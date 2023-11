Hoće li OPEC+ srezati proizvodnju nafte?

Ministri energetike članica OPEC+ u nedjelju će odlučivati o volumenu proizvodnje nafte u 2024. godini. Na posljednjem sastanku održanom početkom lipnja dogovoreno je da će proizvodnja ostati na istoj razini sve do kraja 2024. godine.

Dogovor uključuje smanjenje outputa u Saudijskoj Arabiji (milijun barela dnevno od srpnja ove godine), Rusiji (300 tisuća barela dnevno od kolovoza) te ostalim zemljama, što je ukupno smanjene od 1,66 milijuna barela po danu. Najvažnije pitanje pred nedjeljni sastanak je hoće li Saudijska Arabija povećati proizvodnju na dogovorenu razinu od deset milijuna barela po danu od siječnja 2024. godine, ističe se u HUP-ovoj makroekonomskoj analizi Fokus tjedna.

Cijena nafte pala je za oko deset dolara po barelu od početka studenog, kao i Brent čija je cijena oko 80 dolara po barelu, što tržišne aktere ‘osigurava‘ da će Saudijska Arabija ipak privremeno odustati od smanjenja proizvodnje. OPEC+ u svom izvještaju navodi kako će tržište biti potkapacitirano naftom, što je još jedan argument za očekivanje rasta proizvodnje nafte u Saudijskoj Arabiji.

Međunarodna organizacija za energetiku (IEA) u svom mjesečnom izvješću ukazuje na potencijalni rizik prekapacitiranosti tržišta početkom 2024. godine ukoliko se OPEC+ odluči na povećanje proizvodnje. Akose to stvarno i ostvari, to bi onda obrnulo maloprije opisanu situaciju pa bi došlo do pada cijena nafte, što Saudijci vjerojatno neće gledati blagonaklono.

Medijska agencija Reuters citira tri OPEC-ova izvora, koji tvrde da će se na sastanku voditi rasprava o daljnjem smanjenju proizvodnje nafte. SAD će vjerojatno uvesti nove sankcije na izvoz ruske te iranske nafte pa su ova dva aktera povećala izvoz dok sankcije ne stupe na snagu.

U listopadu ove godine SAD su uvele sankcije na dva transportna poduzeća koja su prevozila rusku naftu. Stoga se očekuje da će se cijena brenta u prvoj polovici 2024. godine u prosjeku kretati između 92 i 94 dolara.

Prema prethodnim predviđanjima, u posljednjem kvartalu ove godine očekivala se cijena brenta na razini od 89 dolara po barelu, odnosno pad iste prema 85 dolara u posljednjem kvartalu 2024. godine.