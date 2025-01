EU će podržati Draghijeva upozorenja o zaostajanju za SAD-om i Kinom

Kao što je bivši talijanski premijer i bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi na to upozorio u svom prošlogodišnjem izvješću o stanju u EU, i čelnici EU-a sada su spremni upozoriti na to da s jedne strane integracija jedinstvenog tržišta usporava, dok se s druge strane EU suočava sa sve oštrijom konkurencijom iz SAD-a i Kine. Stoji to u nacrtu izvješća o budućim izazovima za konkurentnost EU-a, u koji je imao uvid Bloomberg. Kako prenose, u njemu je izvršna vlast EU-a navela ‘značajne rizike‘ zbog rastućih geopolitičkih napetosti, nepoštene trgovinske prakse i strateških ovisnosti, kojima je izloženo gospodarstvo EU-a.

Konkretno, EU kaže da bi ‘povećani kineski izvoz po vrlo konkurentnim cijenama, u mnogim slučajevima potpomognut državnim subvencijama, mogao izazvati ozbiljnu štetu segmentima proizvodnje u EU‘. U četvrtak je Peking kritizirao ograničenja EU-a za državne subvencije trećih zemalja, za koje je rekao da EU nepravedno koristi protiv kineskih ulaganja. U dokumentu se dodaje i da EU ‘pati od strukturno visokih cijena energije i električne energije‘, koje mogu biti čak dva do tri puta veće od troškova u SAD-u.

Visoke cijene struje, zaostajanje u digitalizaciji...

Ursula von der Leyen istaknula je priuštivu energiju jednim od njezinih političkih prioriteta za drugi mandat na čelu Europske komisije, uz niz drugih pitanja poput priuštivog stanovanja, jačanja obrane kontinenta i nastavka Zelenog plana. Iako su cijene struje i plina pale u odnosu na rekorde zabilježene tijekom energetske krize 2022. godine, EU još uvijek osjeća negativne posljedice. Primjerice, veći troškovi energije Uniju koče u prijelazu na klimatsku neutralnost, koju namjerava postići do 2050. godine. Kako bi dodatno smanjila emisije stakleničkih plinova, EU se želi osloniti na elektrifikaciju, no taj plan u praksi još nije zaživio.

Također, izvješće EU-a priznaje da znatno zaostaju za SAD-om i Kinom u digitalnom sektoru. Kako napominju, u EU je samo 263 tvrtki sa statusom jednoroga, u usporedbi s njih 1539 u SAD-u i 387 u Kini. Upozoravaju i na to da su SAD i Kina ‘već daleko ispred‘ u razvoju umjetne inteligencije. Isto tako, navodi se da velike online trgovine ometaju konkurenciju u prostoru dostave paketa, što predstavlja izazov za pošte pojedinih država.

Međutim, dokument ne sadrži nikakve nove političke planove niti konkretne radnje. Također, mogao bi biti zasjenjen trenutnim trgovinskim sukobom između EU-a i Kine te inauguracijom Donalda Trumpa 20. siječnja.