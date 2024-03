Fiorella Passoni, direktorica Edelmana Italija: Uspjeh nije nužno doći do najviše pozicije u kompaniji

Razgovarala: Alenka Ostrihon

Fiorella Passoni, direktorica talijanske podružnice svjetske komunikacijske tvrtke Edelman sa sjedištem u Milanu, pripada među veterane tamošnje poslovne arene, no usprkos iznimnom, više od tri desetljeća dugom iskustvu i dalje se s jednakom strašću posvećuje svakom klijentu – bio to startup, multinacionalna korporacija ili obiteljska tvrtka. Posljednjih godina možda još i veća strast motivira je da mlađim ženama prenosi kako uspješno ploviti često turbulentnim poslovnim vodama. Njezina je energija nevjerojatna, vrlo je odmjerena, ali istodobno pristupačna, a nakon susreta s njom osjećate se kao da ste primili turbodozu poslovne terapije.

Ona pak smatra da je dijeljenje znanja nešto što bi svaka žena na visokoj poziciji trebala nesebično činiti kako bi drugima olakšala poslovni uzlet. Ekskluzivno za Lider direktorica Edelmana Italija otkrila je tajne svoje poslovne dugovječnosti te ispričala kako su je pandemija koronavirusa i globalni lockdown doveli do nove profesionalne razine – ulaska u ekskluzivno društvo najuspješnijih žena svijeta okupljenih u prestižnome Međunarodnom ženskom forumu (IWF) čije su članice top-direktorice, olimpijske pobjednice, astronautkinje, znanstvenice…

Koliko je izazovno biti uspješna poslovna žena u Italiji?

– Ovo što ću reći vjerojatno neće biti tako popularno, ali mi se još fokusiramo na temeljna pitanja poput razlike u plaćama među spolovima, što je vrlo važno, ali moramo otvarati i druge teme. Primjerice, morali bismo mnogo otvorenije razgovarati o tome što je uspjeh i mladim generacijama žena davati pozitivne primjere. To je katkad vrlo teško jer su mediji preplavljeni lošim vijestima, pogotovo kad zaredaju tragični događaji poput femicida. Ipka, mladima treba dati nadu i perspektivu i zato je važno isticati uspješne, uravnotežene žene, one koje vjeruju u svoj posao, bez obzira na profesiju. Dakle, ne skrećući pozornost s onoga što još nismo postigle, voljela bih doživjeti porast zanimanja za dobre priče različitih žena. Iz moje perspektive, važno je definirati što to zapravo znači biti uspješan.

Je li to isključivo pozicija s najviše moći?

– Ne, to nije samo dolazak na najvišu poziciju u kompaniji. Primjerice, nekoliko puta mi je bilo ponuđeno da se preselim iz Italije i vodim neki veći Edelmanov ured, ali sam odbila jer sam u glavi imala jasnu definiciju što je za mene uspjeh. A to je imati dobar posao te njegovati iskrene i snažne prijateljske i obiteljske odnose. Uspješne žene nisu samo one koje su došle do najviše profesionalne, CEO razine. Možda bi neke od njih bile mnogo sretnije da su dio srednjeg menadžmenta. Naravno, žene na svim pozicijama trebaju biti poštovane, ravnopravno plaćene i moraju imati jednake prilike za napredovanje.

Jedna ste od malo žena liderica koje su 2020. bile stipendistice Međunarodnoga ženskog forma (IWF), koji provode Harvard Business School (HBS) i INSEAD, europska poslovna škola. Kako ste se našli u tom društvu?

– Riječ je o programu za unapređenje vodstva u koji je bilo izabrano samo 28 žena iz 14 država svijeta. Dobile smo priliku poboljšati svoje vještine, ali i iskušati koncept sestrinstva tako da se podupiremo i zajedno rastemo. Konkretno, ako neka žena u mojoj okolini napreduje, to ne znači da njezin napredak sprječava mene u razvoju moje karijere, već obje imamo priliku kroz koncept sestrinstva rasti, razvijati se i međusobno si pomagati. Bilo je to doista inspirativno iskustvo; jedan tjedan provodili smo na INSEAD-u, a drugi na Harvardu. Moja me kompanija nominirala zbog načina na koji sam se nosila s pandemijom koronavirusa. Sjećate se da je prvi lockdown bio u Kini, zatim je došao do Europe, a mi u Italiji imali smo vrlo izazovna razdoblja. U to vrijeme počela sam snimati videozapise na temu kako ostati priseban u pandemiji te smo ih objavljivali na internim kompanijskim kanalima.

Jeste li i dalje aktivni u programu?

– Program uključuje i mentorstvo u IWF-ovoj mreži najuspješnijih žena na svijetu, a mene su nakon stipendije zamolili da osnujem podružnicu za sjevernu Italiju jer svaka od nas ima vrijednu priču koju može podijeliti. Iako sam vrlo aktivna u osnaživanju žena u biznisu, nije mi cilj dijeliti životne lekcije – ono što je vrijedilo za mene, neće nužno vrijediti i za nekoga drugog. Radim to da bih drugima prenijela svoja znanja, a ako je i najmanji element moje priče utjecao na nekoga, vrijedilo ju je ispričati.

