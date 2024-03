Japan signalizirao kraj negativnim kamatnim stopama, hoće li nastaviti ulagati u inozemstvu?

Japanski dužnosnici signaliziraju kraj negativnim kamatnim stopama, što je prilično važna vijest ako uzmemo u obzir činjenicu da su tamošnji ulagači među najvećim izvoznicima kapitala na svijetu.

Tijekom posljednjih desetljeća, postali su veliki kupci američkih državnih obveznica, europskih obveznica s fiksnim prinosom i drugih stranih tržišta obveznica. Budući da su domaći prinosi tako dugo bili niski, a Japan je nastavio gomilati štednju i devizne rezerve, japanski ulagači tražili su načine da ih ulože u inozemstvo kako bi ostvarili veće povrate.

Za referencu, samo japanski investitori posjeduju više od jednog trilijuna dolara američkih državnih obveznica i oko 400 milijardi eura u raznim europskim obveznicama (uglavnom francuskim i njemačkim).

Već više od godinu dana šuška se da će Japanska banka (BOJ) povisiti stope, ali se to do sada nije dogodilo jer je strpljivo čekala da vidi jesu li globalna gospodarstva stvarno sposobna dugo se nositi s visokim stopama, smatraju stručnjaci.

Način na koji to gleda Mitsubishi UFJ Financial Group puno je ‘definitivniji‘ od pogleda swap tržišta, koje ocjenjuje šanse da guverner BOJ-a Kazuo Ueda promijeni politku ovog mjeseca na oko 50 posto, objavio je Bloomberg. Kad promijeni kurs, to će imati velike implikacije i na tržište državnih obveznica od 7,3 bilijuna dolara, a samim time i na nacionalnu valutu.

Izbjegavanje valutnog rizika

- Mislim da je potrebno ukinuti negativnu kamatnu stopu u ožujku, a ne u travnju - rekao je u intervjuu Hiroyuki Seki, voditelj poslovanja globalnih tržišta MUFG-a.

Sekijevo obrazloženje je da će BOJ vjerojatno napraviti dodatno povećanje kako bi podigao kamatnu stopu na 0,25 posto najkasnije do listopada ‘kako bi osigurao buduću fleksibilnost politike‘ nakon što podigne stope na svom sljedećem sastanku 19. ožujka prvi put od 2007.

BOJ ‘treba osigurati dovoljno vremena prije sljedećeg povećanja stope‘, rekao je.

Ovo je neophodan uvjet da Japan izađe iz negativnih kamatnih stopa: ako to učini dok globalna gospodarstva dobro posluju, spriječit će brzu aprecijaciju japanskog jena i time izbjeći povratak deflacije u zemlju. Sada kada bi domaći prinosi u Japanu mogli biti u porastu, hoće li prestati ulagati u strane obveznice?

Naime, kad japanski ulagači kupuju strane obveznice, prvo se moraju izložiti valutnom riziku, što često izbjegavaju. To je razlog zašto se japanski ulagači štite od deviznog rizika uključenog u kupnju stranih obveznica, a prema onome što se može zaključiti od iskustava japanskih ulagača, oni kontinuirano štite devizni rizik u razdoblju između tri mjeseca i godine dana.

Za japanske ulagače, američki trezorci postali su izuzetno skupi za posjedovanje. To je zato što su troškovi zaštite od deviznog tečaja super visoki, najviše zbog Fedovih ciklusa povećanja stopa i obrnutih krivulja prinosa u SAD-u.

Što će se dogoditi ako BOJ podigne kamatne stope čineći domaća ulaganja u obveznice atraktivnijim za japanske ulagače? To nam je tek za otkriti.