Godišnjica Tomaševićevog otpadnog modela: Otpad se više odvaja, problemi i dalje tu

Prije godinu dana u Zagrebu je uveden novi model odvajanja i sakupljanja otpada, a iako se odvaja više nego prije, građani, a posebice lokalna oporba, kritiziraju sustav jer je problem pretrpanih spremnika i nedovoljno učestalog odvoza i dalje tu.

Model, koji je na snazi od 1. listopada prošle godine, predstavljen je tada kao dio rješenja za dugogodišnji probleme s uslugom sakupljanja otpada u Zagrebu.

Tomaševićev model oslanja se na službene ZG vrećice, čiji je cilj motivirati građane da što više odvajaju jer se miješani komunalni otpad smije odlagati samo u njih, a svaka vrećica dodatno se plaća.

Uvedena je i obveza da se svaki spremnik za otpad stavi pod nadzor vlasnika, kako bi ih se maknulo s ulice, ali i kako bi se mogli kazniti oni koji rade prijestupe i nemarno odlažu otpad.

Tomašević je tada istaknuo kako je taj model pošteniji jer će oni građani koji odvajaju otpad, plaćati manju cijenu usluge od onih koji ne odvajaju otpad.

Cilj je, istovremeno, bio da se iz centra grada s pločnika maknu spremnici za otpad.

Miješanog otpada 23 posto manje

Da je odvajanje u Zagrebu zaista i poraslo, pokazuju podaci iz Gradske uprave, prema kojima je u prvih osam mjeseci 2023. godine, u Zagrebu prikupljeno 23 posto manje miješanog komunalnog otpada nego u istom periodu lani.

S druge strane, povećana je količina sakupljenog biootpada (za 111 posto), plastike za 63 posto, a papira za 10 posto.

Prema procjenama, 50 posto kanti za smeće maknuto je s javnih površina. Vlasnici su ih vratili u dvorišta ili na parcele vlastitih kuća ili zgrada.

Diljem grada, postavljeno je i stotinjak tipiziranih bokseva - s kontrolom pristupa (u kojima stoje spremnici onih koji ih nisu mogli vratiti na parcele višestambenih zgrada), a na ulicama se mogu vidjeti i manje skupa rješenja - da se spremnici zaključavaju lokotom i lancem.

Tristo tisuća eura kazni

Istovremeno s novodonešenim pravilima, u zagrebačkoj Čistoći i Komunalnom redarstvu ljetos su oformljeni posebni timovi sa zadatkom kontrole modela.

U redovitom obilasku spremnika po zagrebačkim četvrtima, provjerava se odlažu li građani svoj miješani komunalni otpad isključivo u ZG vrećice, jesu li poslovni korisnici zadužili posebne spremnike, a komunalni redari kažnjavaju za nepravilnosti izvan spremnika za otpad - primjerice, ako netko nepropisno odloži glomazni otpad.

Tako je od prosinca 2022. do 26. rujna 2023. godine, Čistoća izdala kazne u ukupnom iznosu od gotovo 300 tisuća eura za one koji se ne drže novog modela, i to većinom poslovnim korisnicima.

Izdane su im 2592 kazne u ukupnom iznosu od 261.000 eura, čime je prosječno svaki poslovni korisnik platio kaznu od oko 100 eura. Preostale 842 kazne, izdane su pojedinačnim građanima, u ukupnom iznosu od 33.000 eura, što znači da je svaki prijestupnik platio prosječno 40 eura za nepoštivanje modela.

Istovremeno su Komunalni redari izdali 424 prekršajna naloga protiv tvrtki u iznosu od 110.000 eura, 311 prekršajnih sankcija za građane u iznosu od nešto više od 37.000 eura i manji broj kazni za obrtnike.

Prepuni spremnici

Ukupno, to je gotovo 450 tisuća eura kazni zbog nepoštivanja modela.

No, prizori pretrpanih spremnika za otpad, koji su višegodišnji svojevrsni simbol komunalne usluge sakupljanja otpada u Zagrebu, i dalje su, unatoč kaznama i strožim kontrolama, najočitiji argument za nezadovoljstvo dijela građana uslugom, ali i glasnu kritiku gradske oporbe.

