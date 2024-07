ECB zadržala kamatne stope nepromijenjenima, ne daje informacije o sljedećim potezima

Europska središnja banka zadržala je kamatne stope nepromijenjenima u četvrtak, kao što se i očekivalo, i nije dala nikakve nagovještaje o svom sljedećem potezu, tvrdeći da su domaći cjenovni pritisci i dalje visoki, a inflacija će biti iznad cilja i tijekom sljedeće godine.

ECB je prošli mjesec smanjila kamatne stope s rekordnih visina u potezu koji su čak i neki od njezinih kreatora politike smatrali prenagljenim nakon što je napredak u snižavanju inflacije na ciljanih dva posto zaustavljen. S obzirom na to da je domaća inflacija još uvijek tvrdoglavo visoka, a rast plaća nepomičan, banka će vjerojatno biti opreznija u pogledu daljnjeg koraka, objavio je Reuters.

ECB je izašao s uravnoteženom porukom nakon sastanka u četvrtak, tvrdeći da profiti poduzeća apsorbiraju neke cjenovne pritiske, ali da rizici ostaju i da su potrebni dodatni dokazi prije nego kreatori politike povuku okidač drugi put.

Ništa novo

- Dolazne informacije uglavnom podupiru prethodnu procjenu Upravnog vijeća o srednjoročnim izgledima inflacije... Pritisci na domaće cijene i dalje su visoki, inflacija usluga je povišena, a ukupna inflacija vjerojatno će ostati iznad cilja i tijekom sljedeće godine - stoji u priopćenju ECB-a.

Predsjednica ECB-a Christine Lagarde već je najavljivala ovaj ishod proteklih tjedana, tako da se fokus već prebacio na sastanak u rujnu. Za sada je ECB samo ponovio da se neće unaprijed obvezati na bilo koju određenu stopu i da će dolazni podaci voditi njezine odluke.

- Upravno vijeće nastavit će slijediti pristup koji ovisi o podacima i od sastanka do sastanka za određivanje odgovarajuće razine i trajanja ograničenja - dodao je ECB.

Tržišta predviđaju gotovo dva smanjenja stopa tijekom ostatka godine i nešto više od pet koraka do kraja sljedeće godine, što je gledište koje nitko od političara nije otvoreno osporio posljednjih tjedana. Iako će ulagači tražiti jače smjernice, središnja banka za 20 zemalja koje dijele euro valutu opetovano se opekla u prošlosti jer je bila pretjerano konkretna u budućim potezima.

Obvezala se na smanjenje stope u lipnju mjesecima unaprijed, a kada je niz podataka u posljednjem trenutku ukazao na povećane pritiske na plaće i cijene, ekonomisti, kao i neki od kreatora politike, doveli su u pitanje opravdanost tog koraka.

Još jedan problem je da je politički sastanak 12. rujna neuobičajeno daleko i da će bogat skup ekonomskih podataka izaći prije nego što se kreatori politike ponovno sastanu.

Tromjesečni podaci o rastu, plaćama i produktivnosti trebali bi biti objavljeni do rujna, plus još dva mjesečna očitanja inflacije, dok će ECB dati svoje nove projekcije inflacije i rasta na sastanku. To sugerira da kreatori politike vjerojatno neće učvrstiti svoje stajalište o rujanskom sastanku najranije do zadnjih tjedana kolovoza.

‘Ljepljive‘ cijene usluga

Ključna zabrinutost ECB-a je da se domaće cijene, posebice usluga, kreću bočno, dok relativno brz rast plaća prijeti održavanjem inflacije iznad cilja ECB-a.

Višegodišnji sporazumi o plaćama koji su već postignuti ukazuju na smanjenje pritisaka na plaće kasnije ove godine, što sugerira da bi se s vremenom trebali pojaviti i nešto benigniji brojevi. Gospodarstvo također ostaje relativno slabo, s nizom anketa koje ukazuju na anemičan rast, ublažavajući strahove da će burne ljetne aktivnosti, osobito u turizmu, dodatno potaknuti pritiske na cijene.

No veći dio toga još uvijek je samo nada i od smanjenja stope 6. lipnja pojavilo se nekoliko čvrstih pokazatelja koji potvrđuju da se projekcije ostvaruju.

Neki također tvrde da ECB umanjuje značaj rizika za svoj središnji scenarij, koji vraća inflaciju na ciljnih dva posto do kraja 2025., čak i dok se stope nastavljaju smanjivati.

Još jedna neizvjesnost je koliko brzo će američka središnja banka (Fed) smanjiti kamatne stope.

Iako je politika ECB-a tehnički neovisna, teško je biti previše neusklađen s najvećom svjetskom središnjom bankom. Više stope u SAD-u potaknule bi ulagače da tamo prebace svoju gotovinu, oslabivši euro i potaknuvši uvezenu inflaciju.

Tržišta sada vide smanjenje Feda u rujnu, s drugim potezom koji dolazi prije kraja godine, a to je vremenski rok koji bi također podržao još dva smanjenja ECB-a.