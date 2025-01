Japanska središnja banka digla kamate na najvišu stopu u 17 godina, odmah porastao i jen

Japanska središnja banka (Bank of Japan) podigla je u petak kamatne stope s 0,25 na 0,5 posto - najvišu razinu još od globalne financijske krize 2008. godine. Prvo je to povećanje kamatnih stopa od srpnja prošle godine, a protekla je dva tjedna bilo mnogo nagovještaja da je pooštravanje monetarne politike Japana neizbježno, otkriva Bloomberg, budući da je odluka došla samo nekoliko dana nakon inauguracije američkog predsjednika Donalda Trumpa.

U izjavu kojom su objasnili svoju odluku, iz japanske središnje banke objasnili su da temeljna inflacija ide prema ciljanih 2 posto. No ako se te prognoze ne ostvare, pogotovo zato što su mnoge japanske tvrtke najavile da će nastaviti kontinuirano povećavati plaće ove godine, očekuje se da će BoJ nastaviti podizati kamatne stope ove godine. Središnja banka Japana odlučna je u podizanju kamatnih stopa sve do razine od oko 1 posto, prenosi Reuters, jer je to razina koju analitičari ne vide niti kao ‘hlađenje‘ niti ‘pregrijavanje‘ japanskog gospodarstva.

Podsjetimo, u ožujku 2024. godine japanska središnja banka okončala je svoju eru negativnih kamatnih stopa i podigla troškove zaduživanja po prvi puta od 2007. godine, ostavljajući tako iza sebe desetljeća deflacije. Kada je sadašnji guverner Kazuo Ueda preuzeo vodstvo Banke prije dvije godine, odmah je jasno dao do znanja da mu je cilj okončati ‘laku‘ monetarnu politiku koja je karakterizirala cijelo prethodno desetljeće, no bez velikih restrikcija.

Valutna tržišta odmah reagirala

Odmah nakon ove vijesti vrijednost dolara prema jenu pala je 0,35 posto na 155,51, dok je prinos na dvogodišnje japanske državne obveznice porastao na 0,705 posto, najviše od listopada 2008. godine. Trenutno se čeka da guverner BoJ-a Ueda objasni tempo i vrijeme daljnjih povećanja kamatnih stopa, s obzirom na to da su troškovi zaduživanja Japana i dalje najniži među razvijenim zemljama.

Temeljna inflacija u Japanu ubrzala je u prosincu na najveću godišnju razinu u posljednjih 16 mjeseci od 3 posto, a bez hrane i goriva 2,4 posto.

Odbor japanske središnje banke predviđa da će temeljna inflacija dosegnuti 2,4 posto u 2025. godini, a usporavanje na ciljanih 2 posto očekuje se tek u 2026. godini. U prethodnoj prognozi u listopadu prošle godine, očekivalo se da će inflacija dosegnuti 1,9 posto u 2025. i 2026. godini. Odbor je povećao svoje prognoze inflacije zbog najavljenog povećanja plaća, a time i povećanja potrošnje građana.

No, prognoze da će japansko gospodarstvo rasti 1,1 posto u 2025. i 1 posto u 2026. godini ostale su iste.