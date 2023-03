Izbrisano 165 milijardi dolara vrijednosti dionica američkih banaka. Yellen tvrdi da je bankarski sustav ‘zdrav‘

Šest najvećih banaka s Wall Streeta ovog je mjeseca izgubilo gotovo 165 milijardi dolara tržišne kapitalizacije, ili 13 posto njihove zajedničke vrijednosti, većinom zbog zabrinutosti oko financijske sposobnosti Credit Suissea i posljedicama najveće propasti američke banke od 2008. godine, objavio je Financial Times.

Dionice Citigroupa i Morgan Stanleyja pretrpjele su najveću rasprodaju u srijedu, dok su dionice Bank of America (BoA) pale na najnižu razinu u više od dvije godine. Ulagači kažu da su tri banke uz Goldman Sachs, JPMorgan Chase i Wells Fargo pogođene predviđanjima da ih očekuje smanjena dobit.

Svojevrsno ponavljanje 2011.

Ulagači ne misle da će najveći američki zajmodavci doživjeti istu sudbinu kao Silicon Valley Bank (SVB), koja je bila prisiljena prodati portfelj vrijednosnih papira uz gubitak od dvije milijarde dolara nakon što su klijenti povukli svoj novac. Doista, veće banke doživljavaju priljev depozita jer klijenti traže sigurnost zbog straha za zdravlje manjih regionalnih igrača.

Ipak, to ih nije zaštitilo od velike rasprodaje zbog straha da će morati plaćati više stope štedišama, što će naštetiti profitu, dok će se također suočiti s mogućnošću strožih propisa nakon nedavnih previranja i sve većeg kašnjenja u otplati kredita ako SAD upadne u recesiju.

- Razumno je očekivati ​​da će se regulatorna pravila promijeniti i da će se profil banaka promijeniti ako se od njih bude zahtijevalo da drže više likvidnosti i više kapitala. Sve će to povećati troškove i smanjiti profitabilnost - rekao je jedan od velikih ulagača u financijske dionice za FT.

Ulagači također smanjuju vrijednost koju pripisuju imovini najvećih banaka u zemlji. Početkom 2022. KBW indeks, koji prati 22 velike banke, trgovao se po prosječnoj višestrukoj vrijednosti od 1,5 puta knjigovodstvenoj vrijednosti. Ta je vrijednost pala ispod jedan prošli tjedan prvi put od 2020. godine.

Banke s velikim trgovačkim ograncima također su u srijedu patile zbog svoje potencijalne izloženosti Credit Suisseu, nakon što su ulagači izbrisali gotovo četvrtinu dionica švicarskog vjerovnika.

- To je neka vrsta ponavljanja europske financijske krize iz 2011., gdje se odjednom ljudi pitaju tko je izložen prema drugoj strani - rekao je analitičar Oppenheimera Chris Kotowski, misleći na dužničku krizu u eurozoni prije 12 godina koja je poljuljala povjerenje u bankarski sustav.

Američki bankarski sustav ostaje ‘zdrav‘

Ministrica financija Janet Yellen rekla je senatskom odboru da je američki bankarski sustav ‘zdrav‘ i branila je postupke Bidenove administracije da spasi štediše u dvije propale banke i spriječi širu financijsku zarazu.

Zastupnici u financijskom odboru Senata kritizirali su Yellen u vezi s agresivnom intervencijom američkih regulatora i dužnosnika u nedjelju kako bi se jamčili svi depoziti u propalim bankama SVB i Signature Bank te uspostavila nova ustanova Federalnih rezervi za pružanje likvidnosti drugim bankama, prenosi FT.

- Mogu uvjeriti članove odbora da je naš bankarski sustav zdrav i da Amerikanci mogu biti sigurni da će njihovi depoziti biti tu kada im zatrebaju - rekla je Yellen u uvodnom govoru.

- Ovotjedne radnje pokazuju našu odlučnu predanost da osiguramo da naš financijski sustav ostane jak i da štednja deponenata ostane sigurna - dodala je.

Yellen je na saslušanju nekoliko puta upitana o razlozima i uzrocima problema u SVB-u.

- Došlo je do bank runa - odgovorila je, objasnivši da je došlo do ‘masovnog povlačenja depozita‘ što je dovelo do ‘problema s likvidnošću‘.

Dodala je da razumije da je SVB morao ‘prodati imovinu za koju je očekivao da će se zadržati do dospijeća‘, ali su izgubili ‘tržišnu vrijednost‘ u svjetlu nedavnih povećanja kamatnih stopa. Iako su akcije američke vlade početkom tjedna stabilizirale tržišta, previranja u švicarskoj banci Credit Suisse dodatno su uznemirila ulagače.