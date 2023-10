Lijepe tvrtke lijepo gore

Još se nije prestalo dimiti na požarištu osječke tvrtke Drava International, kad smo čuli da opet gori, i to opet plastika – u Eko Floru pored Oroslavja. Prije ta dva slučaja sličan požar zahvatio je i reciklažno dvorište u Rijeci, i ondje je jedva bio lokaliziran. Nismo još zaboravili ni požar u zagrebačkom klubu Mint u kojem se odigrao pravi filmski scenarij. Za požar u Drava Internationalu zasad se tek sumnja da je podmetnut, za onaj se u Zagorju još i ne nagađa, za riječki nitko i ne pita, a onaj u Mintu, odmah se znalo, bio je itekako podmetnut. Netko je, objavili su iz kluba nakon što su pregledali kamere, provalio u Mintove prostorije, zalio namještaj benzinom, bacio upaljač i okrenuo se na peti. No nisu ni požari u ugostiteljskim objektima tako rijetki. Nedavno je do temelja izgorio restoran Mlinski kamen kod Petrinje, a svako malo gore kafići, terase restorana i slična mjesta za mlade i one koji se tako osjećaju, pa se svakom čovjeku koji je gledao seriju o pretilom američkom ‘biznismenu‘ talijanskih korijena koji se brine za svoje mentalno zdravlje upale lampice nad glavom.

Požari u gospodarskim objektima nisu rijetkost, ali premda se možda čini da je takvih požara sve više, jer su nam ovi zadnji zapeli za oko, statistika tvrdi da se broj takvih požara ustvari smanjio, barem ove godine. U prvih 10 mjeseci ove godine požar je zahvatio 593 gospodarsko-industrijska objekta, a u istom razdoblju lani bilo je 707 požara. Ukupno je prošle godine u tvrtkama i gospodarskim objektima gorjelo 859 požara, godinu prije 758, a 2020. godine, pandemijske pritom, zabilježeno je svega 746 požara. Tako barem tvrdi Hrvatska vatrogasna zajednica.

Pogled skrene ustranu

Statistiku o požarima na gospodarskim objektima, kao i što kažu istrage te jesu li takvi požari najčešće podmetnuti ili su slučajni, ne znamo, jer nam do zaključenja ovog broja Ministarstvo unutarnjih poslova i DORH nisu odgovorili na upite.

Činjenica je da tvrtke moraju imati jasno definiranu protupožarnu strategiju i protupožarne certifikate. Ta strategija ovisi o tome je li riječ o frizerskom salonu, ugostiteljskom objektu s unutarnjim roštiljem ili o pogonu u kojem se primjerice tali plastika. Naravno, kažu upućeni poduzetnici, može se dogoditi da inspektori, ako su ustali na lijevu nogu, itekako inzistiraju da se procedura poštuje, pišu upozorenja, određuju kazne, a nerijetko se dogodi da im ‘pogled skrene ustranu‘ i da jednostavno ne vide ono što bode oči. To najčešće ovisi o mnogo čimbenika, a kakvi su to čimbenici nitko od poduzetnika, logično, nije želio jasnije artikulirati, ostavivši našoj mašti da donosimo zaključke.

Tko i kako vrši očevid nakon požara, kako se utvrđuje je li podmetnut ili ne, te kako u cijeloj toj priči prolaze osiguravajuća društva i kome isplaćuju osiguranje u cjelosti, a s kim ipak pregovaraju, pročitajte u tiskanom ili digitalnom izdanju Lidera.