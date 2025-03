Ekonomska neizvjesnost gura Goldman Sachs da smanji cilj za S&P 500

Grupa je snizila svoj cilj za referentnu vrijednost američkog kapitala u daljnjem znaku rastućeg skepticizma

Stratezi Goldman Sachs Grupe smanjili su cilj za kraj godine za indeks S&P 500 s 6.500 na 6.200, što implicira rast od 11 posto u odnosu na zatvaranje u utorak. Smanjenje je također bilo u svjetlu pada dionica ‘sedam veličanstvenih‘, prenosi Bloomberg.

- Naše revidirane procjene odražavaju nedavno smanjenu prognozu rasta BDP-a našeg tima za ekonomiju SAD-a, višu pretpostavljenu carinsku stopu i višu razinu neizvjesnosti koja je obično povezana s većom premijom rizika kapitala - napisali su stratezi, uključujući Davida Kostina i Jenny Ma.

Goldman se pridružuje rastućem zboru banaka koje su izrazile zabrinutost zbog gospodarskog rasta usred sve veće geopolitičke neizvjesnosti. Analitičari Citigroup Inc. i HSBC Holdings Plc ovaj su tjedan pooštrili svoje stavove o američkim dionicama, navodeći slične brige oko gospodarstva i primijetivši bolje prilike drugdje.

Trgovinska politika predsjednika Donalda Trumpa i otpuštanje djelatnika u vladi smanjili su mjere potrošačkog i poslovnog sentimenta kako strahovi od recesije rastu. Neizvjesnost je gurnula indeks S&P 500 prema dolje za više od devet posto u odnosu na najviši nivo u veljači, dok je Nasdaq 100 prošlog tjedna pao u korekciju.

Goldmanovi stratezi smanjili su svoju prognozu rasta zarade za ovu godinu na sedam posto s devet posto i smanjili svoj omjer cijene i zarade za četiri posto. Kostin je bio među analitičarima koji su bili optimistični u vezi s američkim dionicama prošle godine i upozorio je na rizik rasta dionica posljednjih tjedana.

Rekli su da bi ulagači trebali posjedovati dionice koje su izolirane od glavnih pokretača stalne volatilnosti tržišta kao što su zajmodavac Bank of New York Mellon Corp., pružatelj usluga financijskih informacija S&P Global Inc. i agencija za rejting Moody‘s Corp. Tržišni sudionici također bi trebali razmotriti dionice pogođene pozicioniranjem hedge fondova koji trguju po sniženim procjenama, poput proizvođača softvera Informatica Inc. i pružatelja usluga streaminga glazbe Spotify Technology SA, dodali su.