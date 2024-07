Europske burze u plusu, na Wall Streetu nastavak korekcije cijena tehnoloških dionica

Na europskim burzama najvažniji indeksi u srijedu prijepodne znatno su porasli, zahvaljujući dobrim poslovnim rezultatima kompanija, a posebno se ističe dionica nizozemskog proizvođača čipova ASML-a, koja je na dobitku zahvaljujući vijestima da će biti izuzeta od američkih pravila vezanih uz izvoz opreme za čipove.

Paneuropski Stoxx 600 indeks u 10 sati bio je u plusu 0,96 posto, na 519 bodova, najvišoj razini u zadnja dva tjedna.

Istodobno, frankfurtski DAX ojačao je 0,78 posto, na 18.554 bodova, londonski Ftse indeks za 1,23 posto, na 8.375 bodova, a pariški CAC za 1,02 posto, na 7.551 bod.

Uvjerljivo najveća dobitnica je dionica ASML-a, koja je poskupjela 8 posto nakon što je Reuters izvijestio da će po novim američkim pravilima vezanim uz zabranu izvoza opreme za čipove u Kinu neke kompanije iz savezničkih zemalja biti izuzete. Povuklo je to naviše cijeli sektor dionica proizvođača čipova u prosjeku za 3,3 posto.

Znatno je poskupjela i dionica Airbusa, za 5,2 posto po objavi solidnih poslovnih rezultata tog najvećeg svjetskog proizvođača zrakoplova.

Nove smjernice investitori čekaju od Eurostatove objave indeksa potrošačkih cijena u eurozoni, pri čemu se očekivanja srpanjske inflacije kreću oko 2,5 posto na godišnjoj razini.

Kao i na ostalim globalnim tržištima, s nestrpljenjem se čeka i na priopćenje kasnije tijekom dana sa dvodnevnog zasjedanja Feda. Očekuje se da Fed zadrži kamatne stope na postojećoj razini, no investitore interesira hoće li dati bilo kakve naznake oko smjera monetarne politike u rujnu.

Bank of Japan, pak, danas je podigla ključnu kamatnu stopu za 0,25 postotnih bodova, s prijašnjeg raspona od 0 do 0,1 posto, te navela kako će smanjiti svoj izdašni program kupnje obveznica.

Tehnološke dionice u fokusu

Na Wall Streetu u utorak su S&P 500 i Nasdaq indeks pali pod pritiskom pada cijena dionica proizvođača čipova i velikih tehnoloških kompanija uoči objave njihovih poslovnih rezultata, dok je Dow Jones ojačao, kako se nastavlja rotacija kapitala iz tehnoloških dionica u kompanije s malom tržišnom kapitalaizcijaom.

Dow Jones indeks porastao je u utorak 203,4 boda ili 0,5 posto, na 40.743 bodova. Istodobno, S&P 500 indeks oslabio je 0,5 posto, na 5,436 bodova, a Nasdaq je potonuo 1,28 posto, na 17.147 bodova.

Microsoft, kojeg mnogi smatraju predvodnikom u utrci za primjenu umjetne inteligencije, zabilježio je pad cijene za 0,9 posto, na 422,92 dolara uoči objave tromjesečnih rezultata. Nakon zatvaranja burze, ta softverska kompanija zabilježila je daljnji pad cijene dionice za 7 posto, unatoč tome što je izvijestila o većem od očekivanja prihodu, koji je dosegnuo 64,73 milijarde dolara ili 15 posto više nego lani, i zaradi od 2,95 dolara po dionici.

Investitore je, naime, razočarao prihod od najvažnijeg dijela kompanije, Intelligent Clouda, koji je generirao u drugom tromjesečju 28,52 milijardi dolara prihoda, nešto ispod očekivanih 28,7 milijardi.

Potonula je i za 7,04 posto, na 103,73 dolara i cijena proizvođača čipova Nvidie, za koju se smatra da će biti glavni ‘uživatelj‘ potencijalnog rasta primjene umjetne inteligencije te dionicom s najboljom ovogodišnjom izvedbom u indeksu S&P 500.

Ostali tehnološki giganti poput Applea, Amazona i Mete trebali bi objaviti svoje rezultate do kraja tjedna. Cijena dionice Applea blago je ojačala u utorak, za 0,26 posto na 218,8 dolara, no Amazona je pala 0,81 posto na 181,71 dolar, a Mete za 0,54 posto, na 463,19 dolara uslijed zabrinutosti investitora oko njihovih trenutnih previsokih valuacija.

- Mnogo ljudi sada razmatra umjetnu inteligenciju i kaže kako je to sve super, ali se pita kako da na tome zaradi. Financijski te kompanije vjerojatno sasvim dobro posluju, no pitanje je što plaćaš kad kupuješ njihove dionice. One nisu jeftine, stoga se treba u te stvari ulaziti s otvorenim očima - preporuča Stephen Massocca, iz investicijskog društva Wedbush Securities.

S druge strane, indeks dionica kompanija s malom kapitalizacijom Russell 2000 ojačao je 0,35 posto, zahvaljujući nastavku rotacije kapitala iz skupih dionica, budući da su ojačala uvjerenja investitora da će Fed ove godine smanjivati kamatne stope zahvaljujući smirivanju inflacije.