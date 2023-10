Izbjegavanje recesije: Američko gospodarstvo nastavlja rast iznad očekivanja

Unatoč kumulativnom povećanju kamatnih stopa od 525 baznih bodova, američko gospodarstvo nastavlja rast iznad očekivanja (između 3,5 i četiri posto u trećem kvartalu ove godine) pa sve veći broj ekonomista tamo više ne očekuje recesiju, piše u Fokusu tjedna glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Hrvoje Stojić.

Pritom impresionira ubrzanje rasta zaposlenosti kroz dobar dio ove godine po dinamici iznad 250 tisuća zaposlenih mjesečno zahvaljujući jačaju imigracijskih tokova te rasta participacije žena. SAD, osim tržišta rada, u plusu drže još barem dva bitna čimbenika.

Kao prvo, poboljšana je percepcija makro rizika nakon smirivanja rizika u američkom bankarskom sustavu. Štoviše, svjedočimo snažnom rastu investicija poduzeća izvan građevinskog sektora s pozitivnim implikacijama na rast produktivnosti.

Pritom posebno veseli snažan rast investicija u nove proizvodne kapacitete u SAD (oko 80 posto godišnje!), automatizaciju te visoke tehnologije uključujući umjetnu inteligenciju – što nameće ključno pitanje – je li na pomolu snažan zamah u produktivnosti koji sprečava recesiju?

Sve to na prijelazu iz ove u sljedeću godinu ima pozitivne reperkusije na glavne ekonomije euro područja kojima su SAD glavno izvozno tržište. S obzirom da europska trgovina s drugom velesilom Kinom već godinama gubi na važnosti, zahvaljujući otpornosti američke ekonomije (uključujući potražnju za europskim turizmom) pesimizam zbog Kine čini se pretjeranim, navodi Stojić.

‒ U prvoj polovici 2024. godine ipak očekujemo usporavanje ekonomije SAD-a pod utjecajem kumulativnog monetarnog stezanja, pogoršanja tržišta rada te usporavanja rasta osobne potrošnje ‒ tvrdi glavni ekonomist HUP-a.

Štoviše, Fed namjerava zadržati povišene ključne kamatne stope dulje razdoblje, što će u kombinaciji s regulacijom financijske industrije donijeti određeno pogoršanje u uvjetima financiranja.

‒ U 2024. godini očekujemo postojan rast poslovnih investicija i više ne vidimo pad osobne potrošnje pa smo povisili prognozu rasta američke ekonomije na 0,7 posto (ranije 0 posto) ‒ piše Stojić.

Iako Hrvatska i SAD bilježe malu trgovinsku razmjenu, važna činjenica je da su SAD odnedavno glavno izvozno tržište za hrvatske ICT usluge (iznad 200 milijuna eura) i to pretežito računalno programiranje, kao i da se u novoj anketi Bank of America u sektorima visoke tehnologije i komunikacijskih usluga očekuje dugoročni rast od 10 do 15 posto godišnje. Te su prognoze u odnosu na lani znatno poboljšane.