KINA U PROBLEMIMA Idealan scenarij za EU i SAD je umjeren kineski rast koji omogućava nastavak izvoza

Posrnula kineska građevinska kompanija Evergrande Group podnijela je na američkom sudu zahtjev za zaštitu od bankrota u sklopu restrukturiranja duga, čime su ojačale zabrinutosti u vezi situacije u kineskom nekretninskom sektoru i općenito gospodarstvu.

Kako smo već prenijeli u Lideru, Evergrande kao jedna od najvećih kineskih tvrtki za upravljanje imovinom nije ispunila obveze po nekim investicijskim proizvodima i upozorila je na krizu likvidnosti, dok je Country Garden, najveći privatni developer, zadnji u nizu koji signalizira novčanu stisku.

Posljednji je to udar na kinesko gospodarstvo koje je već u problemima zbog pada ulaganja u nekretnine i slabe prodaje nekretnina, a kao odgovor na krizu u ovom sektoru, kineska je središnja banka već najavila prilagodbu i optimizaciju mjera vezanih uz nekretnine u sklopu monetarne politike.

No nije samo kineski nekretninski sektor u problemima. Nakon tri godine pandemijskih mjera, tržišta su otvaranje Kine dočekala s velikim pljeskom, a analitičari su očekivali da će se kinesko gospodarstvo ove godine brzo oporaviti, no svi podaci govore suprotno. Prema podacima objavljenim u srpnju, maloprodaja, industrijska proizvodnja i investicije u srpnju su rasle sporije od očekivanog, a veliki problem za ovo, drugo po veličini, svjetsko gospodarstvo stvorila je i blaga deflacija.

Vrlo visoka nezaposlenost mladih

Kinu muči i visoka stopa nezaposlenosti među mlađom generacijom što mnogi vide kao ključni pokazatelj usporavanja gospodarstva, a ovoga su tjedna kineske vlasti objavile i da će (zbog visokih brojki) prestati objavljivati podatke o nezaposlenosti mladih.

Podsjetimo, u lipnju je u Kini stopa nezaposlenosti među osobama od 16 do 24 godine u urbanim područjima premašila rekordnu razinu od 20 posto, dok je u srpnju ukupna stopa nezaposlenosti u državi dosegnula 5,3 posto.

I dalje se ne zna do kada se ukida objavljivanje podataka o nezaposlenosti mladih, no glasnogovornik kineskog zavoda za statistiku je, prenosi BBC, kao izgovor za ovakvu statistiku naveo rast broja studenata u dobi od 16 do 24 godine iako se studenti nikada nisu ubrajali u ovu statistiku.

Nadalje, kineska je središnja banka nedavno spustila ključne kamatne stope po drugi puta u tri mjeseca, a analitičari smatraju da postoji stvarni rizik da gospodarstvo sklizne u recesiju. U skladu s tim, kineske su vlasti prije svega dva dana od pojedinih investicijskih fondova zatražile da nakratko izbjegnu prodavanje dionica. Prema pisanju Bloomberga, vlasti su prošle godine nekoliko puta izdale slične upute investicijskim društvima.

Probleme u kineskom gospodarstvu stvara i veliki javni dug kojeg je jučer prokomentirao i legendarni investitor Ray Dalio, inače veliki entuzijast i investitor u Kini. Dalio je poručio da drugo najveće svjetsko gospodarstvo kasni s restrukturiranjem duga.

‒ Što se tiče duga i gospodarstva, postoji očita potreba za velikim restrukturiranjem duga kakvo je Zhu Rongji napravio u kasnim 1990-ima, samo mnogo većim ‒ napisao je Dalio u objavi na LinkedInu, napomenuvši i da razduživanje nikad nije lak zadatak. Dalio je naglasio da ono u slučaju Kine može biti lakše jer je ‘većina duga u domaćoj valuti‘. Valuti koja se jučer našla na najnižoj razini u odnosu na dolar u posljednjih devet mjeseci.

Također, kineski je uvoz prošlog mjeseca pao za 12,4 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok se izvoz smanjio za 14,5 posto na godišnjoj razini.

Dobre vijesti za zapad

Situaciju u Kini prokomentirao je i Kristijan Kotarski, profesor Fakulteta političkih znanosti.

‒ Smatram da je još prerano govoriti o tome da je Kina ušla u deflacijsko razdoblje i da će biti okidač globalne recesije ili možda čak globalne financijske krize. Naime, Kina još uvijek bilježi inflaciju kada su u pitanju cijene usluga i koncept temeljne inflacije (očišćene za volatilne stavke poput energije i hrane). Osim toga, Kina ima niz alata kojima je već ranije stabilizirala pad ekonomske aktivnosti. Dakle, još uvijek se može osloniti na bilancu središnje države i njezin fiskalni kapacitet ‒ govori Kotarski dodajući da ‘upumpavanje novca u sustav‘ posredstvom ekspanzivne monetarne i fiskalne politike može kratkoročno stabilizirati poziciju dužnika i smanjiti neizvjesnost oko vrijednosti određenog tipa vrijednosnih papira.

‒ Ipak, takav kurs nije dugoročno ekonomski održiv jer na problem velike zaduženosti reagirate s još više duga. Dugoročno održivo rješenje nije oslanjanje na spašavanje financijski posrnulih subjekata (korporacija i lokalnih vlada), već otpis financijski neodrživog dijela duga u kombinaciji sa strukturnim reformama poput jačanja obrazovnog sustava, oporezivanja nekretnina u kojima Kinezi drže 75 posto bogatstva kućanstava i jačanja neovisnosti pravosuđa. Ključno je pitanje kako će reagirati Xi Jinping. Premda je svjestan važnosti ekonomije za jačanje Kine na svjetskoj pozornici i pozicije još uvijek neupitnog autoriteta, čini se da nema ambicije odlučno se suočiti s izazovom velike ekonomske i političke nejednakosti koja počinje sputavati dugoročan rast i političku stabilnost zemlje ‒ tvrdi profesor FPZG-a.

S obzirom da se radi o iznimno važnom gospodarstvu mora se postaviti i pitanje kako će cijela situacija utjecati na Europsku uniju i SAD na što Kotarski kaže da ‘u ovom trenutku umjereni rast kineskog gospodarstva i blaga deflacija, predstavljaju dobru vijest za SAD i EU kao druga dva velika ekonomska bloka o kojima još uvijek ovisi sudbina svijeta‘.

‒ Slabiji oporavak Kine od dugog lockdowna značit će manji pritisak na rast cijena energije, što je posebno dobra vijest za EU u kojoj trećinu inflacije upravo možemo pripisati energentima. Osim toga, pad indeksa cijena proizvođača u Kini također će značiti nižu uvoznu cijenu dobara, što će također pripomoći stabilizaciji visoke inflacije ‒ rekao je Kotarski zaključujući da je idealan scenarij za EU i SAD u ovom trenutku umjeren rast u Kini koji omogućava nastavak izvoza u tu zemlju, a opet ne toliki da bi značio cjenovno nadmetanje za energente i sirovine na svjetskom tržištu.