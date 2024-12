Europska komisija izdvaja 4,6 milijardi eura za zelene tehnologije, baterije i vodik

Europska komisija danas, u prvom tjednu svojeg novog mandata, pojačava napore za poticanje tehnologija s nultom neto stopom emisija koje su ključne za osiguravanje konkurentnosti europske industrije uz istodobno postizanje dogovorenih klimatskih ciljeva.

Pokreće dva nova poziva na podnošenje prijedloga s proračunom od 3,4 milijarde eura kako bi se ubrzalo uvođenje inovativnih tehnologija dekarbonizacije u Europi, uključujući baterije za električna vozila. Pokreće i drugu dražbu Europske banke za vodik kako bi se ubrzala proizvodnja vodika iz obnovljivih izvora u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) s proračunom od 1,2 milijarde eura iz fondova EU-a, uz više od 700 milijuna eura iz triju država članica. Pozivi na podnošenje prijedloga i dražbe financiraju se iz Inovacijskog fonda, koristeći se prihodima iz sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS).

Sva tri poziva uključuju nove kriterije otpornosti za poticanje europske industrije. Poziv na podnošenje ponuda za baterije i dražba banke za vodik uključivat će i posebne kriterije otpornosti kako bi se Europa zaštitila od ovisnosti o jednom dobavljaču, priopćila je Komisija.

Poticanje tehnologija

U tim dvama pozivima naglašava se predanost EU-a jačanju vodećeg položaja i proizvodnih kapaciteta Europe u području inovativnih i najsuvremenijih tehnologija s nultom neto stopom emisija, uz istodobno napredovanje prema klimatskoj neutralnosti do 2050.

Općim pozivom na podnošenje prijedloga za tehnologije s nultom neto stopom emisija u vrijednosti od 2,4 milijarde eura (poziv IF24) podupiru se projekti dekarbonizacije različitih razmjera, kao i projekti usmjereni na proizvodnju komponenata za energiju iz obnovljivih izvora, skladištenje energije, dizalice topline i proizvodnju vodika.

Projekti koji se prijave na poziv za tehnologije s nultom neto stopom emisija procijenit će se na temelju njihova potencijala za smanjenje emisija stakleničkih plinova, stupnja inovativnosti, zrelosti projekta, mogućnosti replikacije i troškovne učinkovitosti. Nadalje, prvi put u okviru poziva na podnošenje prijedloga za Inovacijski fond države članice imat će mogućnost dopuniti poziv za Inovacijski fond s nultom neto stopom emisija 24 nacionalnim programima financiranja. Ta nova opcija, pod nazivom ‘bespovratna sredstva kao usluga‘, omogućuje državama članicama da iskoriste postupak evaluacije Inovacijskog fonda i pojednostavne postupak odobravanja državnih potpora.

Prvi će se put pozivom na podnošenje prijedloga u vrijednosti od milijardu eura za proizvodnju baterijskih ćelija za električna vozila (IF24 Battery) poduprijeti projekti kojima se mogu proizvesti inovativne baterijske ćelije za električna vozila ili uvesti inovativne proizvodne tehnike, postupci i tehnologije.

Današnji poziv, kažu iz Komisije, samo je jedna od mjera šireg pristupa za mobilizaciju ulaganja u području koje je ključno za uspjeh Europe u prelasku na čistu energiju i njezinu konkurentnost. Podupire poduzeća u usmjeravanju ulaganja u Europu s novim tehnologijama u kojima je napredak još u tijeku. Potrebno je više instrumenata kako bi se prevladale neke od gospodarskih prepreka s kojima se trenutačno suočava vrijednosni lanac baterija u Europi, uključujući njegove gigatvornice. Komisija će nastaviti primjenjivati postojeće instrumente i sudjelovati u novim načinima, među ostalim u kratkoročnom razdoblju, za uklanjanje prepreka za industrijski rast velikih razmjera.

Komisija i Europska investicijska banka (EIB) danas su pokrenule novo partnerstvo za potporu ulaganjima u sektor proizvodnje baterija u EU-u. U okviru tog partnerstva programu InvestEU dodijelit će se dodatna sredstva (jamstvo za zajmove) u iznosu od 200 milijuna eura iz Inovacijskog fonda. Novac će biti usmjeren na potporu inovativnim projektima duž europskog vrijednosnog lanca proizvodnje baterija kako bi se riješili financijski izazovi omogućivanjem dodatnih EIB-ovih operacija poduzetničkog duga tijekom sljedeće tri godine.

