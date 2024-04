HNB: Od 15. travnja zamjena kuna u Jurišićevoj; kod građana još 4,4 milijardi kuna

Od 15. travnja sve aktivnosti zamjene kune u euro obavljat će se na novoj adresi, u Ulici Nikole Jurišića 17 u Zagrebu, izvijestila je u četvrtak Hrvatska narodna banka (HNB), iz koje se doznaje da je kod građana još 4,44 milijarde kuna.

Radno vrijeme šaltera za zamjenu novca bit će od ponedjeljka do petka, od 8,30 do 15,30 sati, priopćio je HNB. Iz središnje banke su podsjetili kako uz osobni dolazak postoji i mogućnost dostave gotovog novca na zamjenu putem poštanskih usluga do iznosa od 15 tisuća kuna, i to na osobnu odgovornost.

- S ciljem izbjegavanja neugodnosti za pošiljatelje, ali i Hrvatsku narodnu banku, za pošiljke upućene iz inozemstva preporučuje se slanje osiguranih pošiljaka u vrijednosnom pismu ili osobni dolazak u sjedište Hrvatske narodne banke - napominju.

Odgovarajući na upit Hine, iz HNB-a su izvijestili da je od 1. siječnja do 9. travnja ove godine u Hrvatskoj narodnoj banci ukupno zamijenjeno 22,3 milijuna kuna, a na 9. travnja u optjecaju je još uvijek bilo 4,44 milijarde kuna.

Podsjetimo, od 1. siječnja 2024. novčanice i kovanice kune mogu se zamijeniti isključivo u HNB-u, a prilikom zamjene nema ograničenja u količini koja se mijenja niti naknade za zamjenu. HNB će trajno mijenjati novčanice kune, dok će se kovanice moći zamijeniti u roku od tri godine od dana uvođenja eura, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2025.