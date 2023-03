Kineski veleposlanik iznio stavove o odnosu s Hrvatskom i najavio turiste, a nije zaboravio ni globalni poredak

Hrvatska za nas nije neka mala zemlja, mi nemamo takvu perspektivu, Hrvatska je za Kinu prijateljska zemlja uz koju nas veže obostran partnerski odnos koji traje već 30 godina, istaknuo je Qi Qianjin, veleposlanik Kine u Hrvatskoj na druženju s novinarima organiziranom kako bi nas izvijestio o unutarnjoj i vanjskoj politici Narodne Republike Kine u ovoj godini i drugim glavnim točkama zaključenima na Dvije sjednice/Two Sessions kineske Komunističke partije koja se održava jednom godišnje.

- Trgovinska razmjena Kine i Hrvatske prošle je godine iznosila 2,42 milijarde dolara, naravno najvećim je to dijelom zahvaljujući vašem uvozu iz Kine, ali naš je cilj da sa vašim gospodarskim subjektima povećano i izvoz u Kinu. Trenutno je jedan od glavnih ciljeva da se poveća izvoz proizvoda prehrambene industrije, poput vina, tune, maslinovog ulja i slično – istaknuo je Qi Qianjin.

Stižu kineski turisti

Dokaz prijateljskih odnosa je i Pelješki most, koji je izgradila kineska državna tvrtka China road and bridge corporation (CRBC), a upravo je taj projekt Qianjin istaknuo kao dokaz koliko kvalitetno, brzo i za europske uvjete jeftino Kinezi mogu izgraditi na tržištu ne samo Hrvatske, nego i EU.

- Obzirom da je Kina bila zatvorena zbog pandemije tri godine, mogu najaviti kako će već ove godine u vašu zemlju početi pristizati prvi turisti iz naše zemlje, a prema najavama u sljedećem bi razdoblju moglo doći nekoliko stotina turista iz Kine – istaknuo je veleposlanik koji, prema svemu sudeći, nije jedini službenik kineskog Ministarstva vanjskih poslova razasutih diljem svijeta koji održava konferenciju za novinare kako bi javnost, ovaj put u Hrvatskoj, upoznao o ciljevima NR Kine.

A jedan od ciljeva, uvjeravao je veleposlanik, jest kineska predanost miru. Kina je, istaknuo je, velika zemlja, što je neosporna činjenica, no isto tako Kina je predana miru i globalnom prosperitetu.

- Za razliku od nekih drugih – rekao je znakovito veleposlanik na razgovoru s novinarima.

To je potkrijepio kineskim prijedlogom mirovnog sporazuma za Ukrajinu. Kina je, rekao je Qianjin, velika zemlja s značajnim globalnim utjecajem i iz te perspektive ima pravo ponuditi, kao što je u ovoj konkretnom slučaju i učinila, vlastiti prijedlog mirovnog sporazuma.

Protiv nuklearnog oružja

- Zalažemo se za mirno rješenje tog sukoba – rekao je veleposlanik dodavši kako Kina ni na koji način nije niti želi biti uključena u ovaj sukob, čak ne isporučuju oružje niti jednoj strani, a osim toga jasno se protive upotrebi nuklearnog oružja. To je osobito naglasio.

Odnosi sa Europskom unijom imaju svoju dinamiku, rekao je veleposlanik Qianjin, no za kinesku je Vladu važno da se čuje poruka da oni za nikoga ne žele biti prijetnja, kako oni kao država ne šalju nigdje vojsku. Ne želi ulaziti u problematiku zašto pojedine zemlje u EU u Kini vide tu prijetnju, pa čak i kroz, naveo je, operacije privatnih kineskih kompanija, poput TikTok-a, koji se doživljava kao kibernetička prijetnja.

- Takav je stav „uvezen“ iz SAD – smatra veleposlanik Qianjin istaknuvši kako su EU i Kina različite, Kina je azijska, komunistička zemlja, ali to nema nikakav utjecaj na odnos koji Kina želi imati sa Bruxellesom i zemljama članicama EU. Uostalom, naveo je, Kina i EU su prije svega predani trgovinski partneri, a robna razmjena između Kine i EU u stalnom je porastu.

Ne žele sukob sa SAD-om

Dobar dio kineske vanjske politike i ubuduće će se posvetiti odnosima sa SAD-om, smatra veleposlanik, koji je pričao i o tome kako se Kinezi već kao narod šale o kineskim balonima koji imaju znanstvenu svrhu, a koji su odlutali, pa su ih Amerikanci gađali teškim oružjem. Kao da muhu gađate topom, rekao je veleposlanik istaknuvši kako Kina, a to je nekoliko puta ponovio, ne želi sukob s SAD-om, ali toj državi određena ponašanja, prijetnje i nepoštivanje neće dugoročno tolerirati.

- No, ako oni nas ne napadnu prvi, nećemo ni mi njih, no Amerikanci su ti koji nas Kineze doživljavaju kao prijetnju i izazov za međunarodni poredak i mir, a to nipošta nije istina – poručio je veleposlanik Qianjin dodavši kako Kina za napad nema interesa.

No, postoji tema oko ne žele diskturati – a to je Tajvan. Za Kinu je Tajvan ne samo osjetljivo pitanje, nego je prije svega unutarnje političko pitanje.

Kina i Tajvan su jedno

- Imamo isti jezik, istu kulturu, ista jela, istu povijest, Tajvan i Kina su jedno – poručio je veleposlanik Qianjin dodavši da je prema kineskom ustavu ujedinjenje Tajvan sa Kinom i dužnost te zemlje.

Ono što je za Kinu važno, znakovito je isto tako poručio, da i druge zemlje poštuju to unutarpolitičko pitanje i da je jedina administracija koja tu stvara nepotrebne tenzije američka, a njih se to pitanje ne bi trebalo ticati.