Europska komisija kaznila Apple i Metu sa 700 milijuna eura

EK kaže da su Apple i Meta prekršili Akt o digitalnim tržištima. Trumpova administracija to smatra ‘nepoštenim ciljanjem na američke tvrtke‘

Europska komisija utvrdila je danas da su Apple i Meta prekršili europski Akt o digitalnim tržištima (Digital Markets Act, DMA) te ih kaznila s ukupno 700 milijuna eura – Apple s 500 milijuna eura, a Metu s 200 milijuna eura. Ujedno je to i prva provedba ovog Akta, koji je na snagu stupio 1. studenog 2022., a počeo se primjenjivati ​​2. svibnja 2023. godine.

– Apple i Meta nisu se uskladili s Aktom o digitalnim tržištima provedbom mjera kojima se povećava ovisnost poslovnih korisnika i potrošača o njihovim platformama. Zbog toga smo protiv obaju poduzeća poduzeli odlučne, ali uravnotežene provedbene mjere koje se temelje na jasnim i predvidljivim pravilima. Sva poduzeća koja posluju u EU-u moraju slijediti naše zakone i poštovati europske vrijednosti – izjavila je Teresa Ribera, izvršna potpredsjednica EK-a za čistu, pravednu i konkurentnu tranziciju.

Apple prekršio pravilo o upravljanju

U skladu s Aktom o digitalnim tržištima programeri aplikacija koji distribuiraju svoje aplikacije putem Appleove trgovine App Store trebali bi moći besplatno obavijestiti korisnike o alternativnim ponudama izvan trgovine App Store, usmjeriti ih na te ponude i omogućiti im kupnju. Komisija je utvrdila da Apple ne ispunjava tu obvezu. Zbog brojnih ograničenja koja je nametnuo Apple, potrošači ne mogu u potpunosti iskoristiti alternativne i jeftinije ponude jer Apple onemogućuje razvojnim programerima aplikacija da izravno informiraju potrošače o takvim ponudama, navodi se u priopćenju Komisije.

Apple, pak, nije dokazao da su ta ograničenja objektivno nužna i razmjerna, pa je Komisija, uz novčanu kaznu, naložila da ukloni tehnička i komercijalna ograničenja upravljanja.

Iz Applea su izjavili da je ova kazna ‘još jedan primjer nepoštenog napada Europske komisije‘ na kompaniju i prisiljavanja na ‘besplatno ustupanje svoje tehnologije‘. Dodali su da planiraju uložiti žalbu na odluku.

– Proveli smo stotine tisuća inženjerskih sati i napravili desetke promjena kako bismo bili u skladu s ovim zakonom, a niti jednu od njih naši korisnici nisu tražili. Unatoč nebrojenim sastancima, Komisija nastavlja pomicati ciljeve na svakom koraku – dodali su.

Meta ponovno u problemu zbog podataka

Meta je, s druge strane, prekršila obvezu iz Akta o digitalnim tržištima da potrošačima omogući izbor usluge u kojoj se upotrebljava manje njihovih osobnih podataka. Akt o digitalnim tržištima nalaže da korisnici koji ne daju privolu moraju imati pristup manje personaliziranoj, ali jednakovrijednoj alternativi. Meta je u studenome 2023. uvela binarni model oglašavanja ‘pristanak ili plaćanje‘, prema kojemu su korisnici Facebooka i Instagrama u EU-u mogli birati između davanja privole za kombinaciju osobnih podataka za personalizirano oglašavanje ili plaćanja mjesečne pretplate za uslugu bez oglasa.

Komisija je utvrdila da taj model nije u skladu s Aktom o digitalnim tržištima jer korisnicima nije omogućio potreban poseban izbor za uslugu koja upotrebljava manje njihovih osobnih podataka, ali je inače istovjetna usluzi ‘personaliziranih oglasa‘.

Ipak, u studenome 2024., nakon brojnih razmjena s Komisijom, Meta je uvela još jednu verziju modela besplatnih prilagođenih oglasa, s novom opcijom u kojoj se navodno upotrebljava manje osobnih podataka za prikazivanje oglasa. Komisija trenutačno procjenjuje tu novu opciju i od Mete traži da dostavi dokaze o učinku tog novog modela oglasa u praksi.

Joel Kaplan, Metin glavni službenik za globalna pitanja, kritizirao je odluku EU-a, optužujući je za ‘pokušaj hendikepiranja uspješnih američkih tvrtki‘.

– Ovdje se ne radi samo o novčanoj kazni; Komisija koja nas tjera da promijenimo naš poslovni model učinkovito nameće tarifu od više milijardi dolara Meti, dok od nas zahtijeva da ponudimo inferiornu uslugu – dodao je Kaplan.

‘EK nije ucijenjena Trumpovim prijetnjama‘

Sve se to događa u trenutku kada Trumpova administracija napada EU zbog onoga što smatra ‘nepoštenim ciljanjem na američke tvrtke‘. No današnja odluka Komisije ‘nipošto nije početak tehnološkog rata kao odgovor na Trumpovi nestalnu tarifnu politiku‘, izjavila je Anna Cavazzini iz redova Zelenih Europskog parlamenta, predsjednica Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, već je to dosljedna provedba postojećeg zakona EU-a.

– Bilo bi krajnje zabrinjavajuće da je Komisija dodatno odgodila procedure koje su već navedene u zakonu, ostavljajući dojam da je EU ucijenjena Trumpovim prijetnjama. Usput, pravni postupci protiv monopolističkih pozicija nekih velikih tehnoloških kompanija također su u tijeku u SAD-u od ovog tjedna – poručila je Cavazzini.

Za plaćanje kazne Apple i Meta imaju rok od 60 dana, a u protivnom ih čekaju dodatne novčane kazne.