godine, budućnost je nepredvidljiva, ali ono što možemo reći je da će Devōt nastaviti graditi čvrste temelje za naše poslovanje kako bismo bili otporni na neizvjesnosti koje se pojavljuju u ovoj industriji. Također, čestitamo svim ostalim tvrtkama koje su zasluženo zauzele svoje mjesto na listi - rekao je osnivač tvrtke Martin Morava.

Nedodirljivi FTMO

Češki FTMO je razvio i vodi jedinstvenu edukacijsku platformu za trgovce na financijskim tržištima, educirajući ih o pravilnim tehnikama upravljanja rizicima i potičući ih da budu disciplinirani u svojim operacijama. Zbog svojih rješenja već treću godinu za redom se mogu pohvaliti prvim mjestom na na Deloitteovom natječaju u glavnoj kategoriji ‘Technology Fast 50‘.

- Ovogodišnji rezultat iznimno je impresivan diljem cijelog rangiranja. Najizuzetnije od svega, međutim, jest uspjeh češke fintech tvrtke FTMO, koja predvodi plasirane već treću godinu zaredom, što dosad nije zabilježeno. To je izniman uspjeh koji će teško biti nadmašiti u budućnosti - rekao je Jiří Sauer, regionalni voditelj Technology Fast 50 programa za Srednju Europu.

Natko Sertić, glavni partner za poreze u CE South regiji i voditelj Fast 50 programa u Hrvatskoj je naglasio da je rangiranje 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki široko je priznato kao najvažnije i vjerodostojno mjerilo inovacija i tehnološke izvrsnosti u Srednjoj Europi.

- Gdje god pogledamo u rangiranju, vidimo energična, mlada poduzeća koja teže tome da svijet bude bolje mjesto za sve. S obzirom na sve izazove s kojima se trenutno suočavamo, izuzetno je umirujuće vidjeti ovu vrstu predanosti. Zato je velika privilegija i zadovoljstvo da možemo predstaviti ova dinamična poduzeća širem auditoriju - rekao je Sertić.

Brojke i činjenice

Ove godine, Poljska i Češka imale su jednak broj plasiranih tvrtki u glavnoj kategoriji Fast 50, svaka po 18. Preostalih 14 mjesta podijeljeno je između Hrvatske (pet), Slovačke (četiri), Rumunjske (tri), Bugarske i Srbije (svaka s po jednom).

Kao i u prethodnim godinama, softverske tvrtke dominiraju rangiranjem s 31 plasmana. Četiri sektora (hardver, tehnologija zaštite okoliša, fintech i mediji i zabava) svaki imaju po četiri predstavnika, dok se zdravstvo i životne znanosti pojavljuju s dva plasmana.

Međutim, sve četiri plasirane tvrtke iz sektora fintech nalaze se među prvih 12, uključujući prvo i treće mjesto. Slijedi tvrtka iz sektora zdravstva i životnih znanosti sa drugim mjestom te dalje softverske tvrtke.