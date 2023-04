Evo popisa hrvatskih tvrtki s procjenom koliko godišnje troše na lobiranje u Bruxellesu

Od svega nekoliko tisuća eura do nekoliko milijuna eura. Toliki je raspon cijena za troškove lobiranja u Bruxellesu sudeći prema Registru transparentnosti, dokumentu Europske komisije u kojem su imenom i prezimenom navedeni svi lobisti u tom središtu europske političke moći, sve tvrtke koje koriste lobiste, bilo agencije ili pak svoje lobiste, kao i procijenjeni troškovi lobiranja. A prema tom registru hrvatske tvrtke troše na lobiranje dosta racionalne svote, od 10.000 do maksmaln0 200.000 eura.

- Ima i daleko većih ugovora, ali onda radimo za proviziju - istaknuo je Natko Vlahović, lobist i osnivač Vlahović Grupe, agencije za lobiranje koja ove godine u Bruxellesu, ako je suditi prema Registru, zagovara interese Wolta.

Do 50.000 eura godišnje

Pa se tako u tom registru može pročitati i to kako je procijenjeni trošak lobiranja za našu izdanicu obrambene industrije, tvrtku DOK-ING, od 25.000 do 50.000 eura. I to su podaci za prošlu godinu, obzirom da se ove godine zemlje EU pojačano naoružavaju ne bi bilo preveliko iznenađenje da je kompanija sa Žitnjaka u Zagrebu ove godine u lobiranje uložila nešto više sredstava. A prema objavljenim podacima ta kompanija lobira za ne samo za natječaje za nabavku oružja u EU, što se uopće u tim dokumentima ni ne spominje, već je zagovarala svoj interes za dokumente kao što su EU Strateški kompas, EU Sigurnosnu strategiju, Europski fond za obranu (EDF), integraciju europskih obrambenih sustava te Europski obrambeno industrijski razvojni program. Također, dio su neslužbene skupine ili međuklubova u Europskom parlamentu za Konkurentnu europsku industriju: dugoročna i održiva ulaganja te za Umjetnu inteligenciju i digitalizaciju.

Jednaku cifru je za lobiranje u prošloj godini potrošilo i Prvo plinarsko društvo, od 25.000 do 50.000 eura. Njihovo je djelovanje odnosno zagovaranje interesa usmjereno na unutarnje tržište prirodnog plina, na uvjete za pristup mrežama za transport prirodnog plina te na intervencije za rješavanje pitanja visokih cijena energije, kao i na REPowerEU Plan. Također sudjeluju u lobiranju za komunikaciju EU-a o štednji energije te na prijedlogu Uredbe vijeća o jačanju solidarnosti koje se temelji na boljoj koordinaciji nabave plina, prekograničnim razmjenama plina i pouzdanim referentnim vrijednostima cijena.

Podravka lobira za 25.000 eura

Manji iznos od DOK-ING-a i Prvog plinarskog društva u prošloj je godini na lobiranje potrošila, prema procjeni EU Registra transparentnosti Podravka, od 10.000 do 25.000 eura. Ta naša prehrambena industrija ne lobira u Bruxellesu ni preko agencija ni preko industrijskih klastera, već je tvrtka imenovala osobu koja je zadužena za odnose sa EU, a riječ je o Ines Ignjatović, koja je direktorica strateškog poslovnog razvoja. Zagovaraju svoj interes kad je u pitanju Europska politika tržišnog natjecanja, Antimonopolske tužbe za naknadu štete, Potrošačka politika EU, EU sigurnost hrane, Zelena knjiga o nepoštenoj trgovačkoj praksi u lancu opskrbe hranom i neprehrambenom robom između poduzeća u Europi, Forum za bolje funkcioniranje lanca opskrbe hranom i Forum jedinstvenog tržišta.

Rimac i Končar troše najviše

I Rimac technology imao svog in-house lobistu u Bruxellesu, riječ je o Antoniji Mršić Radas, ključnoj osobi za odnose sa izvršnom vlasti i EU financiranje u tvrtki Rimac technology. Ta svetonedeljska kompanija se u institucijama EU zalaže za svoje interese kad je kružno gospodarstvo u pitanju, ekonomičnost baterije, jedinstveno digitalno tržište, a zanima ih i umjetna inteligencija, pametan prijevoz i mobilnost, okoliš, pametne vještine te Kohezijska politika. Godišnje na lobiranje troše, prema procjeni, od 100.000 do 200.000 eura. Dio su i Stručne skupine za kooperativnu, povezanu, automatiziranu i autonomnu mobilnost.

Jednake svote na svoje interese u Bruxellesu troši i Končar Elektroindustrija, što i ne čudi jer imaju širok krug lobističkog djelovanja. Zanima ih tako zakonodavstvo u području obnovljivih izvora energije, razvoj tračničkih vozila i primjena modernih tehnologija, posebice vodika u vlakovima. Zagovarali su svoje interese i kad je u pitanju digitalizacija gradske infrastrukture i infrastrukture u energetskim objektima te razvoj ljudskih resursa u području obnovljivih izvora, kao i Akt o jedinstvenoj proceduri za pripremu ekoloških studija u području obnovljivih izvora.

Infobip lobira na najvišim razinama

Domagoj Cebin, viši stručnjak za globalna pitanja, glavna je osoba za lobistički posao za jedini hrvatski jednorog Infobip i čini se da ona ima najviše posla. Infobip je tako već sudjelovao na sastancima na najvišim razinama u Europskoj komisiji, pa čak i sa predstavnikom ureda Ursule von der Leyen, a teme razgovora su bile EU digitalne politike, EU politika o industrijskim podacima i oblaku, digitalnoj tranziciji, a osim svega toga zanima ih Digitalna strategija EU, Digitalni kompas, kibernetička sigurnost, umjetna inteligencija i popis se nastavlja široko dalje. Procjena njihovih lobističkih troškova kreće se od 50.000 do 100.000 eura.