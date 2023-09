Esko Aho, bivši premijer Finske: Trebamo biti optimistični u vezi umjetne inteligencije

Mplus Grupa pokrenula je ‘Future Talks‘, seriju intervjua s vodećim svjetskim vizionarima i opinion makerima za koje voditeljsku ulogu preuzima Luka Orešković, Mplusov predsjednik Savjetodavnog odbora. U prvom intervjuu, Orešković je razgovarao s Eskom Ahom, bivšim finskim premijerom i članom Izvršnog odbora Nokije, o transformaciji koju su Nokia i Finska prošli 90-ih te o njegovim iskustvima u upravljanju transformativnim društvenim i tehnološkim zaokretima.

- Rođen sam 1950-ih godina na maloj farmi u Finskoj i, kada govorimo o transformaciji, nisam vidio nijednu transformaciju poput one koja se dogodila kada smo prešli s poljoprivrede pokretane konjima na proizvodnju pokretanu strojevima. To je bila prava transformacija koja je imala ogroman utjecaj na naše društvo. Dakle, transformacija je trajna. Ona se događa brže ili sporije, ali se događa stalno.

Ali povremeno imamo krize, i u trenucima krize transformacija se događa brže. Postoji vrlo jednostavan razlog. Imate hitnu potrebu da nešto učinite, i manje su agresivne sile protiv promjene. Dakle, to je kao trenutak promjene koji treba u potpunosti iskoristiti i mislim da su i Finska i Nokia to napravile 1990-ih. Ali ljudi to nisu razumjeli u tom trenutku. No, svejedno, te krize su otvorile vrata priči velikog uspjeha, kako u Finskoj tako i u Nokiji - rekao je Eho.

‘Koncept i kontekst moraju biti u ravnoteži‘

Naime, Nokijina reinvencija naširoko je cijenjena, objasnio je Orešković. Zapravo, postala je studija slučaja u mnogim poslovnim školama, gdje je stvarno bilo moguće propitati koja je njena temeljna svrha i što radi kao tvrtka. U slučaju Nokije, transformacija se dogodila nekoliko puta tijekom poslovanja tvrtke koja je osnovana 1865. i proživjela nekoliko masovnih transformacija.

- Mislim da je Nokijin slučaj temeljni primjer ovisnosti između vanjskih okolnosti i vašeg koncepta. Kada se vanjske okolnosti mijenjaju, imate dvije mogućnosti. Pokušavate zadržati stvari kakve jesu i gubite ili te promjene shvaćate ozbiljno i počinjete mijenjati svoj koncept. Tako da koncept i kontekst moraju biti u ravnoteži. A Nokia je u devedesetima napravila fantastičan izbor usred krize - kazao je Eho.

Moramo biti optimistični u vezi umjetne inteligencije

Došli su do zaključka da su njihovo najbolje sredstvo u proizvodnji mobilnih telefona i poslovanju telekomunikacijskih mreža i odlučili se odvojiti od svega ostalog, što je Eho opisao kao fantastičnu odluku, posebno kada su to učinili s očekivanjem da će tržište mobilnih telefona narasti sa 10 milijuna na 50 milijuna u deset godina. A zapravo je stvarna brojka bila 700 milijuna.

Dakle, ako imate dobar pobjednički koncept od 50 do 700, ovjekovječujete ga… I ponovno je to učinila 2011., 2012. i 2013. kada je Nokia morala napustiti poslovanje mobilnim telefonima i usredotočiti se ponajviše na mobilne ili telekomunikacijske mreže, kaže Eho.

U razgovoru s Oreškovićem, Eho se osvrnuo i na ubrzani razvoj umjetne inteligencije u vezi koje, smatra, moramo biti optimistični jer inače nećemo opstati.

- Nedostatak radne snage, kvalificirane radne snage je trajan. Toga će biti i ne možemo preživjeti bez veće produktivnosti, posebno u javnom sektoru, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u svakom sektoru. a UI će nam pružiti dobre alate. Vidio sam toliko rasprava u kojima su ljudi govorili da tehnologija ubija radna mjesta - ubija, ali i stvara radna mjesta. I zapravo vjerujem da će se isto dogoditi i s umjetnom inteligencijom.

U određenim sektorima radna mjesta će biti ugašena, ali u nekim drugim sektorima vidjet ćemo znatan porast korištenja radne snage. Moj omiljen izraz je da je ljudski dodir budući luksuz i, na primjer, u sektoru zdravstva trebat ćemo premjestiti resurse iz tehničkih poslova u ljudski kontakt, a umjetna inteligencija će nam puno pomoći - objasnio je Eho.