Tako predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman često ponavlja da je ‘Zagreb zapušten i prljav‘.

Zastupnica Gordana Rusak, dok je još bila u klubu Stranke rada i solidarnosti rado je uspoređivala Zagreb s Napuljem, aludirajući na loše upravljanje otpadom.

U dugačkom redu nezadovoljnih službeno se nedavno priključio i koalicijski partner zagrebačke vlasti - SDP. Nova predsjednica stranačkog kluba u Skupštini Tanja Sokolić objelodanila je ovog tjedna da je “SDP nezadovoljan razinom komunalnih usluga i načinom upravljanja otpadom”.

No, dokaz da problem s uslugom prikupljanja otpada, često simboliziranom fotografijama prepunih i neurednih kanti, nije nastao tek u aktualnom mandatu, najbolje se pronalazi u fotogalerijama na društvenim mrežama zagrebačkih političkih stranaka.

Prekrcani spremnici standardan su sadržaj društvenih profila stranki svih političkih opcija u Zagrebu.

Jednako se prekrcani čine spremnici koje je 2018. objavljivala stranka sadašnjeg gradonačelnika kada je bio u oporbi kritizirajući gradonačelnika Milana Bandića, kao i oni kojima sadašnja oporba, a nekadašnja vlast (Stranka rada i solidarnosti i HDZ) privlači nezadovoljne građane na facebooku kritizirajući gradonačelnika Tomaševića.

Operativni razlozi

Gradsku vlast Hina je pitala kako dolazi do tog, najočitijeg problema za građane i kako ga rješavaju, primaju li pritužbe zbog poteškoća s odvozom otpada, i jesu li one brojnije nakon uvođenja novog modela odvoza otpada ili nisu, upitana je gradska vlast.

Ističu da su, tamo gdje je najveća potreba - a to su veliki spremnici u višestambenim zgradama, uspjeli pojačati odvoz plastike i papira na jednom tjedno (prije je bio svaka dva tjedna). Poručuju i da su s predstavnicima stanara "iskomunicirali" trebaju li im veći spremnici za reciklante.

- Na području grada Zagreba Čistoća odvozi papir, plastiku i biootpad šest dana u tjednu, u sve tri smjene rada. Također, jednom ili čak više puta tjedno prazne se spremnici koji se nalaze u sklopu zelenih otoka na javnim površinama - poručuju iz Grada.

No, iako nisu dali informacije o učestalosti pritužbi građana, priznaju da zbog operativnih razloga, Čistoća nekada nije u mogućnosti odnijeti otpad prema rasporedu.

- Najčešći razlozi toga jesu nemogućnost pristupa spremnicima zbog nepropisno parkiranih automobila, slučajevi kada korisnik ne iznese spremnik, izostanak pravovremene obavijesti da su spremnici premješteni u smetlarnike ili boksove - nabrajaju u Gradu.

Često se događaju i kvarovi na opremi ili vozilima, no unatoč tome, kada se odvoz otpada ne izvrši prema planiranom dnevnom rasporedu, po otpad se dođe idući dan ili najkasnije do kraja tekućeg tjedna, uvjeravaju iz grada.

Nedostaje vozila i radnika

Na pitanje je li moguće povećati broj odvoza, posebno kada se pogleda da se količina različitih frakcija otpada - koja se mora prikupljati u odvojenim kamionima, po određenom rasporedu, sa određenim brojem ljudi - udvostručila, poručili su da rade na podizanju kvalitete usluge.

Otkrili su da im za to nedostaju operativni kapaciteti - radnici i kamioni.

- Čistoća sustavno obnavlja svoje kapacitete. U ovoj godini očekuje se dolazak četiri nova kamiona, a iduće godine još 11 novih kamiona - ističu.

Planiraju zaposliti još oko 200 komunalnih radnika, te, kako kažu, zajedno s tim i unaprjeđenjem uvjeta rada, ulažu u podizanje kvalitete usluge građanima.