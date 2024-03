HBOR ostvario snažan rast kreditne aktivnosti u 2023 i odobrio više od 2800 kredita

U 2023. HBOR je odobrio više od 2.800 kredita u ukupnom iznosu većem od 1,1 milijarde eura, što je povećanje u volumenu za 31 posto, a po broju za 22 posto u odnosu na prethodnu godinu

Za HBOR je prošla godina bila rekordna ne samo u segmentu kreditiranja već i u području poslova osiguranja izvoza. Tijekom 2023. HBOR je odobrio 2.854 kredita u ukupnom iznosu od 1.123 milijuna eura. Najzastupljeniji korisnici bili su privatni poslovni subjekti kojima je odobren 2.671 kredit, što predstavlja 94 posto ukupno odobrenih kredita, u iznosu od preko 850 milijuna eura. Rastući trend investicijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj potvrđuje i struktura odobrenih kredita u kojoj je udio investicijskih kredita dosegnuo razinu od 65 posto, za razliku od 2022. kada je iznosio 46 posto. Udio kredita s fiksnom kamatnom stopom u ukupnom broju odobrenih kredita iznosio je 99 posto, a u volumenu 87 posto.

Tijekom 2023. nastavljena je implementacija novih financijskih instrumenata iz okvira Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Krajem 2022. uveden je novi kreditni program namijenjen posebnim ciljnim skupinama (mladi, žene poduzetnice i početnici), a početkom 2023. potpisani su ugovori o subvenciji kamatnih stopa s 15 poslovnih banaka. Uz izravno kreditiranje i subvencioniranje kamatnih stopa, uveden je i novi jamstveni program za srednje kapitalizirana i velika poduzeća, te je u suradnji s Europskim investicijskim fondom (EIF) započelo osnivanja jednog ili više fondova za vlasnička ulaganja u brzorastuća poduzeća. U okviru NPOO financijskih instrumenata do kraja 2023. podržano je preko 180 projekata s iznosom od 260 milijuna eura, te su svi oni odobreni u skladu sa zahtjevima održivosti prema okolišnim, društvenim i upravljačkim kriterijima (ESG). Za potrebu poštivanja načela DNSH (Do no significant harm) HBOR je sam osmislio poseban upitnik koji je prihvaćen od strane Europske komisije.

U poslovima vezanim za osiguranje izvoza HBOR je u 2023. osigurao izvozni promet u visini od 672 milijuna eura, što je rekordan iznos osiguranog izvoznog prometa u jednoj godini od početka obavljanja poslova osiguranja izvoza te uzastopan rast već četvrtu godinu zaredom. Osigurani promet u 2023. veći je za 79 posto u odnosu na 2022. te je najvećim dijelom rezultat snažnije iskorištenosti programa osiguranja uvedenih s ciljem pomoći gospodarstvu uslijed krize uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu, kao i osiguranja kapitalnih izvoznih projekata. U okviru programa osiguranja izvoza HBOR je tijekom 2023. podržao izvoz hrvatskih roba i usluga u 48 država svijeta.

Ukupna poslovna aktivnost HBOR-a, koja uključuje kreditno i garantno poslovanje, osiguranje izvoza i poslove ulaganja kapitala, povećana je za 43 posto u odnosu na 2022. godinu. U cilju jačanja regionalne prisutnosti otvoren je i novi ured u Zadru koji pokriva područje Sjeverne Dalmacije.

- Značajno povećanje naše poslovne aktivnosti rezultat je HBOR-ove vrlo dobre prilagodbe dinamičnom ekonomskom okruženju. Izuzetno smo zadovoljni ostvarenim rezultatima i inovacijama koje smo uveli, nastavit ćemo i dalje tako, a sve u cilju pružanja podrške razvoju hrvatskog gospodarstva - izjavio je Hrvoje Čuvalo, predsjednik Uprave HBOR-a.