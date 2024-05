Fed i dalje budi nadu u smanjenje kamatnih stopa, ali ne otkriva kada će to napraviti

Predsjednik američkih Federalnih rezervi Jerome Powell na zadnjem je sastanku održao nadu u smanjenje kamatnih stopa ove godine, priznajući da je inflacija smanjila povjerenje u potencijalno smirivanje cjenovnih pritisaka.

Powell je, obraćajući se novinarima u srijedu nakon posljednjeg sastanka američke središnje banke u Washingtonu, rekao da će se rast cijena vjerojatno nastaviti ‘hladiti‘ ove godine, ali je izbjegao ponuditi vremenski okvir za smanjenje stopa, objavio je Bloomberg.

Powellove primjedbe odražavaju širu promjenu u razmišljanju u Fedu prema zadržavanju troškova posudbe na najvišoj razini u dva desetljeća. Ta promjena, koja je prvi put izrečena prošlog mjeseca, predstavljala je kulminaciju nekoliko mjeseci čvrstog povećavanja inflacije, zapošljavanja i potrošnje što je također navelo ulagače da smanje oklade s otprilike šest smanjenja stopa ove godine na samo jedno.

- Ne znam koliko će to trajati. Mogu samo reći da će, kada dobijemo to povjerenje, doći do smanjenja stopa, a ne znam točno kada će to biti - rekao je Powell.

Kreatori politike ostavili su kamatne stope nepromijenjene u rasponu od 5,25 posto do 5,5 posto, gdje su bile od srpnja. Još u ožujku, Powell je rekao da bi vjerojatno bilo prikladno početi snižavati stope ‘u jednom trenutku ove godine‘, ali to nije ponovio u srijedu na novom sastanku.

Šef Fed-a također je postavio visoku letvicu za daljnje povećanje kamata, rekavši da je mala vjerojatnost da će sljedeći politički potez biti povećanje kamata. Dužnosnici bi trebali vidjeti ‘uvjerljive dokaze‘ da politika nije dovoljno restriktivna da spusti inflaciju na ciljanih dva posto kako bi ponovno razmotrili povećanje stopa, dodao je Powell.

- Postoji jasna pristranost prema popuštanju i on se toga držao. Rasprava o tržištu bila je o tome: Trebamo li početi s određivanjem cijena s povećanjem stopa? I bio je sasvim jasan da oni nisu tamo - rekao je Seth Carpenter, glavni globalni ekonomist u Morgan Stanleyju, za Bloomberg TV.

Powellovi komentari umirili su strahove ulagača da će se čelnik središnje banke ove godine snažnije osloniti na smanjenje kamata ili čak označiti potencijalno povećanje. Prinosi državnih obveznica su kliznuli, a dionice su nakratko ojačale tijekom konferencije za novinare, a to su potezi koji su bili posebno uočljivi nakon što je Powell rekao da se povećanje stopa vjerojatno neće dogoditi.

Dužnosnici su također najavili planove za usporavanje tempa kojim izbacuju imovinu koja dospijeva iz svoje bilance počevši od lipnja. Ograničenje odljeva iz državnog proračuna pasti će na 25 milijardi dolara mjesečno sa 60 milijardi dolara, dok će ograničenje za hipotekarne vrijednosnice ostati na 35 milijardi dolara, objavio je Financial Times.

Uz isplate glavnice agencijskih vrijednosnica koje trenutno iznose oko 15 milijardi dolara mjesečno, ukupni mjesečni odljev portfelja bit će oko 40 milijardi dolara, rekao je Powell.

Utjecaj inflacije

U šest tjedana od posljednjeg sastanka Fed-a u ožujku, dužnosnici su sve više izražavali zabrinutost zbog pristiglih podataka koji pokazuju da je inflacija u zastoju - ili čak ponovnom ubrzanju. Preferirano mjerilo središnje banke, indeks izdataka za osobnu potrošnju, porastao je 2,7 posto u ožujku u odnosu na godinu ranije. To je povećanje u usporedbi s 2,5 posto u siječnju.

Kreatori politike izričito su potvrdili te podatke u izjavi nakon sastanka u kojoj se navodi ‘nedostatak daljnjeg napretka‘ prema njihovom cilju inflacije u posljednjih nekoliko mjeseci.

Iako je indeks cijena PCE u padu sa svog vrhunca iz 2022. od 7,1 posto, brojke inflacije veće od očekivanih potaknule su pitanja o tome hoće li ‘posljednja milja‘ Fedovog nastojanja da smanji inflaciju biti najteža.

U kombinaciji s još uvijek snažnim gospodarskim rastom i snažnim zapošljavanjem, to je također potaknulo raspravu o tome koliko Fedova politika opterećuje gospodarstvo. Powell se u srijedu jasno usprotivio toj ideji.

- Mislim da dokazi prilično jasno pokazuju da je politika restriktivna i da opterećuje zahtjeve. Vjerujemo da će s vremenom biti dovoljno restriktivan - rekao je.

Dužnosnici Fed-a, koji su veći dio 2022. i 2023. godine proveli agresivno podižući stope u nastojanju da zaustave rast cijena, rekli su da su rizici za njihove ciljeve glede inflacije i zapošljavanja sada u boljoj ravnoteži. Powell je ponovio tu poruku, ponavljajući da je Fed spreman sniziti troškove zaduživanja ako dođe do neočekivanog slabljenja tržišta rada.

- Osnovni slučaj predsjednika Powella ostaje da će inflacija nastaviti silazni trend, pa sam došla do zaključka da to znači da on i dalje vidi vjerojatnost smanjenja stopa ove godine. Dakle, on se još uvijek oslanja prema smanjenju stopa, ali malo je vjerojatno da će to biti tri smanjenja s obzirom da smo već ušli u jednu trećinu godine - rekla je Kathy Bostjancic, glavna ekonomistica u Nationwide Mutual Insuranceu.

Kreatori politike predviđaju tri smanjenja kamata ove godine na svojim sastancima u prosincu i ožujku, prema njihovoj srednjoj projekciji kamata. Iako neće ažurirati te prognoze do svog sastanka u lipnju, većina Fedovih promatrača sada očekuje samo jedno smanjenje.