Potpora proizvodnji vodika iz obnovljivih izvora

Komisija danas pokreće i drugu dražbu u okviru europske banke za vodik putem Inovacijskog fonda (dražba IF24). Iz sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) dodijelit će se 1,2 milijarde eura za potporu proizvođačima vodika kategoriziranog kao obnovljivo gorivo nebiološkog podrijetla (RFNBO) koji se nalaze u Europskom gospodarskom prostoru (EGP).

S proračunom povećanim za 400 milijuna eura u usporedbi s prvom dražbom u okviru instrumenta IF23, novom dražbom u okviru instrumenta IF24 podupirat će se projekti proizvodnje vodika iz obnovljivih izvora bez obzira na sektor u kojem će se potrošiti, s namjenskim proračunom od 1 milijarde eura; kao i proizvodnju vodika u projektima s otkupljivačima u pomorskom sektoru, s namjenskim proračunom od 200 milijuna eura.

Komisija nudi i mehanizam ‘dražbe kao usluge‘, kojim se državama članicama omogućuje financiranje projekata koji su se natjecali na dražbi, ali nisu odabrani za potporu iz Inovacijskog fonda zbog proračunskih ograničenja. Time se državama članicama omogućuje upotreba nacionalnih sredstava za potporu projektima na njihovu državnom području bez potrebe za provođenjem zasebne dražbe na nacionalnoj razini, čime se smanjuju administrativno opterećenje i troškovi za sve strane. Španjolska, Litva i Austrija nedavno su najavile svoje sudjelovanje na ovogodišnjim dražbama kao uslugama te su se obvezale izdvojiti do 836 milijuna eura nacionalnih sredstava za potporu projektima proizvodnje vodika iz obnovljivih izvora u svojim zemljama.

Sljedeći koraci

Nositelji projekata za tehnologije s nultom neto stopom emisija i pozive na podnošenje ponuda za baterije mogu se do 24. travnja 2025. u 17 sati (po srednjoeuropskom vremenu) prijaviti na oba poziva Inovacijskog fonda putem portala EU-a za financiranje i natječaje. Podnositelje prijava snažno se potiče da prisustvuju informativnom danu koji će se održati na internetu od 17. do 18. prosinca 2024. Očekuje se da će uspješni podnositelji zahtjeva potpisati sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava do prvog tromjesečja 2026.

Kad je riječ o dražbama za vodik iz obnovljivih izvora, ponuditelji se do 20. veljače 2025. moraju prijaviti putem portala EU-a za financiranje i natječaje. U pripremi za prijavu promotorima projekata savjetuje se da pregledaju dokumente poziva i odjeljak Pitanja i odgovori na portalu te da uskoro surađuju s financijskom institucijom u vezi s jamstvom za njihovo dovršenje. Uspješni ponuditelji potpisat će sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava u roku od devet mjeseci nakon zatvaranja poziva, kažu iz Komisije.

Već je dodijeljeno 7,2 milijarde eura

S procijenjenim prihodom od 40 milijardi eura iz sustava EU-a za trgovanje emisijama u razdoblju od 2020. do 2030., cilj je Inovacijskog fonda stvoriti financijske poticaje za poduzeća i javna tijela kako bi ulagala u najsuvremenije tehnologije s niskom razinom emisija ugljika i poduprla prelazak Europe na klimatsku neutralnost.

U okviru svojih prethodnih poziva na podnošenje prijedloga Inovacijski fond već je dodijelio oko 7,2 milijarde eura za više od 120 inovativnih projekata. Rezultati poziva na podnošenje prijedloga u okviru instrumenta IF23 povećali su ukupni iznos potpore na 12 milijardi eura za više od 200 projekata.

U okviru prve dražbe dodijeljeno je i gotovo 700 milijuna eura bespovratnih sredstava za potporu šest projekata proizvodnje vodika iz obnovljivih izvora nebiološkog podrijetla. (IF23 Aukcija). Osim toga, dražba IF23 uključivala je doprinos Njemačke u iznosu od 350 milijuna eura u okviru programa dražbe kao usluge, zaključuju iz Komisije.