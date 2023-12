Gradovima rastu prihodi pa ipak povećavaju stope poreza na dohodak. Analitičar Brkljača: Tome treba stati na kraj

Buzet, Lekenik, Dicmo, Supetar, Rovinj i Grubišno Polje i svega još nekoliko jedinica lokalne samouprave objavili su u Narodnim novinama kolika će biti stopa poreza na dohodak od 1. siječnja sljedeće godine. Sve odreda manji gradovi i općine. Buzet će tako plaće oporezivati po stopi od 22 posto, Supetar po stopi od 22,40 posto, Dicmo po stopi od 21,60 posto, a svi ostali po stopi od 20 posto.

Jučer je odluku o stopi poreza na dohodak donio Split, a kako je za Lider istaknuo Ivica Puljak, gradonačelnik Splita, taj će grad nagodinu plaće oporezivati po stopi od 21,5 posto. Kad smo, napominje, prirez s 15 posto smanjili na sedam posto, Ono što je zasad poznato da će, kako voli istaknuti Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara, najmanju stopu poreza na dohodak među većim gradovima imati upravo grad kojem je on na čelu - 18,28 posto.

Kolika će stopa poreza na dohodak biti u Zagrebu, Rijeci, Puli zasad nije poznato. Čeka se izgleda zadnji tren. Poznato je i to da će Zadar i Osijek, gdje je na vlasti HDZ, neće dizati stope, a Lider doznaje da će među svim jedinicama lokalne samouprave u kojima je na vlasti HDZ stopa poreza na dohodak iznositi oko 20 posto.

- Takav je konsezus uoči izbora, ne vjerujem da bi se netko odlučio talasati - kaže naš izvor.

Ivica Kirin, gradonačelnik HDZ-a, kaže da će taj grad nagodinu, slikovito se izrazio, malo morati stegnuti remen jer se kod njih ne mijenja stopa poreza na dohodak i ona ostaje na razini od 20,30 posto.

- Preporuka je da i mi kao lokalne sredine malo pomognemo građanima - kaže Kirin i napominje kako će proračun grada trebati svojevrsnu unutarnju preraspodjelu, da bi se pokrili gubici koji su nastali ukidanjem prireza.

Mišel Jakšić, gradonačelnik Koprivnice iz redova SDP-a, također ističe kako se u tom gradu iduće godine neće mijenjati stopa poreza. Ostaje ista od 20,30 posto, a kakav će biti efekt na proračun Jakšić sada ne zna. Pitajte me to, kaže, u siječnju i veljači.

Puljak pak napominje da će u Splitu zasigurno biti problema u financiranju gradskih projekata, jer je proračun sada neodrživ i da očekuje od Vlade, kad već žele da i jedinice lokalne samouprave preuzimaju odgovornost za potrošačku moć građana, na upravljanje gradovima "spuste" i državne nekretnine, pa da se JLS-ovi skroz decentraliziraju.

Brutalno povećanje prihoda od oporezivanja

Zanimljivo je kako gradovi u kojima je HDZ na vlasti ne ističu previše da su proračuni neodrživi, dok su ostali čelnici prema novoj poreznoj politici kritični. Svi osim Hrebaka!

- Bjelovar nije ni imao prirez, a sad smo smanjili i stopu poreza na dohodak i nadam se da će poduzetnici to protumačiti kao izravan poziv da dođu kod nas investirati, jer kod nas euro vrijedi više - rekao je Hrebak i dodao da se nada da će Bjelovar kroz godinu, dvije, tri dodatno smanjivati te stope.

- Uostalom, otkad je ukinut prirez lokalni su proračuni u pravilu narasli za oko 25 posto - ističe Hrebak, a to je nedavno potvrdio i sam premijer.

Ivica Brkljača, ekonomski analitičar, u postu na LinkedInu je napisao kako smatra da će do kraja godine taj postotak prihoda lokalnih proračuna biti i malo veći, jer, kako kaže, trenutno plaće rastu brže nego početkom godine.

- S obzirom da je i u 2022. taj rast prihoda bio 24 posto, moja ranija pretpostavka da su prihodi od oporezivanja dohodaka u dvije godine porasli preko 50 posto pokazuje se točnom. To je brutalno povećanje i naravno da jedinice lokalne samouprave imaju prostora za ne podizati stope poreza na dohodak. Štoviše, trebaju ih i spuštati, prvenstveno one JLPRS koje ni do sada nisu imale prirez - smatra Brkljača.

Kako i u narednoj godini možemo očekivati snažan rast plaća, a već znamo da minimalna plaća raste za 20 posto od Nove godine, a i plaće državnih i javnih službenika će jako porasti, za pretpostaviti je da će prihodi od oporezivanja dohodaka, uz zadržavanje postojećih stopa, rasti čak i uz ukidanje prireza, a kamoli ako povećaju porezne stope, ističe Brkljača prema čijem se mišljenju povećanje stopa poreza na dohodak do zakonskog maksimuma teško može opravdati.

- Pogotovo kad vidimo koliko su lokalnim proračunima porasli ovi prihodi u zadnjih par godina. Povećanje porezne presije plaća nikako nije cool i tome treba stati na kraj - zaključio je Brkljača.