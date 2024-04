Europa će morati uvesti carine do 55 posto kako bi ograničila uvoz kineskih EV vozila

Prema novoj analizi Rhodium Groupa, Europska unija morat će uvesti carine veće od očekivanih, čak do 55 posto na kineska električna vozila kako bi ograničila njihov uvoz u Uniju. Ipak, vjerojatnije da će carine biti u rasponu od 15 do 30 posto na kineska električna vozila, ali iz Rhodium Groupa smatraju kako to neće biti dovoljno da se spriječi sve jača konkurencija iz Kine.

- Čak i ako carine budu na višoj granici ovog raspona, neki proizvođači sa sjedištem u Kini i dalje će moći ostvariti udobne profitne marže na automobilima koje izvoze u Europu zbog značajnih troškovnih prednosti koje uživaju – piše u izvješću.

Kineske tvrtke poput BYD-a, koja je prošle godine nadmašila Teslu i postala najveći svjetski proizvođač električnih vozila, mogu prodavati automobile po mnogo višim cijenama i profitnim maržama u regijama kao što je EU u usporedbi s domaćim tržištem, unatoč plaćanju carine od 10 posto. Kineski proizvođači električnih vozila uhvaćeni su u intenzivnom ratu cijena na svom domaćem tržištu, nastavlja izvješće.

BYD-ov model Seal U, koji se prodaje za 20.500 eura u Kini i 42.000 eura u EU, ostvaruje procijenjenu dobit od 1.300 eura na svom domaćem tržištu naspram 14.300 eura po automobilu u Europi, piše Rhodium. Čak i nakon 30 posto carina, tvrtka poput BYD-a ostvarit će veću dobit u EU.

U izvješću se navodi da će BYD vjerojatno morati smanjiti cijene kako bi ispunio svoje ciljeve stjecanja većeg tržišnog udjela u EU. Carinska stopa od 30 posto još uvijek bi ostavila dovoljno prostora za to.

- Puno veće carine od oko 45 od 55 posto za žestoke konkurente poput BYD-a su potrebne kako bi se izvoz na europsko tržište učinio neprivlačnim kineskim kompanijama – navodi se u izvješću.

EU istraga

Sve se ovo događa u vrijeme kada je Europska komisija, izvršni ogranak EU-a, pokrenula istragu o kineskim električnim vozilima i subvencijama zbog, kako kažu, poplave kineskih jeftinih ‘električatra‘ koji prijete domaćim europskim proizvođačima. Prema nekim stručnjacima, poticaji uvedeni u Kini početkom 2010-ih doveli su do porasta startupa i povećanja kapaciteta baterijskih ćelija u zemlji, otvarajući put globalno konkurentnim i pristupačnim električnim vozilima. Kineski proizvođači električnih vozila već su se suočili s otporom iz SAD-a zbog visokih carina i političkog protivljenja, zbog čega je europsko tržište postalo važnije za tvrtke poput BYD-a koje teže globalnom širenju.

Očekuje se da će električna vozila kineskih tvrtki činiti 11 posto tržišta EU-a 2024. godine i mogla bi dosegnuti 20 posto do 2027. godine, prema analizi Europske federacije za promet i okoliš.

Kada se računaju vozila proizvedena u Kini od kompanija koje nisu iz Kine, očekuje se da će brojka premašiti 25 posto ove godine.

Uvoz električnih vozila od tvrtki koje nisu iz Kine također bi mogao biti predmet istrage o subvencijama EU, a Rhodium procjenjuje da bi carine na razini od 15 do 30 posto mogle uništiti poslovanje stranih igrača kao što su BMW ili Tesla koji isporučuju automobile iz Kine.

Kao odgovor na političke rizike, proizvođači električnih vozila rade na premještanju proizvodnje u Europu pa je BYD već najavio gradnju tvornice u Mađarskoj.

Međutim, Rhodium dodaje da bi Bruxelles mogao upotrijebiti druga sredstva za zaštitu europske industrije električnih vozila, kao što je ograničavanje kineskog uvoza iz razloga nacionalne sigurnosti ili povećanje potrošačkih subvencija za vozila proizvedena u EU. Kineska vlada kritizirala je istragu o subvencijama EU kao ‘očigledni protekcionizam‘, tvrdeći da su njezine tvrtke jednostavno konkurentnije od svojih zapadnih kolega.

A to vjerojatno nije ni daleko od istine. Naime, nedavno su analitičari UBS Researcha uspoređivali najnoviji model BYD Seal s europskim vozilima iste kategorije te su zaključili kako je u usporedbi s električnim vozilima tradicionalnih proizvođača, BYD Seal bolji i puno jeftiniji automobil, zahvaljujući visokoj vertikalnoj integraciji koja iskorištava BYD-ove baterijske ćelije, integraciju vozila, pogonskog sklopa i elektroničkih modula dok su povezivost i napredni sustavi pomoći u vožnji također najsuvremeniji u novom BYD Sealu.