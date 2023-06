ECB će vjerojatno nastaviti s podizanjem kamatnih stopa nakon ljeta

Europska središnja banka (ECB) vjerojatno će nastaviti podizati kamatne stope i nakon svog sljedećeg sastanka o politici kako bi se uhvatila u koštac s tvrdoglavo visokom inflacijom, rekli su u petak članovi njenog upravnog vijeća za određivanje stopa.

Predsjednik Bundesbanke Joachim Nagel, jedan od oštroumnijih članova vijeća ECB-a, rekao je da je još ‘dug put‘ do postizanja ciljane inflacije središnje banke od dva posto. To je bilo čak i nakon što su kreatori kamatnih stopa u četvrtak podigli referentnu stopu na depozite za četvrtinu boda na 3,5 posto, što je najviša razina od 2001. godine, objavio je Financial Times.

- Možda ćemo morati nastaviti podizati stope nakon ljetne stanke - rekao je Nagel u govoru u Amsterdamu. Njegovi su komentari ipak bili nešto detaljniji nego od predsjednice ECB-a Christine Lagarde na tiskovnoj konferenciji nakon odluke u četvrtak, na kojoj je samo rekla da će oni koji određuju stope ‘vrlo vjerojatno‘ ponovno podići stope u srpnju.

Šef slovenske središnje banke Boštjan Vasle, još jedan od oštroumnijih članova vijeća ECB-a, također je rekao da je povećanje stope u rujnu moguće ‘ako se pokaže da je inflacija postojanija nego što se trenutno čini‘.

Dok je inflacija u eurozoni pala s vrhunca od 10,6 posto u listopadu na 6,1 posto u svibnju, i dalje je znatno iznad cilja središnje banke od dva posto. Nove tromjesečne prognoze ECB-a, objavljene u četvrtak, pokazuju da dužnosnici očekuju da će glavna stopa inflacije i pomno promatrana temeljna stopa (isključujući energiju i hranu) ostati iznad dva posto najmanje do 2025. Temeljna je stopa u svibnju iznosila 5,3 posto.

‘Trajno visoka inflacija‘

Takve projekcije navele su ekonomiste u nekoliko velikih banaka, uključujući Goldman Sachs, JPMorgan, UniCredit i BNP Paribas da promijene svoje stavove o tome koliko će visoke stope u eurozoni rasti. Sada očekuju još dva povećanja kamatnih stopa, u odnosu na ranija očekivanja da će središnja banka zaustaviti svoj ciklus pooštravanja u srpnju.

- Ažurirane projekcije inflacije ukazuju na veću prepreku za završetak ciklusa povećanja u srpnju - rekao je Sven Jari Stehn, glavni europski ekonomist Goldman Sachsa.

Neki ekonomisti rekli su da su nove prognoze rasta ECB-a previše optimistične, osobito nakon što se gospodarstvo eurozone smanjilo u posljednja dva tromjesečja. ECB je u četvrtak priopćio da očekuje rast od 0,9 posto u 2023., što je pad od rane prognoze rasta od jedan posto.

Ako se temeljna inflacija nastavi lagano smanjivati ​​u narednim mjesecima, kao što očekujemo, i ako podaci o realnom gospodarstvu budu više u skladu s našim pozivom na rast od samo 0,3 posto 2023., ECB će vjerojatno ostati na mjestu u rujnu - rekao je Holger Schmieding, glavni ekonomist njemačke banke Berenberg.

MMF je također upozorio na ‘trajno visoku‘ inflaciju u eurozoni u petak i pozvao na dodatna povećanja stopa, rekavši da će to biti potrebno tijekom ‘dugotrajnog razdoblja‘. Zemlje članice eurozone također bi trebale obuzdati svoje proračunske deficite, navodi MMF u izvješću o gospodarstvu bloka.