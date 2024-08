Izvoz kineskih automobila u srpnju skočio za više od 20 posto

Prodaja automobila u Kini oslabila je u srpnju, skliznuvši pet posto u odnosu na godinu ranije, iako je izvoz skočio za više od 20 posto zbog širenja proizvođača električnih vozila na globalna tržišta, prenosi Associated Press.

Više od polovice svih prodanih vozila bila su električna ili hibridna, a kako bi potaknuli potražnju, kineska vlada nudi poticaje vozačima da zamijene svoje starije automobile na plin i dizel i kupe električna vozila.

Dok je ukupna prodaja automobila ostala slaba, prodaja električnih vozila porasla je gotovo 30 posto u srpnju u odnosu na godinu ranije te iznosi 991 tisuću jedinica. Od tog ukupnog broja, 887 tisuća je prodano u Kini, a 103 tisuće je izvezeno.

Prodaja stranih proizvođača automobila u Kini ove je godine zastala ili pala, što potvrđuje intenzivnu cjenovnu konkurenciju na prezasićenom tržištu.

Udio u prodaji automobila kineskih proizvođača brzo raste i iznosio je dvije trećine ukupne prodaje vozila u srpnju s obzirom da je prodaja njihovih vozila porasla za deset posto, piše Associated Press.

Većina vozila prodanih u Kini u razdoblju od siječnja do srpnja imala je cijenu između sto i 150 tisuća juana (što je oko 14 tisuća do 20.500 dolara). Najveći udio prodanih električnih vozila imao je cijenu između 150. tisuća i 200 tisuća juana, odnosno 20.500 do 28 tisuća dolara.

Kineski Chery Automobile, SAIC i Geely, koji proizvode modele s motorima na unutarnje izgaranje, još uvijek izvoze više vozila od proizvođača električnih vozila poput BYD-a i Tesle, ali ‘strujići‘ brzo osvajaju tržište. BYD je u srpnju izvezao 31 tisuću električnih vozila i hibrida, a Teslin izvoz iznosio je ukupno 28 tisuća automobila

Također, BYD je u prvih sedam mjeseci ove godine izvezao 2,38 milijuna električnih vozila dok je Tesla izvezla 1,76 milijuna.

Najveći udio kineskog izvoza automobila ove je godine otišao u Rusiju koja je u prvoj polovici ove godine uvezla 478 tisuća vozila kineske proizvodnje i gotovo sva su modeli s motorima s unutarnjim izgaranjem. Meksiko je drugi najveći uvoznik (226 tisuća automobila), a slijedi ga Brazil sa 171 tisućom uvezenih automobila iz Kine.