Iz vojske na posao - zašto je dobro zaposliti bivše vojnike

Lideri s iskustvom u kriznim situacijama, s analitičkim i strateškim pristupom rješavanju problema, brzo donose odluke pod pritiskom i poštuju rokove, a uz to su vrlo disciplinirani, organizirani i vrlo lojalni. Naizgled osobe kakve svaka organizacija koja drži do sebe treba. A kad se tom doda vojno iskustvo, onda je priča malo drugačija. Osobe s iskustvom u vojno-obrambenom sektoru koje su obrazovanje stekle na prestižnim vojnim akademijama i u vojnim sustavima tražena su roba na tržištu rada. U inozemstvu.

Kod nas je priča donekle drugačija. Ljudi s vojnim iskustvom koji su napustili aktivnu vojnu službu nisu dosad bili osobito poželjni u realnom sektoru, ali to se mijenja. Među prvima je to prepoznala hrvatska vojna industrija, koja sve više zapošljava bivše pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH), bivše generale, časnike i dočasnike, a prema najavama i druge su tvrtke, i to one koje posluju u industrijama koje s vojskom i obranom naizgled veze nemaju, zainteresirane za kadar koji ima vojno iskustvo.

Pogotovo danas, kad su ‘vojna oprema‘ i suhi ili konzervirani obrok, baterija, akumulator, krevet, hladnjak, elektronika, čak i hardver ili softver. Proizvodi s dualnom uporabom, civilnom i vojnom, nikad nisu bili traženiji, a najbolju priču o koristima takvih proizvoda na terenu mogu ispričati oni koji to iskustvo imaju. Oni znaju ne samo jezik koji prodaje takve proizvode, već razumiju i kako se ti proizvodi mogu upotrijebiti izbije li ozbiljan sukob.

Vojnici proširili nišu

Za hrvatsku vojnu industriju sada je već sasvim normalno da zapošljava bivše vojnike. Za zagrebački DOK-ING, tvrtku koja razvija i proizvodi robotske i autonomne sustave i opremu za posebne namjene, mahom vojne, angažman bivših vojnika u radu kompanije promijenio je tijek poslovanja. Naime, ta se kompanija profilirala kao lider u proizvodnji strojeva za razminiranje, čime se ograničila na vrlo usku tržišnu nišu, a s angažmanom bivših časnika i dočasnika u njoj su shvatili da strojevi za razminiranje mogu odrađivati i druge zadatke borbene potpore i zadatke zaštite i spašavanja u katastrofama te postati multifunkcionalni strojevi.

Upravo su ti savjetnici s pravim vojnim iskustvom i s razumijevanjem vojnih i sigurnosnih doktrina, taktika i standardnih procedura djelovanja timova i postrojbi u vojsci i policiji uvidjeli i dodatne potencijale DOK-ING-ovih strojeva, pa su se proširili na nove korisnike i nova tržišta. Bivši su im vojnici tako razjasnili korisničke zahtjeve, napisali tehničke parametre i taktike djelovanja, a to je pak razvojnim inženjerima bilo temelj za raspisivanje tehničke i tehnološke dokumentacije.

Što o svemu kažu u DOK-ING-u, ali i u drugim tvrtkama koje zapošljavaju bivše vojnike, kakvu dodanu vrijednost takvi zaposlenici donose realnom sektoru, doznajte u novom tiskanom i digitalnom izdanju tjednika Lider.